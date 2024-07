Prípad zavraždenej hádzanárky: Obvinili jej partnera, bývalého príslušníka Finančnej správy

„Vyšetrovateľ na základe získaných informácií a zaistených dôkazov obvinil 44-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy, za ktorý mu v prípade dokázania viny môže hroziť trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie,“ uviedla polícia s tým, že vyšetrovateľ zároveň podal návrh na väzobné stíhanie muža, ktorý je momentálne umiestnený v cele policajného zaistenia.

Podľa Startitupu je obvineným Juraj Csiffary. Svoju partnerku a matku ich dcéry údajne uškrtil lanom, zabalil do fólie a telo hodil do vodovodnej šachty na dvore rodinného domu vo Veľkom Mederi, kde sa okrem ich spoločnej dcéry hrával aj syn zavraždenej ženy.

Telo ženy našli v noci na pondelok v rodinnom dome vo Veľkom Mederi. Policajti potvrdili, že ide o ženu, ktorej nezvestnosť nahlásil minulý týždeň jej rodinný príslušník.

Obvinený Juraj sa údajne k svojmu skutku priznal minimálne trom rodinným príslušníkom, všetci traja už aj vypovedali pred vyšetrovateľom. Ide zároveň o bývalého zamestnanca kriminálneho úradu Finančnej správy.

Nezvestnosť Cynthie nahlásil Juraj minulý týždeň v stredu polícii a aj jej otcovi. Urobil tak v deň, keď Cynthiu zrejme Juraj zavraždil a tak išlo z jeho strany o kalkul a získanie času. Ženu, ktorá pôsobila ako hádzanárka vo viacerých kluboch na Slovensku a aj v Maďarsku, našli až po piatich dňoch od nahlásenia nezvestnosti.

Zdá sa, že Juraj poslal otcovi Cynthie správu, že jeho dcéra chce spáchať samovraždu, Písala výbornou maďarčinou, čo bolo pri nej podľa otca neobvyklé a tak prišiel do domu, kde bývala, no stretol tam len Juraja, ktorý mu oznámil, že Cynthia odišla. Po žene pátrala aj Občianska stráž SR, prehľadávala okolie, no neúspešne. Po piatich dňoch ráno otcovi zazvonil telefón. Policajti mu oznámili, že našli telo jej dcéry, a to v dome, kde sa pátranie začalo.

Po nájdení tela Juraj polícii údajne tvrdil, že s aobesila a keď ju našiel, tak sa zľakol, zvesil ju, obmotal do igelitu a premiestnil do miestnosti v interiéri domu.