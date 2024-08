Zločinecká dráma v Novom Meste nad Váhom: Muž so ženou tasili zbrane na obeť a žiadali peniaze

Cítite sa na Slovensku bezpečne? Áno Nie Neviem posúdiť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 47,9% Áno 45,0% Neviem posúdiť 7,1%

Obvinení prostredníctvom elektronickej komunikácie a telefonátov pod hrozbou násilia nútili poškodeného, aby im vrátil finančné prostriedky vo výške 3900 eur. Obvinený poškodeného vyhľadal na ulici v Novom Meste nad Váhom a so zbraňou v ruke od neho žiadal peniaze.

„Bojovník“ v žabkách. Bratislavčanov ohrozoval muž s mačetou Video Archívne video. Na bratislavskej Ulici Františka Kubu sa pohyboval muž ozbrojený mačetou, pričom sa ňou oháňal a ohrozoval ľudí. Policajti agresora zadržali.

„Následne sa spoločne presunuli do Bratislavy, kde za nimi prišla aj obvinená žena, ktorá vytiahla z auta dlhú strelnú zbraň a žiadala od poškodeného peniaze. Ten odovzdal obvineným kľúče od svojho motorového vozidla. Počas cesty do Nového Mesta nad Váhom obvinený prikladal poškodenému do oblasti rebier nôž, pričom obaja obvinení žiadali od neho finančnú hotovosť,“ informovala polícia.

Čítajte aj Strieľajúci muž v Bratislave je obvinený z výtržníctva. Akú zbraň použil?

Poškodený po príchode domov v obave o svoj život a zdravie privolal políciu. Tá muža a ženu zadržala a umiestnila do policajnej cely. Vyšetrovateľ navrhol ich väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny hrozí dvojici trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.