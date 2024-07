Susko chce disciplinárne stíhať Klimenta. Súdna moc je nezávislá, odkazuje PS a hovorí o vytváraní atmosféry strachu

Súdna moc je nezávislá a jej rozhodovanie nesmie byť ovplyvňované inou mocou, či už priamo alebo nepriamo, vytváraním atmosféry strachu. Uviedla to poslankyňa Zuzana Števulová (PS) v stanovisku, ktoré je zároveň stanoviskom hnutia Progresívne Slovensko.

Ide o reakciu na dnešné podanie návrhu na disciplinárne stíhanie sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta zo strany ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer). PS chce veriť, že tento návrh nie je pomstou a naplnením politickej objednávky zo strany premiéra Roberta Fica.

„Ministrovi Suskovi zároveň pripomíname, že namiesto vykonávania agendy niekoho iného, by sa mal sústrediť na problémy vlastného rezortu. Na pripomienky Európskej komisie v Správe o právnom štáte, na jej výhrady k novele Trestného zákona alebo na meškajúce míľniky Plánu obnovy,“ uvádza sa v stanovisku.

Minister má podľa Števulovej i hnutia jasné kompetencie. „Nesmie zneužívať svoju funkciu v prospech ľudí spriaznených s touto koalíciou,“ zdôraznila.

Minister spravodlivosti žiada zbaviť Klimenta funkcie. Informoval o tom Denník N, podľa ktorého ho navrhuje potrestať za tri veci, ktoré sa týkajú obhajcu a poradcu premiéra Roberta Fica Mareka Paru.

Susko tvrdí, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti. Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby. Konkrétne jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ďalší skutok sa týka Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník SME.