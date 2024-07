Mala cestovať na Sicíliu, pre bombovú hrozbu uviazla v Bratislave. Cestujúca, prezradila, čo sa dialo v budove letiska

Hovorkyňa letiska: Bombová hrozba ochromila 2500 cestujúcich Video Zdroj: TV Pravda

Po anonymnom nahlásení výbušného zariadenia sa v odletovej hale nesmela nachádzať ani noha. Dovolenkárov začali evakuovať zhruba o 8.45 a objekt terminálu s okolitým parkoviskom ohraničili policajnou páskou. „Všetci odlietajúci, cestujúci vrátane zamestnancov museli budovu letiska opustiť. Táto evakuácia trvala zhruba tri hodiny do 12. hodiny. Dotklo sa to siedmich odletov z Bratislavy a šiestich príletov,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.

Hoci prílety zo zahraničia nezrušili, cestujúci zo Sardínie či z Egypta museli zostať na palube lietadiel a počkať si na pokyny, kým polícia letiskový terminál prehľadá. Týkalo sa to napríklad príletov s dopravcom Smartwings z destinácií Marsa Alam a Mersa Matrough, ďalej príletov spoločnosti Ryanair z Burgasu a Alghera a tiež príletu dopravcu Mavi Gok z Antalye. Ľudia, ktorí cestovali na dovolenku zo Slovenska do Talianska či Holandska, prečkali pyrotechnickú prehliadku v širšom okolí letiska. Ráno napríklad neodletel ani dopravca Corendon Airlines do tureckej Antalye.

V čase prehľadávania areálu bola doprava smerom na letisko blokovaná zhruba od križovatky na Ivanskej ceste. Kolóny áut, chodníky lemovali obrovské kufre, evakuovaní dovolenkári a cestujúci, ktorých na letisko priviezla rodina. „Keďže jedno lietadlo má kapacitu zhruba okolo 190 cestujúcich a dotklo sa to šiestich príletov a siedmich odletov, tak môžeme hovoriť o približne o 2 500 prili­etajúcich a odlietajúcich cestujúcich spolu,“ spresnila Demovičová.

Kým niektorým neprekážalo ani pražiace slnko a zložili sa na krajnici príjazdovej cesty, časť pasažierov sa pred 30-stupňovými horúčavami ukryla v klimatizovaných autobusoch Dopravného podniku Bratislava či v tieni stromov v priľahlom parčíku. Letisko ľuďom rozdalo fľašky s minerálkou, pristavená bola cisterna s vodou aj mobilné toalety. Na mieste bola pre prípad potreby aj záchranná zdravotná služba. Zranených ani dehydratovaných však podľa hovorkyne neevidovali. Nekonfliktná a pokojná atmosféra bola po evakuácii aj podľa vodičov autobusov, s ktorými sme hovorili.

Ako Demovičová informovala, ak let mešká viac ako päť hodín, tak má cestujúci podľa európskej legislatívy automaticky právo sa rozhodnúť, že nepoletí. A vtedy mu letecká spoločnosť vracia cenu za letenky, prípadne ho môže presmerovať na iný let, aby sa dostal do tej destinácie alternatívnou trasou,“ spresnila.

Evakuácia bratislavského letiska pre nahlásenú bombu Video Zdroj: TV Pravda

Z Kysúc vyrazili o štvrtej ráno

Mladý pár, s ktorým sa Pravda zhovárala na mieste, sa o nahlásenej bombe dozvedel až po príchode na letisko. „Vyhnali nás na lúku, stále nás posúvali,“ uviedol pre Pravdu dovolenkár Matej z Kysúc s tým, že na znovuotvorenie letiska čakali asi tri hodiny. S priateľkou Martinou cestovali na bratislavské letisko až z Čadce. Aby stihli let do Turecka, museli si privstať a vyraziť o štvrtej ráno.

„O tomto čase sme už mali byť v Turecku alebo minimálne aspoň v lietadle,“ povedala nám Martina. Obaja ocenili, že letisko sa postaralo o ich pitný režim a pre rodiny s malými deťmi pristavilo klimatizované autobusy, aby nestáli na slnku. „Celkom sa to dalo prežiť. Bola to síce dlhá doba, ale, chvalabohu, nemáme tu deti, takže to bolo celkom v pohode,“ zhodnotila Kysučanka s tým, že na takýto začiatok dovolenky zrejme nezabudne.

Redakcii sa podarilo spojiť aj cestujúcou, ktorá uviazla na letisku a priala si zostať v anonymite. V letiskovej hale sa nachádzala už pred deviatou hodinou a čakala na odlet na ostrov Sicília v Stredozemnom mori. „Tú časť, ktorá bola vnútri, vyprevadili na letiskovú plochu. Tam sme čakali a začali nám rozdávať vodu. Tých, ktorí potrebovali ísť na toaletu alebo do chládku, vozili autobusmi k letiskovým hasičom na ploche. Keďže bombová hrozba trvala v tom čase už viac ako dve hodiny, previezli nás tam všetkých,“ opísala dramatické momenty odchodu na dovolenku. Nič podobné doteraz nezažila. Myslí si, že letiskoví pracovníci situáciu zvládli veľmi dobre a každému boli v kritickej chvíli nápomocní.

Hoci jej bombová hrozba skrátila dovolenku o niekoľko hodín, ťažkú hlavu si z toho nerobí. Dôležité je, že sa nikomu nič nestalo. „Myslím si, že to zase nie je až taká tragédia,“ zhodnotila na margo trojhodinového čakania. Medzi ľuďmi podľa jej slov nezavládla panika a spolupracovali. „Vôbec som nezachytila negatívne emócie,“ dodala.

Po troch hodinách sa cestujúci mohli vrátiť do odletovej haly Video Zdroj: TV Pravda

Najskôr púšťali personál

Prítomnosť výbušného nástražného systému v priestoroch bratislavského letiska sa napokon nepotvrdila. Prví sa vracali okolo pol dvanástej do objektu zamestnanci. S odstránením policajných pások ich krátko pred poludním nasledovali prvé skupiny turistov.

„V súvislosti s ranným oznamom o uložení výbušného nástražného systému v priestoroch Letiska M. R. Štefánika v Bratislave policajti realizovali úkony smerujúce k ochrane života a zdravia občanov,“ priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková. Dodala, že vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy.

Letisko nečelilo nahlásenej bombe po prvý raz. Podobné hrozby sa vyskytli niekoľkokrát v minulosti. Napríklad v júli 2013 spôsobila poplach nestrážená batožina bez majiteľa. Pracovníci letiska vtedy zavolali bezpečnostné zložky, skontrolovali a evakuovali cestujúcich. K taške sa po desiatich minútach prihlásil majiteľ a prevádzka pokračovala. Tentoraz si anonym hroziaci bombou vybral vrchol letnej sezóny. Situáciu s bombou preverovali policajti, pyrotechnici a psovodi aj v auguste 2017, keď anonym ohlásil, že tesne pred polnocou na letisku vybuchne bomba, čo sa však ukázalo ako falošný poplach.