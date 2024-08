Kardiologické oddelenie v Trenčíne sa otriaslo v základoch. Ako to vyzerá po výpovediach lekárov?

Dvořák z PS vyzýva ministerku Dolinkovú, aby v prípade kardiocentra podnikla kroky: Ak tak nespraví, avizujú mimoriadny výbor Video Zdroj: ta3

Čo spustilo výpovede lekárov?

V trenčianskej nemocnici sa personálne zmeny na najvyšších stoličkách začali po nástupe novej vlády, keď žezlo za zdravotníctvo prevzala ministerka Dolinková. Z funkcie riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín odvolala najskôr Tomáša Janíka, ktorý nemocnicu riadil od augusta 2020. Jeho stoličku vzápätí obsadil Michal Plesník, ktorý pôsobil v nemocnici od roku 2016 na viacerých pracovných pozíciách.

Kto je bývalý a kto nový primár?

Svoj výber presadil neskôr aj nový riaditeľ Plesník. Ku koncu júna bez bližšieho dôvodu odvolal primára kardiologického oddelenia Petra Blaška, ktorý oddelenie spolu s ďalšími lekármi vybudoval. Prvého júla ho dočasne nahradil na pozícii primára Miroslav Vytiska.

Za ukončením Blaškovho pracovného pomeru mala byť podľa oficiálnych informácií vzájomná dohoda, ktorú však viac dokresľujú jeho medializované vyjadrenia. Nový riaditeľ údajne dnes už bývalému primárovi povedal, že má inú predstavu o kardiologickom oddelení, vo vedení chce mať svojho človeka, a preto od júla nastupuje nový tím.

Koľko lekárov odchádza z nemocnice?

S odvolaným primárom Blaškom sa však rozhodli odísť z nemocnice aj ďalší lekári. Na stav kardiológie upozornilo SME, podľa ktorého je teraz na oddelení tak málo lekárov, že nedokážu zastrešiť služby. Sú buď vo výpovednej lehote, alebo si musia čerpať dovolenky, a oddelenie je tak prakticky nefunkčné, čo nemocnica i ministerstvo zdravotníctva odmietajú. Tento stav mali potvrdzovať aj informácie, ktoré dostali záchranári, a to, že od 18. do 26. júla nebudú v Trenčíne poskytovať akútne katetrizácie.

Vo výpovednej lehote na kardiológii, ako pôvodne uvádzal denník, je sedem lekárov, medzi nimi aj špecialisti, ktorí dlhé roky pracovali a boli úspešní v cudzine, no rozhodli sa pomôcť na Slovensku. Fakultná nemocnica na to 22. júla reagovala, že dostala len štyri výpovede lekárov, ktorí pracujú na čiastočný úväzok a úhrnne predstavujú 1,4 lekára.

S otázkami na aktuálny stav sa Pravda obrátila na nemocnicu v prvý augustový deň. „FN Trenčín k dnešnému dňu obdržala výpovede piatich lekárov pracujúcich na kardiologickom oddelení na čiastočný úväzok, ktorí úhrnne predstavujú celkový úväzok 2,4 lekára,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.

Výpoveď na protest podal aj intervenčný kardiológ Jozef Podoba, aktuálne je vo výpovednej lehote. „Mám pocit, že toto sú päťdesiate roky,“ komentoval odvolanie Blaška.

Koľko lekárov na oddelení pracuje teraz?

Podľa Holecovej dotknutým lekárom aktuálne plynie výpovedná doba v zmysle Zákonníka práce. Na oddelení zotrvajú do jej uplynutia, teda do 31. augusta. „Aktuálne na kardiologickom oddelení pracuje 2,4 lekára vo výpovednej dobe, novomenovaný primár a dvaja lekári špecialisti pracujúci na dohodu, súčasne v tomto mesiaci nastupuje na 1,0 úväzok lekárka špecialistka a od 1. septembra 2024 lekárka absolventka,“ spresnila hovorkyňa.

Ako dodala, okrem toho je kardiologická zdravotná starostlivosť o pacientov zabezpečená „aj prostredníctvom lekárov špecialistov prijatých na výpomoc pri zabezpečovaní služieb v rozsahu dvaja lekári a prostredníctvom atestovaného lekára na základe Zmluvy o poskytovaní pohotovostnej služby, zároveň máme personálne zabezpečenie atestovaných kardiológov v rámci interného oddelenia a kardiologických ambulancií FN TN“.

Na otázku, aký je minimálny počet lekárov a sestier potrebných pre chod kardiologického oddelenia, Holecová uviedla, že predpísaný počet personálu odvíjajúci sa od počtu lôžok upravuje ministerstvo zdravotníctva, a fakultná nemocnica predpísaný počet lekárov a sestier spĺňa.

Je oddelenie nefunkčné?

Kardiologické oddelenie vzniklo minulý rok v júni a funguje počas pracovných dní od 7.00 do 13.00. Mimo tohto času sú pacienti automaticky presmerovaní do vysoko špecializovaných pracovísk v Nitre, Banskej Bystrice či do Bratislavy. Chod kardiológie je podľa nemocnice zabezpečený a starostlivosť o zdravie pacientov s akútnym koronárnym syndrómom ohrozená nie je.

Prečo je oddelenie dôležité?

Ak by kardiologické oddelenie zaniklo, znamenalo by to, že pacientov s akútnymi stavmi by museli podstatne dlhšie voziť na najbližšie kardiológie do Nitry či Martina. Pri infarktoch je však čas kľúčový.

Bude znížený počet lôžok?

Personálne zmeny by podľa hovorkyne nemocnice Martiny Holecovej nemali okresať aktuálny stav lôžok a ani spôsobiť zatvorenie intervenčnej sály. Naopak, do budúcna plánujú lôžkový fond rozšíriť. Od spustenia je na oddelení päť intenzivistických lôžok a 1–2 lôžka na sledovanie pacientov po implantácii kardiostimulátora.

Koľko pacientov ošetria?

Počet ošetrených pacientov s akútnym koronárnym syndrómom sa podľa Holecovej pohybuje v rozmedzí jeden až traja pacienti týždenne. „Celkový počet pacientov hospitalizovaných na kardiologickom oddelení FN Trenčín z akéhokoľvek dôvodu v období 1 mesiaca sa pohybuje od 20 pacientov,“ uviedla.

Čo hovorí ministerka?

Informácie o kolabujúcom oddelení označila ministerka Dolinková za klamstvo. Podľa toho, čo videla v Trenčíne, je vraj všetko v poriadku. Po návšteve trenčianskej nemocnice uviedla, že videla „funkčné oddelenie pacientov a ošetrujúcich lekárov“. Ministerka hovorí, že po „stabilizovaní základného chodu kardiologického oddelenia“ je v nemocnici potenciál na zvýšenie kapacity. Dolinková vníma rozruch okolo kardiológie ako politikárčenie.

Čo plánuje opozícia?

Za situáciu v Trenčíne ministerku kritizovala aj opozícia, ktorá žiada, aby Dolinková odvolala riaditeľa nemocnice Plesníka. Strany PS, KDH a SaS už iniciovali aj zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru.