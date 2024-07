V Srbsku narastá nápor nelegálnych migrantov na hranice. Kedy migračná lavína príde na Slovensko?

Horúca hranica. Migranti sa snažia prejsť do Poľska z Bieloruska Video

Vlani na Slovensku zaevidovali rekordných 47-tisíc nelegálnych migrantov, vyplýva zo štatistik cudzineckej a hraničnej polície, čo je absolútnym rekordom za posledných 30 rokov. Ich masívny prílev počas letných mesiacov spôsobil doteraz najväčšiu migračnú krízu na Slovensku. Štátne hranice totiž boli prísne strážené, a to nielen zvnútra. Hraničné kontroly zaviedli všetky susedné krajiny.

Drony a kone na hraniciach

Prihraničné obce zároveň museli riešiť prílev cudzincov, ktorí pre kontroly nevedeli Slovensko legálne opustiť, zároveň u nás nemali žiadnu možnosť ubytovať sa. Mestá a samosprávy preto v núdzovom režime hľadali riešenie, kam umiestniť stovky až tisíce ľudí, aby tí neprespávali na uliciach či železničných staniciach. Vo Veľkom Krtíši sa rozhodli nelegálnych migrantov umiestniť vo výrobnej hale, kde sa v jednom čase zdržiavalo takmer sedemsto migrantov. Robert Fico spolu so straníckymi kolegami zo Smeru v tomto areáli natočil video, ktoré naštartovalo tému nelegálnej migrácie v rámci vlaňajšej volebnej kampane.

Najväčšou akciou v rámci stráženia slovenských hraníc bola nočná „demonštrácia sily“, ktorú zorganizovalo ministerstvo vnútra koncom vlaňajšieho októbra. Šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok (Hlas) a premiér Fico na tlačovej konferencii oznámili, že nasadili na ochranu zelenej hranice stovky policajtov, drony, obrnené auta aj člny či kone. Akcia trvala iba jednu noc, počas nej nebol vypátraný ani zadržaný žiaden migrant. Polícia a ministerstvo za akciou stoja. Šutaj Eštok argumentoval, že tým Slovensko vyslalo do sveta jasný signál, aby prevádzači a kriminálnici pochopili, že „prichádza nový prístup k nelegálnej migrácii“.

Odborníci ale poukazovali na to, že počas chladnejších mesiacov je migračná vlna v našom regióne na ústupe aj bez zavedenia opatrení. Obrovská časť migrantov, ktorí sa presúvajú cez územie Slovenska, smeruje práve do Nemecka po takzvanej západobalkánskej trase. Tá sa začína v Turecku a vedie cez viacero krajín Balkánu, južnej, východnej a strednej Európy. V zime prevádzači menia trasu, po ktorej sa snažia nelegálne dostať ľudí do Európy. Volia teplejšie krajiny a posielajú migrantov cez Slovinsko a Chorvátsko, následne do Rakúska a odtiaľ do cieľových krajín. A tak je počas chladnejšieho obdobia počet nelegálnych migrantov minimálny. V lete nastáva úplný opak.

Srbi a Maďari už sú v pohotovosti

Tento rok je situácia na vonkajších, ako aj vnútorných hraniciach schengenskej zóny zatiaľ pokojnejšia. V prvom polroku 2024 počet nelegálnych prekročení hraníc klesol takmer o tretinu v porovnaní s vlaňajškom, vyplýva z dát Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Aj keď ide stále o veľké množstvo nezákonných vstupov, teda približne 94-tisíc zaevidovaných prípadov, Frontex konštatuje, že na západobalkánskej trase nastal pokles až o 72 percent. Narastá ale počet nelegálnych príchodov cudzincov cez západoafrickú (+ 174 %) a východnú pozemnú hranicu (+ 148 %).

Preto Frontex už od marca zintenzívnil kontroly na najrizikovejších úsekoch vonkajšej hranice Európskej únie (EÚ). Začiatkom jari boli strojnásobené počty príslušníkov pohraničnej stráže EÚ a bulharských policajtov na bulharsko-tureckej hranici. Cieľom operácie je zvýšiť „ochranu jednej z najcitlivejších a najrušnejších vonkajších hraníc EÚ“.

