Radikáli kazia zdravú debatu. Ako prispieť k zmiereniu Slovenska?

Chceme, aby sa politici zmierili. Ako ich však k tomu donútiť? Najlepšie tak, že na zmierení budeme pracovať my, ich voliči. Vadí nám, keď získavajú hlasy nenávisťou. Ak sa budeme vedieť dohodnúť, nebude mať medzi nami kriklúnska rétorika miesto. Ako môžeme prispieť k zmiereniu?

Slušné správanie má v akejkoľvek diskusii zmysel bez ohľadu na správanie ostatných a je v poriadku povedať neviem. Nie len na tom nachádzame silné zhody v ostatnej DEMDIS diskusii. Ako teda budovať mosty v praxi? Aký prístup sa vám osvedčil v (zdanlivo) nemožných rozhovoroch?

Všetci chceme diskutovať. Teraz je vaša šanca!

Prečo sa pýtame?

Z predošlej diskusie vyplýva, že sme pre zmierenie ochotní urobiť veľa. Myslíme si síce, že zmieriť sa musia aj politici, no sme ochotní začať vo vlastnom okolí, robiť ústupky a debatovať. Zaujíma nás, ako môže takéto zmierenie vyzerať v praxi. Ako vieme k zmiereniu prispieť my sami? Aký prístup sa vám osvedčil ako zmysluplný pri náročných konverzáciách s “druhou stranou brehu”?

Čo spravíme pre zmierenie?

Zhoda na tom, že zmieriť sa musia politici, ide ruka v ruke s presvedčením, že so „zmierovaním musíme začať každý vo svojom okolí.” Ako môže také „súkromné” zmierovanie vyzerať? Aký prístup sa vám osvedčil pri náročných konverzáciách s „druhou stranou brehu”?

Vôľa začať vo svojom okolí je pozitívnou správou, ale nie pre všetkých. Mnohí z nás majú pocit, že zmierenie chce iba jedna strana, a to bez ohľadu na to, na akej strane sa podľa vlastného názoru nachádzajú. Máme pocit, že hovoríme do steny? Čo by sme chceli počuť, aby sme uverili, že s nami ostatní jednajú na rovinu, a že nám záleží na spoločnom dobre? Na dialóg treba dvoch. Čo sme pre zmierenie ochotní urobiť my?

O projekte

OZ DEMDIS inovatívnymi metódami nachádza zhody a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Aktuálna diskusia je súčasťou projektu „Zmierenie”, ktorého snahou je dostať sa pod povrch a hľadať nové spôsoby zmierňovania napätia v spoločnosti. Viac informácií o DEMDIS a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.