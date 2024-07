Zraneného Denisa z Číny previezli vládnym špeciálom na Slovensko. Informuje o tom TV Markíza. Mladý muž, ktorý sa zranil v čínskom Macau a bol po úraze hlavy temer 40 dní v bezvedomí, pristál dnes ráno v Bratislave. Odtiaľ smeroval do Trnavy. Počas letu ho sprevádzali zdravotníci, ktorí monitorovali jeho zdravotný stav, a tiež jeho rodičia. Vládny špeciál by mal 1. augusta smerovať aj do Spojených štátov amerických, odkiaľ by mal priviezť ďalších dvoch slovenských pacientov.