V Bratislave zbúrajú frekventovaný most, nahradí ho dočasné premostenie. Autá a motorky ním neprejdú. Ako bude vyzerať?

Veľká oprava cestného mosta v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa sa blíži. Úplne by ho mohli uzavrieť a začať demontovať už túto jeseň. Kým na Hradskej ulici nevyrastie nový, slúžiť bude dočasné premostenie. Na Malom Dunaji sú nateraz uložené pontóny a čoskoro by malo byť osadené celé dočasné premostenie. Kto bude môcť dočasný most využívať a ako bude vyzerať?

Dočasný most v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa naberá kontúry, na Malom Dunaji sú už pontóny Video Zdroj: TV Pravda

Mostom na Hradskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa denne prechádza približne 22-tisíc áut, najviac v utorky, stredy a štvrtky. Hoci bol dlhodobo v katastrofálnom stave, komplexná modernizácia ho čaká až v najbližších mesiacoch, keď most úplne uzavrú. Do času jeho opätovného spustenia sa muselo nájsť náhradné riešenie, aby sa v úseku dalo dostať na druhú stranu Malého Dunaja. Počas opráv ho tak nahradí nový dočasný most, ktorý aktuálne na toku inštalujú.

Na Malý Dunaj uložili pontón

Ak by náhradné premostenie nenainštalovali, tak by podľa starostu Vrakune Martina Kuruca nastal dopravný kolaps. Dočasným mostom sa však bude môcť presúvať počas opráv len mestská hromadná doprava, cyklisti a chodci, v prípade potreby aj záchranné zložky, vrátane hasičov, polície alebo zdravotnej služby. Výnimky nebudú mať ani motorky či taxislužby.

„Most bude len jednosmerný, preto nie je možné, aby tadiaľ prechádzala aj osobná doprava, pretože sú tam zúžené pomery a bol by to veľký problém,“ uviedol pre Pravdu starosta.

Dočasný vrakunský most začali inštalovať približne v polovici júla. „Zhotoviteľ už zrealizoval osadenie štetovnicových stien, zhutnenie podložia a zabetónovanie podkladovej vrstvy,“ priblížilo hlavné mesto.

Nateraz plávajú na vodnej hladine Malého Dunaja len pontóny, ktoré ručne napájali pracovníci. Vytvorilo sa tak súlodie v dvoch spojených radoch vedľa seba, na ktorých budú môcť následne montovať a neskôr aj osádzať dočasné premostenie. Zaujímavosťou je, že takéto pontónové súlodie bežne využívajú aj vojaci. Nasledovať budú práce na budovaní opôr dočasného mosta, takisto sa zabezpečia aj prístupové cesty k nemu.

Kedy by po dočasnom moste mohlo prejsť prvé vozidlo MHD? „Predpoklad spustenia prevádzky je niekedy od začiatku až polovice októbra. Ten dočasný most by teraz mali stavať plus-mínus dva mesiace. Začali približne v polovici júla, v polovici septembra by mal byť ten dokončený, ale tiež musí prejsť kontrolou a aspoň skráteným kolaudačným konaním,“ priblížil Kuruc.

Vo Vrakuni pribudne dočasný most. Pozrite si, ako vyzeralo ukladanie pontónov na Malom Dunaji Video Zdroj: FB/Bratislava - hlavné mesto SR

Bezplatná diaľnica D4/R7

Starosta dúfa, že viditeľné „rozoberanie“ doslúživšieho mosta sa začne hneď po sprevádzkovaní toho dočasného, aby sa nestrácal čas. Každý deň prevádzky nového premostenia bude totiž spôsobovať dopravné komplikácie. Čo však výrazne pomôže v odľahčení premávky, je vyňatie časti diaľnice zo spoplatnenia.

„Som rád, že ministerstvo dopravy od 1. augusta spustilo bezplatné používanie obchvatu Bratislavy D4/R7. Znamená to, že všetci obyvatelia mimo Vrakune, ktorí prechádzali cez Vrakuňu z Mostu pri Bratislave, z Malinova a z okolitých obcí, nebudú musieť chodiť do Bratislavy cez Vrakuňu alebo Podunajské Biskupice, ale budú môcť prejsť bezplatne po obchvate a priamo sa napojiť už do Petržalky alebo na Bajkalskú,“ skonštatoval.

