Hasiči čakajú na nové vrtuľníky desať rokov. Nepomohol ani Mikulcov zrýchlený nákup, helikoptéra je stále v zahraničí

Ani po dvoch rokoch od kontroverzného nákupu nie je vrtuľník za 13 miliónov eur na Slovensku. Obchod, ktorý zrealizoval bývalý minister vnútra Roman Mikulec (vtedy OĽaNO, dnes hnutie Slovensko), čelí problémom od začiatku. Najprv musel rezort celý nákup zrušiť, neskôr vrtuľník dostal súdny zákaz lietať a následne súťaž začala preverovať polícia a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Kontroly síce nezistili žiadne porušenia a súd nakoniec povolil vrtuľník využívať, stroj však dodnes nedorazil na Slovensko. Situácia najviac trápi hasičov, pre ktorých ministerstvo vnútra nevie nakúpiť nové stroje už desať rokov. V posledných rokoch je situácia priam kritická a ak by na Slovensku vypukol rozsiahly lesný požiar, je otázne či by štát mal možnosť ho uhasiť.

Ministerstvo vnútra sa opakovane snaží zabezpečiť poskytovateľa servisných a údržbárskych služieb pre vrtuľník Leonardo AW-189, ktorý koncom roka 2022 bez súťaže kúpil vtedajší šéf rezortu Mikulec. Samotný stroj stál 13 miliónov eur, pričom servis má podľa informácií z portálu ÚVO vyjsť na ďalších päť miliónov. Úspešný uchádzač by mal v priebehu štyroch rokov poskytovať údržbu vrtuľníka, odstraňovať nálezy a poruchy a dodávať aj ďalšie servisné služby.

Prvý pokus zaobstarať dodávateľa týchto služieb dopadol neúspešne. Ako už informovala Pravda, rezort vnútra musel zrušiť verejnú súťaž, pretože žiaden uchádzač nesplnil kritériá zákazky. Po roku obstarávanie spustili znovu, základné parametre zostali podobné. Nezmenila sa ani cena zákazky, ani doba jej trvania, ani rozsah služieb. Rezort vnútra pre Pravdu vysvetlil, že v pôvodne vyhlásenej súťaži boli identifikované nejasnosti, čo viedlo k jej zrušeniu. „Obsah a rozsah novej súťaže zostáva nezmenený,” potvrdilo ministerstvo.

Otázne však je, kedy úspešný uchádzač pristúpi k plneniu svojich úloh. Podľa zistení Pravdy sa stroj ani po osemnástich mesiacoch od podpísania kúpnej zmluvy nedostal na Slovensko. Ministerstvo vnútra neodpovedalo na otázku, kedy by stroj mohol pristáť na našom území. Rezort vnútra vysvetľoval zrýchlený nákup bez vyhlásenia súťaže tým, že bolo potrebné zabezpečiť náhradu za ruské vrtuľníky Mi-171. Ich prevádzku značne obmedzili sankcie, ktoré Európska únia uvalila na Rusko po vypuknutí vojny na Ukrajine.

Ak by ministerstvo kupovalo náhradný vrtuľník v riadnom obstarávaní, rezortná letka by sa na roky ocitla v ohrozenom stave. Tender by trval minimálne rok, dodávka strojov a ich uvedenie do prevádzky by potrebovali ďalšie tri roky. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), pre potreby ktorého sa helikoptéra kupovala, by tak mohol čakať na letovú techniku až štyri roky.

V praxi to znamená, že hasiči a záchranári by minimálne do roku 2027 nemali lietadlá, pomocou ktorých hasia požiare, pátrajú po stratených osobách či pomáhajú pri ochrane štátnej hranice. Jediný funkčný vrtuľník, ktorým dnes disponuje letka ministerstva vnútra, nie je vhodný pre hasenie požiarov.

Vrtuľník je v Dánsku

Preto rezort pod vedením Mikulca so súhlasom vlády kúpil vrtuľník v priamom rokovacom konaní. Chcel tým značne zrýchliť proces uvedenia stroja do prevádzky. Dodaniu lietadla na Slovensko však bránili mnohé okolnosti. Najprv zákazku na súde napadla americká spoločnosť Bell, ktorá sa domnieva, že nákup v priamom rokovacom konaní porušil pravidlá obchodnej súťaže a jej ponuka bola pre ministerstvo vnútra výhodnejšia. Súd dočasne vydal zákaz, podľa ktorého ministerstvo vnútra nemohlo pristúpiť k plneniu napadnutej zmluvy a teda nemohlo vrtuľník ani prebrať od predajcu.

