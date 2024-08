Atentát na Fica: Kontaktovala FBI Slovensko? Odborníci: Vyšetrovanie uviazlo na mŕtvom bode

Od atentátu na šéfa Smeru a premiéra Roberta Fica prešlo 77 dní a stále nie je známy väčší posun. V druhej polovici júna sa k vyšetrovaniu vyjadril minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že prvé závery by mohli byť známe koncom leta. Rezort vnútra však oficiálne vyšetrovanie nekomentuje, o prípade môže informovať len Generálna prokuratúra SR (GP SR). Na verejnosť sa tak dostávajú len tie informácie, ktoré do éteru pustia vládni predstavitelia. Kým na Slovensku vyšetrovanie atentátu oficiálne podlieha prísnemu embargu, atentát na kandidáta za prezidenta USA Donalda Trumpa sa vyšetruje verejne a zriadená bola aj komisia. Podľa odborníka malo byť vyšetrovanie už dávno ukončené.

Po zriadení vyšetrovacej komisie volala opozičná SaS, podľa šéfa GP SR Maroša Žilinku to však na Slovensku možné nie je. V prípade vyšetrovania aktuálne prebieha neverejné prípravné konanie.

O vyšetrovaní nevieme stále nič bližšie

V akom štádiu je teda vyšetrovanie? To nie je úplne známe. Hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová pre Pravdu uviedla, že vzhľadom na štádium trestného konania, a teda prebiehajúceho vyšetrovania, sa v súčasnosti prokuratúra vyjadrovať nebude, aby sa zamedzilo zmareniu alebo sťaženiu objasnenia a vyšetrenia veci. „V trestnej veci atentátu na premiéra aktuálne prebieha prípravné konanie, ktoré je neverejné, pretože prioritným je zistenie a zaistenie dôkazov slúžiacich na objasnenie veci a potrestanie páchateľa,“ uviedla pre Pravdu.

„Až následne podľa okolností vyšetrovania trestnej činnosti bude verejnosti v čase, keď to bude možné, poskytnutá informácia v rozsahu, ktorý nebude brániť ďalšiemu vyšetrovaniu,“ dodala. Generálna prokuratúra je po uvalení embarga na informovanie o vyšetrovaní atentátu jediná, ktorá prípad dozoruje a komunikuje. Začiatkom júla informovala, že došlo k zmene právnej kvalifikácie.

Na zmenu kvalifikácie upozornili aj obvineného Juraja Cintulu, ktorý by sa mal aktuálne nachádzať stále vo väzenskej nemocnici. „Na základe obstaraných dôkazov bude stíhaný skutok ďalej právne kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin teroristického útoku,“ informovala vtedy Drobová. Rezort vnútra všetky otázky presmeroval na GP SR. „Vyšetrovanie prebieha na úrovni špeciálneho tímu pod dozorom Generálnej prokuratúry SR, preto vaše otázky adresujte priamo im,“ uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

Embargo však nebráni niektorým predstaviteľom vlády, najmä ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas) a ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer) z času na čas vyšetrovanie okomentovať. Šutaj Eštok v polovici júna pre Pravdu uviedol, že GP SR stále pracuje s viacerými verziami a prvé závery by mohli byť koncom leta. „Mohlo by to byť niekedy na konci leta, v septembri, už posunuté do takého štádia, že bude možné urobiť nejaké závery, ale to je môj odhad,“ povedal v júni. „Je tam maximálna súčinnosť zo strany Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,“ do­dal.

Kontaktovala FBI Slovensko?

V polovici júla sa odohral aj atentát na amerického kandidáta za prezidenta Donalda Trumpa, ktorému atentátnik postrelil pravé ucho a zabil jedného muža v dave. Rozdiel vo vyšetrovaní je však badať už od začiatku. Kým na Slovensku je na prípad uvalené informačné embargo, v Spojených štátoch prebieha vyšetrovanie verejne, a teda aj transparentnejšie, sú známe detaily chýb ochranky, detaily o páchateľovi, ale aj detaily z miesta činu a zriadená bola aj komisia.

