Ohrozených je 150 miliónov eur. SaS: Míľniky plánu obnovy meškajú. Podľa Tarabu ide všetko podľa plánu

Poukázali na zistenia analytikov Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) zo sekcie plánu obnovy, podľa ktorých sú najväčšie sklzy v projektoch rezortov zdravotníctva a životného prostredia. „Najbližšia platba, o ktorú bude vláda žiadať asi koncom roka, by mohla byť znížená o 150 miliónov eur, pretože nestíhame konkrétny míľnik. Nestíhame vytvoriť centrálny orgán pre riadenie alebo správu štátnych nemocníc,“ priblížil Szalay. Dodal, že vo veľkom omeškaní sú aj ďalšie štyri zdravotnícke projekty a dva meškajú mierne.

Poslanci pripustili, že zodpovednosť za meškanie projektov nesie aj bývalá vláda. Ich ďalšie omeškanie však podľa ich slov spôsobili aj kroky Dolinkovej. Kritizujú jej neaktívny prístup, ako aj množstvo „zbytočných“ personálnych zmien. „Napríklad šéf sekcie plánu obnovy na ministerstve zdravotníctva skončil a za posledný rok tam je už tretí. Ťažko sa tak dá budovať kontinuita a systémové plánovanie,“ skonštatoval Szalay. Dodal, že v prípade, že Slovensko o financie z plánu obnovy príde, zodpovednosť padá na ministerku. „Treba skončiť so zbytočnými personálnymi výmenami a začať aktívne pracovať,“ doplnil.

Taraba: U.S. Steel peniaze nechce

Envirorezort plní všetky ciele z plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa ohradil voči vyjadreniam, že mešká s úlohami z plány obnovy. S Európskou komisiou všetko vykomunikuje tak, že Slovensko nepríde ani o jeden cent. Taraba to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii.

Plán obnovy, ktorý vypracovala predošlá vláda, nebol podľa Tarabu s nikým odkonzultovaný. Do časti dekarbonizácie napísali firmu U.S. Steel, ktorá mala dostať peniaze na dekarbonizáciu svojich pecí. Taraba tvrdí, že sa s oceliarskou firmou nedohodli a tá peniaze z plánu obnovy nechce.

Čítajte viac Stohlová odporučila Tarabovi, aby sa namiesto dúhovej vlajky a znárodneniu Devína venoval svojej práci

„Máme dohodu s EK, že predložíme štúdiu realizovateľnosti pre nový investičný zámer, ktorý pripravujeme s celým slovenským priemyslom. Zdá sa nám, že je jediný udržateľný, aby sa zachytával oxid uhličitý nejakým spôsobom, čo by znamenalo, že by neboli firmy a fabriky nútené realizovať obrovské investície do svojich technológií, ktoré už z veľkej časti urobili,“ povedal Taraba. Dodal, že takto by sa dalo dôjsť k modelu, ktorý by výrazným spôsobom stabilizoval podnikateľskú činnosť fabrík.

Minister pokračoval, že cieľ výkupu pozemkov od súkromných vlastníkov v národných parkoch z plánu obnovy identifikovali ako „dosť nedobrý realitný biznis“. Do výkupu sa prihlásili majitelia s 3000 hektármi a na výkup by potrebovali namiesto zamýšľaných 70 miliónov eur 300 miliónov eur. Na to by envirorezort potreboval od ministerstva financií ďalšie peniaze, skonštatoval Taraba.