Slovenskí policajti riešili v Chorvátsku bitku na pláži aj autonehodu

Slovenských policajtov kontaktoval muž z chorvátskeho mesta Kaštela. Uviedol, že mali na pláži hádku s miestnymi chlapcami a došlo aj k fyzickému útoku zo strany jedného mladistvého Chorváta. Na miesto teda prišla policajná hliadka a slovenskí policajti pomáhali s tlmočením pri vyšetrovaní incidentu.

Ďalším prípadom, ktorý riešili, bola nehoda. Slováci šoférovali pri Plitvických jazerách, kde pred nimi zastavilo auto, oni zastavili za ním a zozadu do nich narazilo vozidlo s chorvátskym evidenčným číslom. Nehodu dokumentovala chorvátska policajná hliadka. „Vodič chorvátskeho vozidla im dal na seba aj kontakt a udalosť mal ísť nahlásiť na svoju poisťovňu. Viackrát sa snažili dovolať na to číslo, avšak márne,“ podotkli policajti. Žena preto policajtov poprosila, aby jej pomohli zistiť, či chorvátsky vodič udalosť nahlásil v poisťovni, respektíve kde má vozidlo poistené. Slovenskí policajti v informačnom systéme zistili všetky relevantné údaje o zákonnom poistení chorvátskeho vozidla a následne ich so súhlasom chorvátskej polície poskytli Slovenke.

Hliadku slovenskej polície kontaktoval muž nachádzajúci sa na chorvátskom ostrove Čiovo s tým, že si rezervoval ubytovanie cez webovú stránku a to po príchode nezodpovedalo fotografiám. Poskytli mu však ubytovanie oproti. „Pýtal sa, ako to má riešiť, keďže si myslí, že ide o podvod. Bol poučený a informovaný o možnostiach a ďalšom postupe,“ opísala polícia.

Z chorvátskej obce Selce kontaktoval slovenských policajtov muž, ktorý ich informoval, že jeho 12-ročná dcéra od rána osemkrát zvracala. Požiadal ich o radu, kde by jeho dcéru mohol vyšetriť nejaký lekár. „Pánovi bolo vysvetlené, že najbližšie zdravotnícke zariadenie, kde je aj turistická pohotovostná ambulancia, je v centre mesta Crikvenica,“ uviedla polícia. Slovenskí policajti následne kontaktovali aj turistickú ambulanciu s tým, že Slováci sa môžu dostaviť na ambulanciu, o čom bol muž vyrozumený.