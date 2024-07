Toto leto operovali už dve deti. Primár NÚDCH by počas leta zakázal túto aktivitu

Skoky do vody hlavou vpred sú vysoko rizikové. Takéto skoky do plytčiny sa môžu skončiť úrazom hlavy či fraktúrou krčných stavcov. Upozornil na to lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH), kde operovali dve deti, ktoré si po skoku do vody poranili chrbticu.

„Je potrebné deťom zakázať skákanie do vody hlavou vpred, pokiaľ nemáme istotu, že tam je dostatočná hĺbka a dieťa je dostatočne technicky vyspelé na takýto typ skoku a tiež že sa pod hladinou nenachádza iné dieťa alebo iný predmet,“ uviedol primár oddelenia urgentného príjmu NÚDCH Marcel Brenner. Podotkol, že po poranení môžu výlomky krčných stavcov zatlačiť na miechu, čo môže spôsobiť následné znecitlivenie až úplné ochrnutie dieťaťa od krku nižšie či invalidizáciu dieťaťa.

„Pri skokoch do bazéna deti poznajú hĺbku a vedia kam skáču. Skoky do vody z miest na to určených, akými sú skokanské mostíky v bazénoch a pod dohľadom plavčíka, pokiaľ dieťa neprecení svoje schopnosti a sily, sú relatívne bezpečné,“ ozrejmil lekár Kliniky detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Pavol Šinka. Dodal, že treba byť napriek tomu obozretný a zvoliť takú výšku skokanského mostíka, ktorá je pre dieťa bezpečná.

Nebezpečnejšie sú podľa NÚDCH v tomto smere jazerá a iné vodné plochy, kde sa nevie hĺbka v danom mieste. Upozornil, že ak je voda príliš plytká a pri silnej rýchlosti skoku deti narazia na dno jazera, môžu sa zraniť. V prípade, že skáču hlavou dole, môžu utrpieť vážny úraz hlavy či fraktúru krčných stavcov a ak skáču nohami do vody, môžu utrpieť zlomeniny dolných končatín či pri páde na zadok môžu utrpieť zlomeniny hrudníkových a krížových stavcov. Najlepšie je preto podľa NÚDCH do vody neskákať a ak, tak len na miestach na to určených.

Ďalšie ťažkosti alebo úrazy pri vode môžu spôsobiť nejaké predmety či živočíchy vo vode. Ide napríklad o pristúpenie ježka s ostňami, poranenia črepinami skla či ostrými hranami rôznych predmetov. Lekári preto upozorňujú, že akýkoľvek úraz vzniknutý pod vodou je potrebné ošetriť a podľa rozsahu zvážiť následné lekárske ošetrenie. V rámci prvej pomoci sa podľa NÚDCH zastavuje krvácanie a rana sa vyplachuje dezinfekčným roztokom a sterilne prekryje. Zároveň by po takomto úraze nemalo ísť už dieťa do vody.