Neskôr Mikulcov postup pri zákazke začala vyšetrovať polícia na podnet vtedy opozičného poslanca a dnes ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas). Zmluvu preskúmaval aj ÚVO. Žiadna inštitúcia však nezistila porušenie zákona a Krajský súd v Bratislave ešte vlani zrušil zákaz používať vrtuľník. Stroj za 13 miliónov eur mohol lietať, a teda aj prísť na bratislavské letisko, kde by mal mať svoje trvalé umiestnenie.

Vyskytli sa však ďalšie problémy. Súčasťou nákupu boli aj výcvikové kurzy pre pilotov, ale pre dočasné zastavenie zmluvy dohodnuté termíny prepadli. Piloti leteckého útvaru ministerstva vnútra preto mali nanovo rezervovať výcvikové kurzy. Zatiaľ výcvik absolvovali dvaja piloti. „Výcvik ďalších bude nasledovať, keď bude jasné, kedy budú ukončené úpravy vykonávané v zmysle platnej zmluvy,” informovalo ministerstvo vnútra.

Ešte jeden problém súvisel s tým, že sa vrtuľník dlho nepoužíval a stál v hangári. Z dát servisu helis.com, ktorý sleduje lety vrtuľníkov, vyplýva, že stroj nevzlietal od decembra 2021 až do februára 2024. Dobrou správou však je, že ani po dlhšom uzemnení stroj nebol poškodený a dokáže lietať. Potvrdiť to mal aj letecký úrad Švajčiarska, ktorý vydal vrtuľníku overenie letovej spôsobilosti.

Ministerstvo vnútra v marci informovalo, že letecký útvar by mohol mať stroj k dispozícii už v lete. „Je potrebné splniť viacero podmienok, aby vrtuľník bolo možné dopraviť na Slovensko. Stroj musí spĺňať technické špecifikácie a normy z oblasti letovej regulácie, ako aj podmienky dodania uvedené v predajnej zmluve. Rovnako všetky technické náležitosti a podmienky pre potreby útvarov polície, hasičov a Horskej záchrannej služby,“ vysvetľoval rezort na jar.

Ďalších šesť až deväť mesiacov by malo trvať jeho uvedenie do prevádzkového stavu umožňujúceho plniť špecifické úlohy pre záchranárske a bezpečnostné zložky. Súbežne s tým má prebiehať výcvik posádok. Ak by sa tento harmonogram podarilo naplniť, hasiči by mali vrtuľník k dispozícii už začiatkom budúceho roka.

Podľa zistení Pravdy sa tieto termíny znovu posunuli. So strojom naďalej nakladá predajca, švajčiarska firma Helipool. Pred niekoľkými týždňami premiestnila vrtuľník z letiska v Berne do Nemecka. Následne stroj odletel na letisko v Dánsku. Aj keď je vrtuľník Leonardo AW-189 majetkom slovenského ministerstva vnútra a dostal už aj slovenské registračne číslo, medzinárodné servisy ho stále evidujú ako vrtuľník zaregistrovaný vo Švajčiarsku. Tieto informácie pre Pravdu potvrdilo aj ministerstvo vnútra. „Vrtuľník nie je v prevádzke, momentálne prebiehajú práce v zmysle zmluvy, ktoré nemohli byť vykonané z dôvodu neodkladného opatrenia súdu, medzičasom zrušeného,“ odpísal rezort na naše otázky.

Dlhodobý podstav letky

Vrtuľníky chýbali ministerstvu vnútra ešte predtým, ako boli z prevádzky vyradené ruské stroje Mi-171. Najlepšie je to vidieť v porovnaní s okolitými krajinami. Letecká služba Polície ČR prevádzkuje 15 kusov vrtuľníkovej leteckej techniky, maďarská polícia má aktuálne k dispozícii 14 helikoptér. Slovenskí policajti majú iba jeden stroj. Ešte horšie to je u hasičov. Kým v Česku má hasičský zbor štyri vlastné vrtuľníky, slovenskí hasiči nemajú žiaden. Na výcvik si napríklad musia vypožičiavať armádne stroje Black Hawk či Mi-17, ktorým sa tento rok končí technická životnosť.

