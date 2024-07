Banskí záchranári začali s prácami v Nižnej Slanej, potrvajú do konca roka

V bývalej sideritovej bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava banskí záchranári minulý týždeň začali s prácami, ktorých cieľom je zastaviť výtok banských vôd do znečistenej rieky Slaná. Pre TASR to uviedol riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice (HBZS) Stanislav Paulík s tým, že v bani budú pracovať pravdepodobne do konca roka.