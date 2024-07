Aká bola cesta stíhačiek F-16 na Slovensko? Pilot si dal nad Anglickom hamburger. Kaliňák spresnil, kedy prídu ďalšie

Americký pilot: Slovensko má momentálne najlepšiu F-16 v Európe Video Zdroj: TV Pravda

Vizuálnemu zážitku z nízkeho preletu prialo na základni v Kuchyni aj dlhšie denné svetlo. Americkí piloti, ktorí ich dopravovali na Slovensko, predviedli divákom ešte niekoľko trikov vrátane prudkého vzletu. Fighting Falcon, teda bojové sokoly, sa ukázali obecenstvu až po niekoľkých desiatkach minút. Na dráhe pred hangárom čakali na stíhačky, ktoré sa k nám dostali po takmer šiestich rokoch od podpisu kontraktu s americkou vládou, aj dve hasičské vozidlá so striekačkami. Slávobránou s vodným prúdom prešli za zvukov skladby z filmu Top Gun.

Z F-16 však nevystúpil Tom Cruise, ale dvojica amerických pilotov. V kokpitoch dvoch jednomiestnych lietadiel F-16 Block 70 s označením „C“ sedeli takmer desať hodín a z amerického štátu Južná Karolína leteli do Kuchyne bez prestávky. Piloti vzlietali z mesta Greenville, kde sídli fabrika výrobcu F-16, spoločnosť Lockheed Martin, a ako neskôr prezradil plukovník Ed „Imax“ Castaneda, od americkej zeme sa stíhačky odlepili až po 45 minútach štartovej prípravy.

Počas záoceánskeho preletu museli sedemkrát vo vzduchu tankovať, konkrétne z tankera KC-135. Na Slovensku pristáli kvôli medzinárodným predpisom ešte s americkými výsostnými znakmi, ktoré neskôr na letisku odstránili.

Nad Anglickom si zjedol hamburger

Piloti sa nad Atlantikom museli udržiavať v bdelosti a zabaviť sa, aby nezaspali. Majú na to už svoje „vychytávky“. „Rozprávame sa s ľuďmi v tankeri, s druhým pilotom. Občas počúvam cez slúchadlá hudbu. Tiež si krátime čas jedením, pitím a potom sa len tak rozprávame,“ opisoval pilot. „Mal som cheeseburgery, ktoré som si kúpil včera, a dal som si ich do chladničky. Potom som si ich vychutnal nad Anglickom vo výške 8,5 kilometra,“ dodal s tým, že autopilot stíhačky evidentne funguje.

Preprava stíhačiek nie je pre pilotov rutina. Pokiaľ sa nechystajú bojovať alebo ich nepremiestňujú, nikdy nie sú vo vzduchu tak dlho ako počas preletu. Slovenskí piloti budú vo vzduchu podstatne kratšie, podľa Castanedu absolvujú na dennej báze lety kratšie ako je jedna hodina. Američan označil F-16 za neuveriteľné lietadlo. „Zatáča naozaj tesne a má veľký výkon. Vaše lietadlo F-16 Block 70 je zaručene momentálne najlepšia F-16 v Európe. Slovensko tak získalo dve najlepšie stíhačky štvrtej generácie. Práve teraz máte najlepšie lietadlá v Európe,“ vyzdvihol.

Castaneda nepristával u nás po prvýkrát. Zapájal sa aj do samotnej prípravy Slovenska na F-16. „Ako pilot a príslušník Národnej gardy štátu Indiana, môžem povedať, že je pre mňa veľkou cťou priviezť vám tieto lietadlá,“ povedal. „Nemôžem sa prestať na ne pozerať. Sú fantastické a vyzerajú úžasne,“ uviedol.

Slovensku má v októbri doraziť aj tretia stíhačka. Ako uviedlo ministerstvo obrany, v roku 2025 príde ďalších päť kusov a „po dokončení letiska Sliač zvyšných šesť kusov týchto strojov“.

Podľa amerického pilota je štrnásť stíhačiek dostatočný počet. „Toto lietadlo je schopné ochrániť veľké územie so svojou muníciou a radarom. V prípade potreby môžete okamžite dosiahnuť nadzvukovú rýchlosť,“ povedal.