V prípade Cintulu je známych len pár detailov z májového uznesenia o vzatí do väzby. Na rozdiel od 20-ročného Thomasa Matthewa Crooksa je Cintula nažive a mohol by vypovedať o skutočnom motíve. Podľa informácií Pravdy však stále nie je vo veľmi dobrom psychickom stave, ku koncu júla ho vraj vyšetrovali psychiatri. V prípade atentátu na Fica nie je známe ani to, koľko svedkov vypočuli, ani ako postupuje polícia či policajná inšpekcia.

Žilinka totiž odmietol snahy o „vyšetrovanie v priamom prenose“. „V záujme nezvyšovania napätia a polarizácie spoločnosti musí byť verejnosť informovaná výlučne vecne a o faktoch poskytnutých kompetentnými zodpovednými orgánmi,“ povedal dva dni po atentáte. Rozdiel je aj vo vyvodení zodpovednosti v prípade postupu ochranky. Kým na Slovensku postup ochranky ministri bez toho, aby sme vedeli závery vyšetrovania, postup ochranky bránia, v USA nakoniec po silnom tlaku a kritike, nielen od republikánov, šéfka americkej tajnej služby Kimberly Cheatlová rezignovala.

Šutaj Eštok, podobne ako Kaliňák, nepripúšťa, že by mohli v niečom zlyhať a dôvod na odvolanie riaditeľa úradu na ochranu ústavných činiteľov Pavla Krejčího, ktorý kandidoval za Hlas, a ani na svoju demisiu, nevidí. „Určite bude vyvodená trestnoprávna zodpovednosť, vyšetrovanie prebieha,“ reagoval Šutaj Eštok a znova obrátil pozornosť na opozíciu, že zodpovednosť je na nej. „Ja neviem, ja som kričal na pána Fica ako pán Gröhling, že má Fico skončiť v base?“ reagoval na otázku, či ako minister vnútra neodstúpi.

FBI zistila, že Crooks vyhľadával informácie o hromadnej streľbe, elektrárňach, podomácky zhotovených výbušných zariadeniach a tiež detailne skúmal atentát Lee Harveyho Oswalda na prezidenta Johna F. Kennedyho z roku 1963, no hľadal aj detaily o atentáte na slovenského premiéra z mája tohto roka. „O takej informácii nemáme vedomosť,“ reagovala Drobová na otázku, či FBI v tejto súvislosti kontaktovala GP SR, rezort vnútra alebo iné slovenské orgány.

Fico totiž už v reakcii na atentát v USA uviedol, že je to „scenár ako cez kopirák“. „Politickí oponenti D. Trumpa sa ho pokúšajú zatvoriť a keď im to nevychádza, tak toľko štvú verejnosť, až nejaký úbožiak zoberie zbraň. A teraz budeme svedkami rečí o potrebe zmierenia, upokojenia a odpustenia,“ reagoval Fico.

Práve neinformovanie však môže stáť za mnohými dezinformáciami a polopravdami, ktoré sa šíria v priestore. Obľúbeným naratívom je napríklad motív páchateľa. Podľa koalície je z uniknutého videa jasné, že to bol opozičný aktivista, keďže prebral ich rétoriku, podľa opozície má byť motív jasný až z vyšetrovania. Cintulu podľa lídrov opozície motivovala práve koalícia svojimi krokmi. Atentátnik by sa mal stále nachádzať vo väzenskej nemocnici.

SaS volá po vyvodení zodpovednosti

Po vyvodení zodpovednosti volá aj opozičné Progresívne Slovensko (PS) aj SaS. „Minister Matúš Šutaj Eštok by mal naozaj vyvodiť politickú zodpovednosť, či už smerom k sebe, alebo k svojim podriadeným,“ priblížil predseda SaS Branislav Gröhling. „Minister vnútra Šutaj Eštok a de facto šéf tajných Pavol Gašpar sa stále tvária, akú skvelú prácu odvádzajú,“ vyhlásil Šimečka. Liberáli znova volajú aj po zriadení špeciálnej vyšetrovacej komisie, ktorá by mala dohliadať na to, ako sa vyvíja dianie okolo atentátu, keďže sa začali šíriť rôzne dezinformácie.