„HaZZ nedisponuje vrtuľníkmi, tie sú v prípade potreby, najmä v súvislosti s požiarmi v prírodnom prostredí, vyžiadavané príslušníkmi HaZZ od Leteckého útvaru MV SR,“ uviedlo pre Pravdu tlačové oddelenie hasičského zboru. Rezortu vnútra sa totiž roky nedarí naplniť vlastné plány s nákupom helikoptér. Takmer pred desiatimi rokmi malo ministerstvo na stole plán s obstaraním vrtuľníkov z eurofondov. V rámci budovania európskeho systému hasenia požiarov mal rezort vnútra vybudovať letecké záchranné moduly, súčasťou ktorých mali byť aj helikoptéry. Za takmer 40 miliónov eur malo ministerstvo kúpiť štyri vrtuľníky a využívať ich pri hasení požiarov. Zámer však prešiel viacerými zmenami a nakoniec nebol zrealizovaný.

Nákup vrtuľníkov pre hasičov totiž spojili s obstarávaním ďalších strojov pre policajtov. Tender vyhlásený v lete 2015 trval až štyri roky. Zákazku brzdil spor vnútri vtedy vládnej strany Smer. Jej členovia sa nevedeli dohodnúť na tom, od ktorého výrobcu si objednajú helikoptéry. Išlo o zákazku na dodanie ôsmich strojov a súperili o ňu dve veľké firmy – talianska Leonardo a americká Bell Trexton. „Vrtuľníky budú rôzne a variabilné, zariadenie z jedného vrtuľníka sa bude podľa potreby dať nainštalovať aj na iný vrtuľník. Zhruba štyri až päť helikoptér bude hradených z eurofondov a zvyšok z prostriedkov štátu,“ avizoval vtedy rezort.

Taliansky výrobca bol favoritom vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho, americkú ponuku preferoval Robert Kaliňák. Formálnou príčinou opakovaného predĺženia súťaže bola požiadavka na rýchlejšie dodanie helikoptér. Kým bežne výroba vrtuľníka trvá dva až tri roky, rezort vnútra chcel nové stroje dostať v priebehu 15 až 18 mesiacov. Aj keď ministerstvo nakoniec podpísalo rámcovú dohodu s oboma výrobcami v roku 2017, žiaden stroj od nich nekúpilo. Rezort v roku 2020 informoval, že od dohody odstúpi, pretože „v nej ponúknuté vrtuľníky nezodpovedajú potrebám MV SR z hľadiska ponúkaných parametrov a výkonov“.

Zatiaľ posledný pokus o rozšírenie flotily helikoptér podnikol Roman Mikulec v lete 2022. V priamom rokovacom konaní nakúpil dva vrtuľníky Leonardo za 29 miliónov eur. ÚVO neskôr nákup zrušil pre zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Mikulec však znovu podpísal zmluvu na nákup jedného stroja z pôvodnej zmluvy, ďalší vrtuľník v tom čase už bol predaný inému záujemcovi. Po príchode novej vládnej garnitúry nový tender na vrtuľníky vyhlásený nebol, a je otázne či ho v najbližšom období spustia.

V polovici apríla vláda rozhodla, že nevyčerpaných 13 miliónov eur, ktoré boli v roku 2022 vyčlenené na nákup záchranárskych vrtuľníkov, ministerstvo vnútra môže využiť na iný účel, najmä na výdavky spojené s utečencami z Ukrajiny. „Obstaranie ďalšieho vrtuľníka nie je do konca roka 2024 reálne vzhľadom na lehoty vykonania verejného obstarávania, a teda nie je ani možnosť čerpať finančné prostriedky na to určené,“ vysvetlil rezort.

S otázkou o plánoch rozvoja leteckého útvaru sa Pravda obrátila na hasičov, ale aj na ministerstvo vnútra. HaZZ presmeroval otázky na rezort vnútra. Ministerstvo priznalo, že na nákup vrtuľníkov nemá peniaze. „Analyzujeme všetky alternatívy s ohľadom na požiadavky užívateľov a možnosti štátneho rozpočtu,” odpísal rezort v stanovisku.