Migračná vlna sa pomaly rozbieha aj v Srbsku, odkiaľ nelegálni migranti cez Maďarsko prichádzajú na Slovensko. Podľa dát Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v máji počet nelegálnych migrantov, ktorí vstúpili do balkánskej krajiny, vzrástol o 29 percent v porovnaní s aprílom. Dáta za letné mesiace ešte nie sú známe.

Srbská polícia preto tiež posilnila hraničné hliadky, čo zabránilo prieniku väčšieho počtu nelegálnych prisťahovalcov do Srbska, informuje IOM. Do ochrany srbských hraníc sa už zapojili aj maďarskí policajti, lebo pre cudzincov je táto hranica „vstupnou branou” do EÚ aj Schengenu. Preto južní susedia každý rok čelia zvýšenému náporu cudzincov na svojich hraniciach. Aby ho znížili, vysielajú príslušníkov svojich bezpečnostných zložiek do Srbska, aby problém zastavili ešte tam, kde vzniká.

Koncom mája maďarská vláda vyslala už tretí policajný kontingent do Srbska, aby pomohol zabrániť nelegálnemu prekračovaniu hraníc. „Je našou povinnosťou zabrániť nelegálnym migrantom vstúpiť do našej krajiny a na územie Európskej únie, preto úzko spolupracujeme s príslušnými orgánmi susedných krajín,“ informoval šéf maďarského oddelenia hraničnej polície Balazs László.

Podľa informácií Pravdy sú hraničné kontroly posilnené aj v Rakúsku. Na niektorých pozemných priechodoch sú v pohotovosti policajné hliadky, aj keď kontroly sú len sporadické. Príslušníci rakúskej polície tiež vykonávajú náhodné previerky dokladov totožnosti na viedenskom letisku, a to aj u pasažierov letov z európskych krajín, najmä južných.

U nás je zatiaľ pokoj

Pravda sa preto obrátila na policajne prezídium s otázkou, ako sa vyvíja situácia s nelegálnou migráciou tento rok. Tiež sme sa pýtali, aké opatrenia by sa mali zaviesť v prípade, že sa nápor na hranice spred roka zopakuje. Podľa polície je tento rok situácia relatívne stabilná. „V porovnaní s prvým polrokom 2023, keď bolo zadržaných 11 362 nelegálnych migrantov, evidujeme v tomto roku za rovnaké obdobie pokles o 89 percent,“ uviedlo komunikačne oddelenie polície. Zároveň pripomenulo, že Slovensko nikdy nebolo pre väčšinu migrantov cieľovou destináciou a vlaňajšia kríza bola ovplyvnená najmä tzv. sekundárnou tranzitnou nelegálnou migráciou.

Policajti však pravidelne vykonávajú kontroly na celoštátnej a regionálne úrovni „v rámci bezpečnostno-represívnych akcií”. „Tie sú vždy plánované na základe analýzy rizík. Naším cieľom je overovať oprávnenosť pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín a bojovať proti nelegálnej migrácii. Naďalej vykonávame aj systematické kontroly vozidiel vo vnútrozemí, ktoré by mohli byť zapojené do prevozu migrantov,“ vysvetlilo policajne prezídium.

Ďalej deklarovalo, že slovenská polícia nepodceňuje riziko, že sa situácia môže zmeniť. „Pri eliminácii nelegálnej migrácie neustále zohľadňujeme, samozrejme, aj kritériá prípadnej potreby dočasne obnoviť kontrolu na vnútorných hraniciach,“ zhrnula polícia v stanovisku. Pri prípadnom zvýšení prílevu nelegálnych migrantov by sa mali prijímať opatrenia podľa tzv. semaforu. Ak stúpne počet nelegálnych migrantov do 100 za týždeň, mali by sa spustiť kontroly na hraniciach. Ak do 250, spúšťajú sa ďalšie opatrenia. Pri zvýšení nad 250 migrantov za týždeň dáva minister návrh na znovuzavedenie hraničných kontrol.