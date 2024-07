Novelu u Kaliňáka riešia skrátene: Vojaci budú povinne nahlasovať tetovania

Vojaci by po novom mohli mať v registroch identifikačnej databázy fotografie tetovaní na svojom tele. V priebehu výkonu štátnej služby by sa mohli vyhotovovať opakovane, ak dôjde k ich zmene, doplneniu alebo odstráneniu. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a zmenách ďalších zákonov, ktorú predložilo Ministerstvo obrany do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.