Vymeníme ruskú ropu za členstvo Ukrajiny v EÚ? Kéry kritizuje Kyjev za utiahnutie kohútika, susedom nerozumie ani Valášek

Slovenská vláda bude musieť prejsť pri Ukrajine od slov k činom. Na margo dôsledkov zastavenia ruskej ropy zo strany Kyjeva to uviedol v nedeľu v ta3 poslanec Smeru a predseda parlamentného zahraničného výboru Marián Kéry. Je podľa neho načase prehodnotiť, či Ukrajina neporušuje asociačnú dohodu s Európskou úniou. Kéry sa domnieva, že dohodu porušuje, a preto by sme mohli začať blokovať jej členstvo v európskom spoločenstve. Rozhodnutiu stopnúť Slovensku ruskú ropu nerozumie ani poslanec PS Tomáš Valášek, ktorý hovorí, že na podobné scenáre malo byť Slovensko už dávno pripravené.

Zničené ruské tanky a bojové vozidlá. Ako Ukrajinci odrazili jeden z najväčších útokov Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Prípad zastavenia tranzitu časti ruskej ropy vznikol po rozhodnutí ukrajinského prezidenta z 24. júna 2024, ktorým bola ruská spoločnosť Lukoil, dodávajúca ropu aj Slovnaftu, daná na sankčný zoznam.

Predseda zahraničného výboru Marián Kéry (Smer) na zastavené dodávky ruskej ropy na Slovensku zo strany Ukrajiny uviedol, že z rozhodnutia Kyjeva zostal zaskočený a nahnevaný. Sklamaný je aj z postoja Európskej komisie, ktorá si vypýtala čas na preštudovanie toho, či došlo k porušeniu dohôd.

„Takto by sa dobrý sused nemal správať, pretože bývalé vlády im poskytli pomoc v oblasti vojenskej, my ďalej pokračujeme v oblasti humanitárnej. Neblokovali sme podpísanie asociačnej dohody medzi Ukrajinou a Európskou úniou,“ menoval poslanec Smeru v diskusnej relácii.

Slovensko podľa Kéryho nemôže sedieť so založenými rukami. Ak Ukrajina nezmení svoje rozhodnutie, je načase, aby štát zaujal rovnaký postoj. „To, čo sme povedali v súvislosti s členstvom Ukrajiny v NATO, že sme zásadne proti tomu, aby sa Ukrajina stala členským štátom NATO, tak je možno načase prehodnotiť aj to, že či Ukrajina neporušuje asociačnú dohodu,“ vyhlásil poslanec Smeru. Domnieva sa, že náš východný sused dohodu s úniou porušuje. „Tým pádom by sme mohli začať blokovať aj členstvo Ukrajiny v Európskej únii,“ vyhlásil šéf výboru.

Valášek: Zaspali sme na vavrínoch

Podpredseda výboru Tomáš Valášek (PS) reagoval, že je „prekvapený, že Smer je prekvapený“. Ruská federácia podľa neho koná len tak, ako uviedla kedysi vo svojom vládnom nariadení, a teda, že bude využívať ropu a plyn na geopolitické ciele v prípade štátov, ktoré sú na jej energetických surovinách závislé. Aj preto malo podľa neho Slovensko už dávno zainvestovať do technologických opatrení, aby mohli prijímať aj ropu z iných zdrojov, ako to urobili napríklad Poľsko a Česko. Ako dodal, Slovnaft síce začal s opatreniami, no neskôr.

S diverzifikáciou Slovensko už podľa poslanca Kéryho začalo. Zároveň podotkol, že to neznamená, že by sme od Ruska už žiadnu ropu nemali prijímať. „Dovolím si tvrdiť, že možno kupujeme aj ruskú ropu, aj ruský plyn aj cez iné štáty,“ vyjadril sa. Za dôležitý faktor označil aj cenu, ktorá bola v prípade Ruska nižšia.

Priamy zásah: Útok dronu na ruskú rafinériu Tuapse Video Zdroj: Priamy zásah: Útok dronu na ruskú rafinériu Tuapse

Sankcie voči Rusku majú napriek tomu podľa Valáška zmysel aj vtedy, ak si ruská ropa nájde do Európy cestu aj iným spôsobom. Pointou podľa neho je v maximálnej možnej miere obmedziť prísun peňazí Moskve. Pripomenul, že ruská vláda, ktorá napadla Ukrajinu, kládla Slovensku ultimátum. Podotkol, že v decembri 2021 Slovensku napísala, že defacto nie je svojprávnou krajinou, pretože ak by bývalo chcelo prijať na svojom území spojencov, potrebuje na to zelenú z Kremľa. „Tejto vláde zveriť kľúče od miešačky? Strkať jej peniaze do vrecka za miliardy a miliardy z ropy je obrovskou chybou, lebo tým financujeme svojho nepriateľa,“ skonštatoval Valášek.

Poslanec PS konfrontoval Kéryho, že Slovensko zaspalo na vavrínoch a treba sa držať faktov. Konkrétne mal na mysli jeho tvrdenia, že Rusko dodržiava svoje zmluvné kontakty, keď vyplo Poľsku plyn v roku 2023. Pýta sa, či sa nemôžeme poučiť z cudzích chýb. Podotkol, že neobhajuje kroky Ukrajiny z rokov 2006 a 2009, kedy za vlády Julie Tymošenkovej vypla Slovensku dodávku ruských surovín. „Takisto nebudem obhajovať ich rozhodnutie dnes, ktorému nerozumiem celkom,“ dodal na margo aktuálneho zastavenia dodávok ropy.

Kéry si myslí, že ak by Ukrajina vstúpila do NATO znamenalo by to priamo konflikt Ruska s Alianciou. V parlamente by za jej prijatie nezahlasoval ani v prípade, ak by ho to stálo členstvo v Smere.

Premiér Robert Fico (Smer) v piatok opätovne telefonicky komunikoval otázku tranzitu ruskej ropy cez Ukrajinu s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. Fico navrhol ukrajinskému partnerovi technické riešenie, na ktorom by museli participovať viaceré štáty vrátane SR. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úrad vlády.

Fico telefonoval so Šmyhaľom pre situáciu v zásobovaní ropou aj minulú sobotu 20. júla. Obnova tranzitu časti ruskej ropy je podľa úradu vlády pre rafinériu Slovnaft mimoriadne dôležitá, pretože náhradné zdroje ropy sú drahšie a nemusia technologicky vyhovovať. Intenzívne rokovania budú podľa úradu vlády prebiehať na najvyššej politickej a odbornej úrovni aj v najbližších hodinách a dňoch.