„Naším zámerom bolo, aby sme sa práve vyhli takýmto dezinformáciám, ktoré potom viedli k rôznym dezinterpretáciám celej tejto situácie,“ podotkol Juraj Krúpa. Doplnil, že ak minister nevytvorí komisiu a nevyvodí politickú zodpovednosť, SaS je o tom pripravená diskutovať aj v parlamente. Na margo vyšetrovacej komisie šéf GP SR Žilinka dva dni po atentáte uviedol, že návrh SaS nie je možné realizovať, keďže slovenský Trestný poriadok veľmi jasne určuje orgány prípravného trestného konania.

Nezávislá kontrolná komisia však už na Slovensku raz vznikla v januári 2021. Dôvodom bolo prešetrenie úmrtia policajného exprezidenta Milana Lučanského i jeho skoršie zranenie oka. Vznikla len päť dní po jeho smrti a mala 17 členov. V komisii boli koaliční i opoziční poslanci vrátane predstaviteľov Hlasu, Smeru a ĽS NS, ale aj nominant prezidentky SR Zuzany Čaputovej Radovan Pala, zástupcovia médií či odborníci zo zahraničia. Členovia podpísali tiež záväzok mlčanlivosti. O zriadení komisie informovala vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Nešlo priamo o vyšetrovaciu komisiu. Jej úlohou bolo preskúmať, či dodržali príslušníci ZVJS všetky postupy. Po takmer troch mesiacoch komisia skonštatovala, že šlo o samovraždu.

Aj vyšetrovanie postupu ochranky, ktoré má pod palcom Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) na čele s Branislavom Zurianom, komunikuje GP SR, pričom vyšetrovanie postupu ochrankárov dozoruje Krajská prokuratúra Trenčín. „V uvedenej trestnej veci vyšetrovanie nie je skončené, vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony v zmysle Trestného poriadku,“ znie stanovisko prokuratúry. „Šéf dozorného výboru snemovne reprezentantov James Comer jednoznačne povedal, že Secret Service (Tajná služba) je synonymom nekompetentnosti a mala nejaké poslanie, kde sa nesmú vyskytovať chyby. Takto isto funguje aj Úrad ochrany ústavných činiteľov, kde narobili strašne veľa chýb pri ochrane premiéra Roberta Fica a také chyby sa nerobia,“ skonštatoval bezpečnostný analytik Juraj Zábojník.

Z profesionálneho hľadiska boli podľa neho na strane ochranky obrovské trhliny. „Robertovi Ficovi prajem pevné zdravie, ak sa však na to pozriem z profesionálneho hľadiska, po piatich ranách mohol pokojne umrieť, ak by guľka trafila aortu, žilu alebo životne dôležitý orgán. Mohol vykrvácať do pár sekúnd alebo minút. Nebola pripravená nemocnica, nebolo pripravené zdravotné zariadenie na ošetrenie. Operatíva nebola pripravená odhaliť útočníka, ktorý už dávno prejavoval nenávisť voči premiérovi a nehovoriac o tej formácii, ktorá nekryla Fica tak, ako mala, keď tam padol sám a ostal opustený a ochranka bola niekoľko metrov od neho,“ uviedol pre Pravdu.

Politici sú sluhovia národa

U Trumpa sme podľa Zábojníka videli niečo iné. „Okamžite ho obkolesili, zvalili na zem a chránili ho do niekoľkých zlomkov sekundy,“ povedal Zábojník s tým, že pri zásahu slovenských ochrankárov bolo vidno rozdiel. „Videli sme, že tam skáču ako kamzíci, ktorí v prvom rade chránia svoj život, lebo pud sebazáchovy nemali potlačený. Skrátka je to veľmi ďaleko od profesionálnej zložky,“ uviedol.

