Polícia odhalila za tri hodiny 145 vodičov pod vplyvom alkoholu

Podozrivá jazda starostky na Kysuciach Video

„Počas takmer troch hodín sa dychovej skúške podrobilo viac ako 39-tisíc vodičov. Pod vplyvom alkoholu šoférovalo 145 vodičov motorových vozidiel a osem vodičov nemotorových vozidiel. Kontroly odhalili aj jedného vodiča pod vplyvom drog,“ uviedol.

Vodičov pod vplyvom alkoholu do jedného promile bolo 128 a 17 vodičov bolo pod vplyvom alkoholu nad jedno promile. Najviac opitých vodičov bolo v Bratislavskom kraji (35), v Žilinskom kraji (24) a v Trnavskom kraji (23).

Alkohol za volantom: Doživotie za smrteľnú dopravnú nehodu? Video

V Bratislavskom kraji podrobili dychovej skúške celkovo 6179 vodičov. „Z celkového počtu kontrolovaných bolo pod vplyvom alkoholu 35 vodičov motorových vozidiel. Z toho dvaja vodiči mali výsledok dychovej skúšky vyšší ako jedno promile a vzniklo u nich podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zo všetkých vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu bolo jedenásť cudzincov,“ ozrejmili bratislavskí policajti na sociálnej sieti.

„Okrem toho, že pod vplyvom alkoholu sú oneskorené reflexy a väčšie riziko zavinenia nehody, vodičom hrozia aj vysoké pokuty, zadržanie vodičského preukazu či väzenie. Do jedného promile ide o priestupok, za ktorý vodičovi hrozí pokuta od 150 do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov. Nad jedno promile je to už trestný čin s trestnou sadzbou odňatia slobody až na jeden rok,“ upozornila polícia. Dodala, že v podobných akciách bude pokračovať aj počas nadchádzajúceho obdobia.