Nové stíhačky budú dočasne umiestnené na základni v Kuchyni, hoci sa pôvodne ako ich domov spomínal Sliač. Ako povedal minister obrany Robert Kaliňák v pondelok, chcú urobiť všetko pre to, aby mohli hangárovať čo najviac lietadiel. „Tie hangáre, ktoré sú vzadu, sú v podstate dnes už pre štyri lietadlá a sú obojstranné,“ povedal a dodal, že ich rekonštrukcia prebiehala približne dva až tri mesiace. „Budeme pokračovať v tomto nasadenom tempe, aby sme dokázali ubytovať všetky lietadlá,“ uzavrel.

Osem vycvičených pilotov

Predtým, ako sú schopní pilotovať stíhačku F-16 Block 70, prechádzajú americkí a slovenskí piloti rovnakým výcvikom. Štúdium trvá dva až tri roky a kým si sadnú do kokpitu, musia absolvovať približne štyridsať letov. Výcvik má za sebou zatiaľ osem príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ďalších desať sa pripravuje. V USA sa cvičil technický personál 81. krídla Sliač.

„Náš výcvik sa posunul do úplne iných dimenzií. Naši piloti a technický personál budú schopní plniť všetky úlohy, ktoré budú požadované od Ozbrojených síl Slovenskej republiky,“ priblížil podplukovník a veliteľ slovenskej letky F-16 Peter Gregor s tým, že piloti absolvovali aj výcvik tankovania za letu aj v noci, a tiež za normálneho aj sťaženého dňa. Trénovať začínal na lietadle F-16 Block 30, ktoré je avionicky podobne vybavené ako Block 70.

Stíhačka poskytuje podľa neho najmodernejšie technológie – od radaru až po systém vlastnej ochrany, nové zbraňové systémy. Za významný v prípade Blocku 70 považuje systém rádiolokátora, ktorý je takmer identický s tým, ktorý majú F-35. „Lietať v tomto lietadle je pre mňa privilégium, je to pre mňa česť. Robím to rád každý jeden deň, keď mám možnosť sadnúť si do tohto lietadla. Je to niečo neopísateľné. Je veľmi ťažko porovnávať toto lietadlo momentálne s čímkoľvek, čo sme doteraz v Ozbrojených silách SR mali,“ povedal.

Nebo v rukách spojencov

Čo bude teraz s F-16, ktoré doleteli do Kuchyne? Ako priblížil Gregor, na rad prídu administratívne úkony a zapísanie lietadiel do vojenského registra. „Potom spraviť akceptačné skúšky lietadiel, nakoniec sa vykoná zálet lietadla a po zálete lietadla sme schopní toto lietadlo používať,“ ozrejmil.

Kým budú slovenské F-16 schopné chrániť Slovensko, slovenské nebo bude naďalej pod dohľadom partnerov z V4 – Maďarska, Česka a Poľska. Podľa prezidenta a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR Petra Pellegriniho by to tak malo byť do konca roka 2025. „Dve stíhačky F-16 ešte neznamenajú, že Slovensko je dnes schopné a sebestačné v obrane nášho vzdušného priestoru,“ podotkol.

„Ochrana vzdušného priestoru je aj prejavom suverenity krajiny Slovenskej republiky. Je to ochrana našich národno-štátnych záujmov, je to ochrana a bezpečie občanov Slovenskej republiky a naše Ozbrojené sily sú povinné takúto ochranu poskytovať. Som veľmi rád, že dnešným dňom začíname písať novú ďalšiu etapu vo vyzbrojení Vzdušných síl SR,“ vyjadril sa prezident.

Pellegrini ocenil, že bol dokončený šesťročný proces, na začiatku ktorého stál ešte ako predseda vlády. Prezident priznal, že v roku 2018 dospeli k náročnému rozhodnutiu „ukončiť postupne prevádzku MiG-29, ktoré sa už postupne blížili k svojej životnosti a ich údržba a náklady na prevádzku začali byť náročnejšie“.

