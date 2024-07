Na Slovensko sa valí tropická vlna, bude však znesiteľnejšia. Pripravte sa ale na vysoké teploty

Slovenský hydrometeorologický ústav uviedol, že do našej oblasti znovu prúdi veľmi teplý vzduch od juhozápadu a jeho prílev vyvrcholí cez víkend. „Rozdiel oproti predošlým vlnám horúčav bude predovšetkým vo vlhkosti vzduchu,“ napísali meteorológia.

Trópy sa vracajú. Toto je ešte len rozbeh Video

K nárastu teplôt dôjde už v piatok, najvýraznejšie sa však oteplí až v posledný júlový víkend. „Najmä v sobotu, do našej oblasti zosilnie prílev teplého vzduchu, no vzduch zostane naďalej suchý. Suchý vzduch sa dokáže ohriať viac ako vlhký, a teplota tak už v sobotu môže presiahnuť 35 °C, najmä na juhozápade,“ priblížil SHMÚ.

Prílev teplého vzduchu bude do našej oblasti vrcholiť v nedeľu. „V tento deň teplota vystúpi s vysokou pravdepodobnosťou ešte vyššie ako v sobotu, no v načasovaní prechodu frontu je ešte stále neistota, a tak regióny, v ktorých bude najteplejšie, ešte nie sú úplne jednoznačné – môže to byť viac na západ, ale aj východ. Teplota však s vysokou pravdepodobnosťou dosiahne cca 36–37 °C,“ dodali meteorológovia.

Kde sú korene horúčav na Slovensku? Je šanca na zmenu? Video

Pozitívom však je, že úľava príde aspoň v noci a pre nízku vlhkosť tak nebude pocit dusna. „A vplyvom nízkej vlhkosti budú aj chladnejšie noci, v dolinách a kotlinách bude ešte aj v noci na sobotu pod 10 °C a tropické noci sa začnú až v nedeľu, aj to väčšinou len na juhozápade. Celkovo by tak mala byť nastávajúca vlna horúčav znesiteľnejšia ako tie predošlé,“ pridal SHMÚ pozitívne vyhliadky.