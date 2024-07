Legendárna AC/DC v plnej paráde. Najväčší hit rozpálil 100-tisíc ľudí, pozrite si, ako to vyzeralo

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Koncert AC/DC vo Vajnoroch Video Zdroj: mReportérka: Zita Holubová

Megakoncert, aký na Slovensku nemal obdoby. Približne sto tisíc návštevníkov. Reč je o víkendovom koncerte legendárnej austrálskej kapely AC/DC, ktorá to rozbalila vo veľkom na bratislavských Vajnoroch. Naša mReportérka Zita bola na koncerte a nakrútila azda najväčší hit Highway to Hell. Pozrite si, ako to tam vyzeralo.

Pláž Balos na Kréte Video Zdroj: mReportérka: Anička

Pláž Balos, prezývaná aj ako „Malý Karibik“, je jedným z najvyhľadáva­nejších klenotov Kréty. Nachádza sa na severozápadnej časti ostrova v odľahlej lagúne s plytkou tyrkysovou vodou a jemným bielym až ružovkastým pieskom. Toto exotické miesto je obklopené útesmi a malým ostrovom Gramvousa, na ktorom sa nachádza stará benátska pevnosť. Vďaka plytkej vode a pokojnému moru je Balos ideálnym miestom pre rodiny s deťmi. Zároveň treba povedať, že táto oblasť je jednou z najťažšie dostupných na celej Kréte.

Včielka opeľuje kvietok Video Zdroj: mReportér: Andy Snijders

Možno je to banalita, ktorá nestojí za pozornosť. No z takýchto kúsočkov banalít sa skladá život. Bez včielok robotníčok by neboli opelené kvietky, nadnesene by sa dalo povedať, že bez včielok by neexistoval život. Nášmu mReportérovi sa podarilo zachytiť, ako včielka opeľuje kvietok v obci Hrušovany v okrese Topoľčany.

