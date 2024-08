Vládna letka doviezla zranených Slovákov z USA, previezli ich do nemocnice

Repatriačný let špeciálu z USA pristál v Bratislave Video Zdroj: ta3

TASR o tom informoval zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Richard Bolješik.

Do nemocnice v Ružinove odviezli 25-ročnú ženu. „Vzhľadom na letové podmienky sa o jej prípadnom ďalšom transporte záchranárskym vrtuľníkom do nemocnice v Košiciach rozhodne v priebehu dňa,“ upozornil Bolješik. Ide o študentku Alexandru z Gelnice, ktorá po nehode na mopede v Nikarague upadla do kómy. Jej stav sa však po niekoľkých operáciách v americkej nemocnici vo Filadelfii zlepšil, vďaka čomu lekári odobrili jej prevoz domov. „Druhá posádka transportovala muža do nemocnice na bratislavské Kramáre,“ dodal.

Ako vyzerá letka vládnych špeciálov Lietadlá leteckého útvaru sú využívané na prepravu najvyšších ústavných činiteľov - prezident SR, predseda vlády SR, predseda Národnej rady SR. Tiež sa používajú pre potreby ostatných ministerstiev a na vykonávanie iných letov ako napríklad repatriačné či humanitárne lety, lety za účelom záchrany ľudského života alebo reprezentácie štátu. Fotogaléria 24 fotiek +21

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v piatok 19. júla informovalo o tom, že vládny špeciál prevezie na prelome júla a augusta na územie SR dvoch slovenských pacientov z USA a jedného z Číny. O prípade Slovenky hospitalizovanej v USA informovali viaceré médiá, v súvislosti s jej prípadom tiež vznikla verejná zbierka na jej prevoz naspäť na Slovensko.

Čítajte aj Vládna letka prevezie dvoch slovenských pacientov z USA a jedného z Číny