Slovensko opäť potrápia horúčavy, teplota môže počas víkendu vystúpiť až na 36 stupňov

Trópy sa vracajú. Teploty vyskočia vysoko Video

Ako vyplýva z údajov na webe SHMÚ, výstraha druhého stupňa dnes platí pre južné okresy západného Slovenska. V Trnavskom kraji sú to okresy Galanta a Dunajská Streda. V Nitrianskom kraji sú to okresy Nitra, Komárno, Šaľa, Levice a Nové Zámky a v rámci Bratislavského kraja je vydaná výstraha pre okres Senec a Pezinok. Výstraha platí od dnešného poludnia do 18.00 h, teplota v týchto okresoch sa môže vyšplhať na 35 až 36 °C.

Výstrahy druhého stupňa pre viacero okresov na juhozápade Slovenska sú v platnosti aj na nedeľu. Oddnes taktiež platí aj výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami v južných okresoch stredného Slovenska, na Záhorí, v Trenčianskom kraji a východoslovenskej nížine, kde teploty sa môžu vyšplhať na 33 až 34 °C.

SHMÚ upozorňuje, že zajtra sa teploty ešte zintenzívnia a výstraha druhého stupňa sa okrem okresov juhozápadného Slovenska bude týkať aj okresov Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji. Taktiež okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance v Košickom kraji a okresov Vranov nad Topľou a Humenné v Prešovskom kraji. Pre väčšinu ostatného územia Slovenska je aj na zajtra v platnosti výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Výnimkou sú okresy v Žilinskom kraji, taktiež niektoré okresy v Prešovskom a Banskobystric­kom kraji.

V pondelok 29. júla už hydrometeorológovia zo SHMÚ predpokladajú zrušenie všetkých výstrah pred vysokými teplotami pre celé Slovensko.