Hlava štátu dodala, že Slovensko má dnes kompletne zmodernizované vrtuľníkové vojsko. „Budú prichádzať ďalšie a ďalšie vrtuľníky Blackhawk, ktoré posilnia túto časť našej armády,“ uviedol prezident s tým, že Slovensko bude zvažovať aj kúpu ďalších transportných lietadiel. „Dnes sme svedkami príletu dvoch nových stíhačiek, ktoré patria k absolútnej špičke spomedzi všetkých modelov F-16. Slovenská republika je dnes jedinou krajinou Európskej únie, kde sa takéto špičkové lietadlá zaraďujú do výzbroje a ktoré budú slúžiť armáde,“ vyzdvihol s tým, že na svete je len veľmi málo štátov, ktorú majú vo výzbroji F-16 Block 70.

Silnejšie Slovensko so stíhačkami

Americký veľvyslanec na Slovensku Gautam A. Rana ako jediný spomenul aj ruskú inváziu u susedov. Ukrajina podľa jeho slov bojuje za svoju existenciu proti nevyprovokovanej a brutálnej vojne zo strany Ruskej federácie. Bojové stíhačky F-16 budú podľa neho nielen pomáhať Slovensku čeliť ruským hrozbám, ale krajine pomôžu aj v ochrane vzdušného priestoru a k integrácii štítu NATO.

„Nesmieme zabúdať ani na to, že Vladimir Putin spochybňuje existenciu Slovenska a opodstatnenie NATO. Tieto dve lietadlá F-16 robia zo Slovenska silnejšiu krajinu a tiež aj z NATO,“ vyjadril sa. Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) a prezidentovi Pellegrinimu, ktorí boli pri počiatkoch obchodu, poďakoval za ukotvenie v ochranných štruktúrach NATO.

Ako pre Pravdu uviedol generál Pavel Macko, F-16 Block 70 sú viacúčelové bojové stroje, ktoré budú znamenať pre naše ozbrojené sily zásadný kvalitatívny skok. Slúžiť budú nielen na patrolovanie nášho vzdušného priestoru, takzvaný air policing, a zásah proti zneužitiu civilných lietadiel, takzvaný renegát, no budú sa podieľať na ochrane vzdušného priestoru proti vojenským hrozbám.

„Ide o moderné viacúčelové lietadlo vybavené najmodernejšou avionikou a radarom AESA kompatibilným s najmodernejšími stíhacími lietadlami piatej generácie. Palubné vybavenie, variabilné možnosti podvesenia zbraní a bômb z neho robia výkonný stroj pre vzdušné súboje, letecký prieskum, ale aj pre priamu leteckú (palebnú) podporu pozemných síl,“ osvetlil.

Ozbrojené sily podľa Macka roky nemali spôsobilosť na moderný boj, ktorý spočíva v kombinácii pozemných mechanizovaných jednotiek, delostrelectva a bojovej leteckej podpory, takzvaný vzdušno-pozemný boj.

V hre boli Gripen aj MiG

Podľa generála Macka sa po získaní všetkých objednaných lietadiel a dosiahnutí ich plnej operačnej pripravenosti výrazne zvýši obranyschopnosť armády. Stíhačky budú kompatibilné so spojencami a dokážu sa zapojiť aj do obrany proti technologicky vyspelému protivníkovi.

„Samozrejme, ani tieto lietadlá nepokryjú plný rozsah našich potrieb pre prípad veľkej krízy, aj preto sme súčasťou NATO. Ale takéto stroje nám umožnia plnohodnotne sa zapojiť do spoločných operácií ako rovnocenný partner. Pokiaľ ide o aktuálnu ochranu nášho vzdušného priestoru, príchod prvých dvoch stíhačiek nič zásadne nezmení, zatiaľ budeme stále potrebovať podporu našich susedov,“ dodal.

Slovensko začalo uvažovať o modernizácii vojenského letectva v roku 2013 a vyberalo si spomedzi lietadiel F-18, Eurofighter Typhoon, starších modelov F-16, MiG 29 vo verzii M2, stíhačkami Rafale a prenájmom lietadiel Gripen. Slovenské F-16 Block 70 budú pripravené na počiatočnú pohotovosť a ochranu nášho vzdušného priestoru až budúci rok a ich plná operačná pripravenosť sa podľa Ozbrojených síl predpokladá na konci dekády.