Národný ústav v Hágoch povedie Rodák, bol jediným uchádzačom. Šéfoval aj v Pente

Novým riaditeľom Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch bude Slavko Rodák. Post by mal zastávať v najbližších piatich rokoch. Výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 25. júla, zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR na webovej stránke. Rodák bol jediným uchádzačom.

Výberová komisia, ktorej predsedal Tomáš Lorenc, zhodnotila okrem iného aj projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie. V hodnotení získal Rodák 197 z maximálneho počtu 200 bodov.

Predošlého riaditeľa Jozefa Poráča ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) odvolala ešte začiatkom februára. Dočasne ho funkcii nahradil práve Rodák.

Šéfovať ústavu by mal najbližších päť rokov so základným mesačným príjmom 4 000 eur, pripomína denník Sme.

Výberové konanie na šéfa ústavu sa pritom konalo len vlani vo februári, keď uspel práve Poráč, ktorý zariadeniu šéfoval dovedna 15 rokov. Dolinková ho tak odvolala ani nie rok po znovuzvolení. Dôvody odvolania ministerstvo neuviedlo.

Rodák je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Riaditeľom tatranského ústavu už bol, a to od júna 2022 do februára 2023. V zdravot­níctve sa pohybuje od roku 2009. „Pôsobil napríklad v Nemocnici Poprad, kde bol v rokoch 2011 až 2015 aj členom predstavenstva,“ dodal rezort. Rodák bol od roku 2018 až do 2022 riaditeľom a členom predstavenstva Nemocnice Svidník, ktorá patrí finančnej skupine Penta.