„Vyšetrovanie už malo byť dávno ukončené. Neviem, čo sa tam rieši vo vzťahu k Úradu ochrany ústavných činiteľov, keď je tam toľko jasných faktov,“ hovorí Zábojník. Bezpečnostný analytik považuje tento postup za priam neuveriteľný. „Ide o životy našich ústavných činiteľov a oni ako keby sami pri vedomí si povedali – sadnem si do pokazeného auta, hoci nefungujú brzdy. Normálny človek to predsa nespraví,“ hovorí. „Ak budú tolerovať amatérstvo medzi sebou, tak sa im to môže vrátiť. Mám vážne výhrady, kvôli tomu, že úrad profesionálne klesol a mám obavu o životy ústavných činiteľov Slovenskej republiky, pretože dneska sa to stalo Ficovi, zajtra sa to môže stať opozičnému politikovi a čo bude potom?“ pýta sa. „Mali byť vyvodené závery, mali byť spravené audity na úrade a vynesené nejaké závery, ktoré by hovorili o tom, kde sa stala chyba. Toto isté sa rieši aj v Spojených štátoch a nevidím dôvod, prečo by sa to nemalo riešiť aj u nás,“ hovorí Zábojník.

Čo sa týka informovania o vyšetrovaní, medzi Spojenými štátmi a Slovenskom je podľa Zábojníka veľký kontrast. „V prvom rade by malo aj vládnym predstaviteľom záležať na tom, aby sa verejnosť dozvedela potrebné skutočnosti – tak ako sa dozvedela a postupne dozvedá aj v Spojených štátoch,“ hovorí Zábojník s tým, že niektorí ministri budú musieť byť podľa neho na jeseň vymenení. „Hovorím to s plnou otvorenosťou, pretože sú nekompetentní. Veľmi rýchlo rozprávajú a pritom by radšej mali dvakrát premýšľať, čo vypustia z úst,“ uviedol.

„Sú to sluhovia národa, sluhovia občanov, ktorí im dali dôveru,“ povedal Zábojník s tým, že dnes sa nenosia slová, ale činy. „Aby si niekto vyhradzoval právo, že nebude informovať alebo to nejako bude držať pod pokrievkou, to už takto nemôže fungovať ďalej. Ľudia majú právo dozvedieť sa pravdu, najmä keď ide o život premiéra, keď išlo o atentát alebo prekvalifikovaný teroristický čin, to je najvážnejšia vec, aká sa môže v štáte stať,“ dodal s tým, že treba jasne pomenovať, kde nastala chyba.

Podľa politológa z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslava Řádeka si vyšetrovanie vyžaduje svoj čas, no príklady práve zo zahraničia ukazujú, že prebieha pod väčšou verejnou kontrolou aj pre zdieľanie informácií orgánov činných v trestnom konaní. „Najmä prvotné informovanie o atentáte ako aj o zdravotnom stave premiéra bolo v réžii vládnych špičiek,“ hovorí politológ a pripomína niektoré z verzií, ktoré predostrel minister vnútra, že strelec nebol osamelým vlkom, ale aj špekulácie o psychickej spôsobilosti Cintulu, únik videa s atentátnikom, čo podľa neho predstavovalo jedno z doteraz najväčších zlyhaní bezpečnostných zložiek.

„Súčasnosť navodzuje dojem, že vyšetrovanie zostalo na mŕtvom bode,“ hovorí. Uhádnuť správnu mieru informovania o atentáte podľa Řádeka nie je jednoduché. „Vláda je nateraz v delikátnej situácii. Verejnosť sa okrem iného pýta, kto pochybil a mala by označiť vinníka, a to aj z radov najvyšších predstaviteľov ministerstva vnútra. Súčasne by mala byť schopná prijať praktické opatrenia, ktoré napriek tzv. lex atentátu chýbajú,“ pokračuje politológ. „Súčasne sa zatiaľ nepodarilo vyšetrovaním dokázať, že atentátnik nebol „osamelým vlkom“ ani jeho priame spojenie s politickou opozíciou. Toto sú dva citlivé momenty, prečo sa vládnej koalícii o prípade ťažko informuje,“ dodal.