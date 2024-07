Nové stíhačky F-16 zmenili mentalitu v armáde, hovorí veliteľ letky. Prezradil, v čom ho prekvapili americké základne

Veliteľ letky F-16 Peter Gregor: Pilot musí byť schopný pristáť s lietadlom za akýchkoľvek podmienok Video Zdroj: TV Pravda

Výcvik pilota F-16 ste absolvovali v USA. Vyzerá výcvik pilota ako z filmu Top Gun?

V niektorých fázach áno, čo sa týka lietadla určite áno. Niektoré prvky, cvičenia sú veľmi podobné, ale povedzme si pravdu, Hollywood je Hollywood.

V čom sa teda film líšil od skutočnosti?

V tom, čo vo filme nevidíte – každodenná drina človeka. Aj keď to tam bolo niekedy ukázané, že tam človek sedí niekedy do polnoci, do jednej, do druhej nad knihami, aby nasledujúci deň spravil nejaký test alebo aby bol pripravený na ďalší let. Je tam veľa driny, ktorú vo filme, okrem plážového volejbalu neukázali.

Čo považujete za najnáročnejšie z výcviku?

Pre mňa najnáročnejšia bola tá časť, keď som bol v USA bez rodiny. Je to iné, keď sa človek po náročnom dni výcviku vráti a nájde svoj background (z angl. zázemie, poz. red.), rodinné pohodlie. Keď ho tam nemáte, je to ťažšie. Samotný ten výcvik bol trošku ťažší, keď to porovnám s mladšími pilotmi, pretože ja už nejakú skúsenosť s lietaním mám. Musel som akoby premazávať pamäť a nahrávať do nej nové veci. Starší mozog už nepracuje tak ako mladý. Ďalšia vec je, že tí mladí chlapci, ktorých teraz máme vo výcviku, sú takzvaná počítačová generácia. Celé to lietadlo F-16 Block 70 je lietajúci počítač, čiže sa im ľahšie pracuje s týmito modernými technológiami.

Stať sa pilotom F-16 je nepochybne obrovský zlom v kariére. Podľa akého kľúča sa vyberalo, kto pôjde na výcvik do USA?

Výcvik pilotov bol riadený, boli vopred určené podmienky, za ktorých pilot môže odísť a čo musí splniť, aby bol schopný absolvovať výcvik v USA. Keď už ste sa stali pilotom, čo je prvý krok, čiže musíte prejsť zdravotnou prehliadkou, veľkú úlohu zohrával vek pilota. Druhým veľkým limitujúcim faktorom bol anglický jazyk, keďže kompletne celý výcvik je v anglickom jazyku.

Pamätáte si ešte na moment, keď vám to oznámili?

Pamätám si. Šoféroval som do práce, keď mi môj nadriadený volal, že je to „approved“ (z angl. schválené, poz. red.) a môžeš vycestovať. Nechcete počuť ten hurhaj, čo nastal v tom momente v aute.

Máte skúsenosť s pristávaním v náročných podmienkach?

Samozrejme, každý pilot musí byť schopný pristáť s lietadlom za akýchkoľvek podmienok. Ako hovoríme my piloti – vzlietnuť môžeš, pristáť musíš, čiže ten výcvik v USA je nastavený tak, aby ten pilot bol schopný pristáť za akýchkoľvek sťažených poveternostných podmienok, samozrejme, na certifikované a schválené letisko.

Ako trávila čas vaša rodina, kým ste trénovali? Mohla žiť s vami na základni?

Piloti ako takí sme boli ubytovaní na vojenských základniach. Tam som taktiež zmenil postoj a pohľad na vojenskú základňu, pretože tá vojenská základňa v Spojených štátoch je stavaná úplne iným systémom. Máte tam kompletné celé sociálne vyžitie od základnej školy, kina, nákupného centra, čiže rodina mala pomerne veľa možností, ako využiť voľný čas, keď sme ako piloti boli v práci.

Americký pilot Castaneda, ktorý k nám prepravil jednu v pondelok z F-16 hovoril, že si nad Anglickom zjedol hamburger. Môže sa tam jesť a piť v stíhačke F-16?

V stíhačke F-16 niekedy nie že môžete, musíte. Imax (Ed „Imax“ Castaneda, americký pilot, poz. red.) je starý vtipkár. Je môj veľmi dobrý známy. Poslal mi dokonca fotku toho, ako ten hamburger je. Pri takýchto letoch, ktoré trvajú desať, jedenásť, dvanásť hodín, je dokonca nutné, aby ten pilot jedol, aby jeho mozog fungoval tak, ako má, aby bol schopný vykonávať tú prácu, ktorú má. Tým pádom musí, samozrejme, aj jesť, aj piť.

Máte tiež za sebou takéto dlhé prelety?

Nie, zatiaľ môj najdlhší let lietadlom F-16 bol tuším dve hodiny a desať minút.

Prvé dve stíhačky zo štrnástich k nám prileteli tento pondelok. Ako sa po ich prílete zmení váš pracovný harmonogram?

V prvom rade musíme spraviť všetok „paper work“ (administratívu, pozn. red.), ktorý sa týka prijatia lietadla. Musíme spraviť akceptáciu, zápis do vojenského registra, priviesť to lietadlo do života, dať mu rodný list ako malému dieťaťu. Potom musíme spraviť testovacie a zalietavacie lety. Zistiť, či systémy lietadla ako takéto pracujú správne, či to lietadlo môžeme zaradiť do výcviku. Keď toto všetko prebehne, tak môžeme na tom lietadle začať letecký výcvik.

Foto: Pravda, Ivan Majerský prílet F-16, stihačky , letisko Kuchyňa, Peter Gregor, sloven Veliteľ letky F-16 podplukovník Peter Gregor na Leteckej základni Malacky-Kuchyňa.

Čo máte najradšej na F-16?

Na F-16? Asi všetko. Je to naozaj kompletne iný stroj, s kompletne iným vybavením, elektronikou, avionikou, zbraňovými systémami. Museli sme kompletne zmeniť mentalitu ľudí, mentalitu celého systému, aby sme vôbec to lietadlo boli schopní prijať a prevádzkovať v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Čo robí pilot stíhačiek vo voľnom čase? Ako „vypínate“ hlavu?

To je taká veľmi ťažká otázka. Ja mám viacero vecí, ako to dokážem robiť. Samozrejme, rodina je ten prvý spôsob, ako človek dokáže vypnúť, keď je doma. Rád sa venujem záhradke. Mozog dokážem úplne vypnúť pri reláciách, pri ktorých veľmi netreba rozmýšľať, stačí, že pozerám obrázky. Mám veľa koníčkov, napríklad šport. Snažím sa využiť voľný čas, ktorého je momentálne v terajšej situácii málo, tak, aby človek vstal ráno s čerstvou a oddýchnutou mysľou a bol schopný pracovať ďalej.