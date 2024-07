Matica sa postavila za Tarabu a na Devíne žiada žrď so slovenskou vlajkou

Matica slovenská podporuje snahy ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) vo veci prevodu správy hradu Devín a ďalších národných kultúrnych pamiatok do rúk štátu. "Vlastníctvo štátom poskytuje istotu, že sa národným kultúrnym pamiatkam dostane adekvátnej pozornosti, starostlivosti a úcty, ktorú si zaslúžia," zdôvodňuje MS svoj postoj.

Osvojuje si zároveň Tarabov argument, že štát má v porovnaní so samosprávami väčšie možnosti nasmerovať potrebné finančné prostriedky na údržbu a obnovu historických pamiatok. Poukazuje zároveň i na súčasné „relativizovanie, ba až hrubé znevažovanie štátnej symboliky“, čo podľa MS vedie k potláčaniu národnej identity i postupnej degradácii štátnej suverenity.

„Je preto potrebné, aby sa štát zaoberal problematikou používania štátnych symbolov i správou a starostlivosťou o národné kultúrne pamiatky, medzi ktoré patrí aj Devín,“ uviedla za Maticu jej hovorkyňa Laura Hancová. „Prevod správy hradu Devín na štát podľa MS prispeje k zvýšeniu kultúrnej identity a hrdosti pri významných slovenských kultúrnych pamiatkach,“ dodala.

Matica zároveň odporúča, aby na veži hradu Devín osadili žrď so slovenskou štátnou zástavou, upozorňuje v tejto súvislosti na vzor zo zahraničia pri umiestňovaní národných vlajok na významných miestach.

Vicepremiér a šéf envirorezortu sa tento týždeň vyjadril, že strategické kultúrne pamiatky na Slovensku by mali patriť štátu. Argumentuje tým, že štát má viac financií na ich údržbu ako samosprávy, zdôrazňuje tiež potrebu zvýšenia ich kultúrnej identity. Zmysel zmeny dokumentoval na príklade hradu Devín. Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré sa prostredníctvom mestského múzea o pamiatku stará, ministrovu argumentáciu neprijíma, magistrát je presvedčený, že národnú kultúrnu pamiatku spravuje adekvátne jeho významu. Poukazuje i na to, že do rekonštrukcie a údržby hradu investovalo za ostatné roky státisíce eur.