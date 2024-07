Podplukovník Gregor: Kto lietal na migoch, si do F-16 nesadne. Výcvik sme postavili na nových a mladých ľuďoch

Na F-16 sa lieta úplne úžasne. Vieme s ním robiť veci, ktoré sme doteraz nemohli so žiadnym iným strojom v slovenských ozbrojených silách, povedal v rozhovore pre ta3 veliteľ letky F-16 podplukovník Peter Gregor.

Rozhovor s pilotom a veliteľom letky F-16 Petrom Gregorom Video Zdroj: ta3

On sám MiG-29 nikdy nepilotoval, len sa v ňom viezol. Prečo nik z migov nepresadne do F-16? „Výcvik sme chceli postaviť na nových a mladých ľuďoch. Mladí rýchlejšie absorbujú nové technológie. Navyše, niektoré zažité veci sa ťažko preúčajú a aj ja som s tým mal trochu problém. Videl som to na mladších, všetko bolo pre nich oveľa jednoduchšie.“

V USA dostali Slováci kompletný výcvik ako každý jeden pilot U.S. Air Force. „Sme schopní lietať, kooperovať s pozemnými vojskami, tankovať za letu. Je to zložitý manéver, najmä v noci a v mraku. Musíme sa dostať do správnej pozície a držať ju počas celého manévru, čiže zhruba sedem minút, aby nedošlo k poškodeniu tankera,“ vysvetľuje Gregor.

Na zabezpečenie zbraňových systémov nových stíhačiek vznikla na Slovensku nová jednotka, prápor obrany a ochrany. Piloti majú k dispozícii 20mm kanón s 510 nábojmi, rakety krátkeho dosahu s infračerveným zameriavaním Sidewinder, rakety AMRAAM pre pôsobenie na väčšie vzdialenosti a laserové a GPS-bomby na ničenie dopredu určených cieľov a na priamu podporu pozemných síl.

A aké úlohy budú stíhačky F-16 plniť? „Závisia od aktuálnej geopolitickej situácie. V rámci NATO je prvý miľnik air policing v baltických krajinách. Samozrejme, až po zaujatí ostrej pohotovosti nad našim územím,“ dodal Peter Gregor.