Socialisti sa dištancovali od politiky Smeru: Nie je ľavicová, tvrdia. Šéf hnutia Bekmatov je ešte stále poradcom Fica

Hnutie zverejnilo stanovisko po prvom zasadnutí novozvolenej Republikovej rady na sociálnej sieti. Pravda oslovila hnutie, či so stanoviskom súhlasí aj Bekmatov a či bude pokračovať v práci poradcu premiéra v oblasti ochrany pracujúcich, sociálnych vecí a spolupráce s odbormi.

Aj Smer využil Matovičov trik. Zo 150. miesta bude kandidovať bývalý člen komunistov Video Zdroj: TV Pravda

Dištancujeme sa od neľavicovej politiky Smeru

Ako napísali Socialisti, prvé zasadnutie sa nieslo v duchu sebareflexie a hľadania východísk. Cieľom je rast hnutia a zisk nových členov. „Po piatich rokoch sprevádzaných volebnými neúspechmi a zlými výsledkami v prieskumoch, začalo hnutie hľadať cestu von. Výsledkom tohto hľadania bolo zvolenie nového podpredsedníctva a Republikovej rady. Tieto členky a členovia Republikovej rady sú plne oddaní pôvodným hodnotám solidarity, ekológie a mieru, na ktorých bolo hnutie Socialisti.sk založené,“ píše sa vo vyhlásení.

„Republiková rada prijala uznesenie, ktorým sa v plnom rozsahu dištancuje od politiky vlády Roberta Fica a považuje ju za neľavicovú. Smer-SD dostal vo voľbách druhú šancu, ale jeho vláda sa ukazuje ešte horšie, ako tie jeho predošlé,“ konštatuje hnutie. „Predvolebné sľuby o mieri a suverenite rýchlo nahradili zbrojárske biznisy a našu krásnu prírodu Ficova vláda zverila kšeftárom z SNS,“ uviedla Republiková rada.

Foto: NR SR Bekmatov, Stuška

Foto: Úrad vlády SR Bekmatov, Socialisti

„Veríme, že tak ako na súčasné problémy nemajú odpoveď nacionalisti a konzervatívci z koalície, tak ju nemajú ani liberáli z opozície,“ dodali s tým, že budú opozičným socialistickým mimoparlamentným hnutím. Poradcom premiéra v oblasti politických záležitostí je aj zakladateľ Socialistov Eduard Chmelár, ktorý nedávno Fica kritizoval za jeho vyjadrenia o tom, že Smer nebude za vstup Ukrajiny do NATO.

Spoločná kandidátka a šumy o spájaní

Artur Bekmatov a Robert Fico na spoločnej tlačovke koncom júna minulého roka tri mesiace pred voľbami oznámili spájanie. Podľa Fica to bola snaha o vytvorenie priestoru pre ľavicového voliča. „V poslednom období sme sledovali veľmi pozorne každú stranu, ktorá sa pohybuje v ľavicovom priestore, a snažili sme sa nájsť prieniky, ktoré by umožnili našu spoluprácu,“ skonštatoval vtedy Fico. Ocenil, že Socialisti.sk sú v niektorých oblastiach ešte „zemitejší“ ako Smer.

Po novembrovom slávnostnom sneme Smeru, keď hovoril Fico o spájaní a prekresľovaní politickej mapy, sa Pravda rozpráva s viacerými poslancami Smeru. Tí vtedy vylúčili, že by sa v strane aktuálne debatovalo o zlúčení sa s Hlasom. Predseda poslaneckého klubu strany Smer Ján Richter vtedy pre Pravdu potvrdil, že v Smere uvažujú o zlučovaní v rámci ľavicových strán. „V tomto netreba myslieť len na Hlas. Sú tu aj ďalšie ľavicové strany, s ktorými sa čiastočne komunikuje a možno sa v nejakej blízkej dobe dospeje aj k nejakému rozhodnutiu o možnom ďalšom spájaní. Sú to však veľmi predčasné úvahy,“ povedal v novembri.

S akými stranami komunikujú, vtedy konkretizovať nechcel. „Môžu medzi nimi byť Socialisti, strana pána Bekmatova, ale opakujem, v tejto chvíli je to predčasné,“ uviedol na margo spájania. Predseda Socialistov Bekmatov vtedy rokovania poprel. „Nie, so stranou Smer nerokujeme o zlúčení. Hnutie Socialisti.sk po voľbách funguje ďalej ako samostatný subjekt,“ reagoval pre Pravdu.

V decembri 2023 v ta3 Fico znova hovoril o tom, že uvažuje o integrácii „dvoch malých ľavicových strán“ so Smerom. Konkrétne ich nemenoval, no odmietol, že by mal na mysli spájanie Smeru s Hlasom. „Ja si myslím, že Hlas pôjde svojou cestou ďalej, cestou sociálnej demokracie, my pôjdeme tiež svojou cestou,“ dodal Fico.

Šéf Smeru vždy myslel na svoju budúcnosť a na budúcnosť svojej strany. Aktuálne pre neho Hlas predstavuje konkurenciu, ktorej sa úspešne na ľavicovom spektre zbavil už aj v minulosti a nazval to „integrácia ľavice“. Po odchode zo Strany demokratickej ľavice (SDĽ) založil Smer ako alternatívu voči vtedajšej vláde. K názvu strany pridal prívlastok tretia cesta. V roku 2004 sa mu podarilo spojiť s troma menšími ľavicovými subjektmi. Integráciu potvrdil aj vtedajší snem. Smer si dal do názvu za pomlčku „sociálna demokracia“.

Išlo o strany SDĽ, Sociálnodemokra­tická alternatíva (vznikla v roku 2002 odštiepením z SDĽ) a Sociálnodemokra­tická strana Slovenska. Už predtým sa so Smerom zlúčili aj ďalšie menšie centristické strany a strana sa prakticky zo dňa na deň stala najbohatšou politickou stranou na Slovensku.