Opravu pôvodného mosta z roku 1962 odhadujú podľa Kuruca projektantmi od šiestich mesiacov do jedného roka. „Ťažko povedať, ako dlho to bude trvať. Starý most je naozaj v zlom stave a pôjde o rekonštrukciu komplexnú. Dúfam, že to bude čo najkratšie, ale človek nikdy nevie,“ priblížil Kuruc. Dôležité bude z časového hľadiska aj to, ako budú betónové podpery vo vode tuhnúť. Navyše, most bude musieť prejsť aj kolaudáciou a administratívnymi konaniami. „Dovtedy sa nebude dať používať, ale pevne dúfam, že to bude kratšie ako rok,“ pokračoval.

Foto: Pravda, Bratislava - hlavné mesto SR most, Vrakuňa, Hradská, mapa Vo Vrakuni bude slúžiť dočasný most.

Starý vrakunský most je v správe hlavného mesta, ktoré bude jeho opravu aj financovať. S osadením semafora sa podľa informácií, ktoré má Kuruc k dispozícii, zatiaľ neuvažuje, keďže ním budú prechádzať len vozidlá mestskej hromadnej dopravy. „V prípade, že by to spôsobovalo nejaké komplikácie, tak magistrát prisľúbil, že je pripravený tam svetelnú signalizáciu okamžite osadiť,“ spresnil starosta.

Pri dočasnom moste osadili aj kamerový systém. Viacerí vodiči s nákladnými vozidlami nad 7,5 tony totiž porušovali zákaz a prechádzali starým mostom, ktorý je v zúfalom stave. Nielenže ohrozovali seba a iných motoristov, no most sa pod nimi mohol prepadnúť.

„Denno-denne tadiaľ prechádzalo niekoľko desiatok takýchto áut a nemali problém s porušovaním pravidiel,“ podotkol Kuruc. Dodal, že šoférom, ktorí zákaz nerešpektovali, zrejme nestačil ani prípad v okrese Zvolen spred niekoľkých mesiacov. Kamión plne naložený zeminou, náklad asi 35 až 40 ton, vtedy napriek predpisu prešiel mostom s nosnosťou 7,5 tony a ten sa pod ním zlomil.

Stavba dočasného mosta vo Vrakuni v Bratislave na Hradskej ulici Video Zdroj: tasr

Počas opráv sa Vrakuni vyhnite

Práce na dočasnom premostení na okolitú dopravu zatiaľ nevplývajú, čo môžu potvrdiť aj vodiči, ktorí počas dňa prechádzajú ešte stále otvoreným pôvodným mostom.

Magistrát sľubuje, že obchádzkové trasy počas úplnej uzávery cestného mosta na Hradskej zverejní v dostatočnom predstihu. Na možné alternatívy sa Pravda pozrela už pred časom s dopravným konzultantom Marošom Paleschom.

Vrakunčania-motoristi majú možnosti, ako sa dopraviť do centra buď cez Gagarinovu ulicu, alebo Slovnaftskú ulicu. Ako by odporučil ísť zo satelitov? „Určite voliť trasu buď cez Ivanku pri Dunaji, ktorá už je však takisto dosť značne preplnená. Takisto voliť trasu po hlavnom ťahu, po ceste I. triedy 63 na trase Dunajská Streda, Šamorín, Bratislava,“ ozrejmil Palesch. Treťou alternatívou je podľa neho diaľnica D4/R7 – podľa toho aký je možný prístup z jednotlivých satelitov.

Palesch predpokladá, že počas modernizácie sa budú prepĺňať ulice Kazanská a Vrakunská. „V celých Biskupiciach a takisto vo Vrakuni bude treba rátať so zhustenou premávkou,“ upozornil.

Dočasný most budú môcť využívať aj cyklisti, no nie na prejazd, ale na prechod. „V prípade, ak chcú Malý Dunaj prebicyklovať, odporúčame im využiť obchádzkovú trasu vedúcu cez Modrý cyklomost,“ upozornilo hlavné mesto.