Kardiológia v Trenčíne sa rúca, nový primár stále pracuje aj v Brne, tvrdí KDH. Dolinková: situácia je stabilizovaná

Dolinková: Verím, že sa nájdu lekári, ktorí budú pracovať v Trenčíne na kardiológii Video Zdroj: TV Pravda

Zdravotnícky výbor NR SR sa má v utorok zaoberať krízovou situáciou v trenčianskej nemocnici. Zúčastniť sa ho plánujú ministerka Dolinková aj riaditeľ zdravotníckeho zariadenia Michal Plesník.

„Som pripravená zodpovedať všetky otázky, ktoré sa budú pýtať páni opoziční a prípadne aj koaliční poslanci. Verím, že prídu všetci pozvaní hostia, som pripravená povedať všetko, tak ako aj doteraz,“ uviedla ministerka. Doplnila, že podľa nej je situácia v trenčianskej nemocnici, čo sa týka kardiocentra, absolútne stabilizovaná.

Koncom júna totiž riaditeľ trenčianskej nemocnice Plesník odvolal primára kardiologického oddelenia Petra Blaška, ktorý oddelenie spolu s ďalšími lekármi vybudoval. Prvého júla ho dočasne nahradil na pozícii primára Miroslav Vytiska. Za ukončením Blaškovho pracovného pomeru mala byť podľa oficiálnych informácií vzájomná dohoda. Poslanec Stachura však hovorí o tom, že primár bol k tejto dohode donútený.

„My sme sa rozprávali s viacerými lekármi, ktorí pracovali pod primárom Blaškom. Všetci vyjadrili absolútnu spokojnosť. Čiže my sme nevideli žiaden dôvod, prečo by primár Blaško, ktorý zakladal celé oddelenie a chcel, aby sa z tohto oddelenia naozaj raz stalo kardiocentrum, musel odísť. Vnímame naozaj silné politické a ekonomické tlaky, ktoré viedli k tejto dohode,“ uviedol opozičný poslanec.

S odvolaným primárom sa rozhodli odísť z nemocnice aj ďalší lekári. Podľa opozície sú vo výpovednej dobe siedmi lekári, podľa vedenia nemocnice výpoveď podali piati. Na stav kardiológie upozornilo SME, podľa ktorého je teraz na oddelení tak málo lekárov, že nedokážu zastrešiť služby. Sú buď vo výpovednej lehote, alebo si musia čerpať dovolenky, a oddelenie je tak prakticky nefunkčné, čo nemocnica i ministerstvo zdravotníctva odmietajú.

Ministerka by mala odvolať z funkcie riaditeľa nemocnice v Trenčíne, tvrdí poslanec KDH Stachura Video Zdroj: TV Pravda

Ministerka Dolinková tvrdí, že situácia je dnes stabilizovaná a od 1. júla na kardiologické oddelenie nastúpili traja noví lekári. „Zdravotná starostlivosť o všetkých pacientov je zabezpečená tak, ako tomu bolo doteraz. Verím, že sa nájdu ešte ďalší lekári, ktorí budú v Trenčíne na kardiológii pracovať. Ešte stále prebiehajú rokovania aj s tými lekármi, ktorí aktuálne sú vo výpovednej lehote,“ argumentuje šéfka rezortu.

Člen zdravotníckeho výboru Stachura oponuje, že má informácie priamo od zamestnancov trenčianskej nemocnice o tom, že už v auguste niektoré služby nie sú obsadené. „Keď chcete mať fungujúce oddelenie, tak v prvom rade tam musí byť fungujúce vedenie. Nový primár tam je na 0.6 úväzku. No tak to si predstavte, že sa vám rúca oddelenie, nevedia zabezpečiť služby a tento primár ešte stále pracuje aj v Brne. Druhá vec, musia byť zabezpečené služby dva-tri mesiace dopredu, ani toto nie je zabezpečené. Tieto veci vôbec nefungujú a my to vnímame ako oddelenie, ktoré je v rozklade,“ uviedol politik.

Šéfka rezortu zdravotníctva verí, že sa v krátkom čase podarí zabezpečiť funkčnosť kardiologického oddelenia v čase od 7. do 13. hodiny, tak ako to bolo doteraz. „Prípadné ďalšie stavy budú aj naďalej posúvané do okolitých nemocníc, ako sú Martin, Nitra, Bratislava a Banská Bystrica,“ uzavrela Dolinková.

„Myslím si, že v jednom sa zhodneme s pani ministerkou, že je nesmierne dôležité, aby v Trenčíne bolo kardiocentrum, pretože najbližšie nemocnice, ktoré poskytujú takéto intervencie, sú 100 kilometrov vzdialené. To znamená pre pacientov s akútnym koronárnym syndrómom, kde ide naozaj o hodiny a minúty, je nevyhnutné, aby bolo takéto centrum čo najbližšie. Čiže je tu nevyhnutnosť, aby toto centrum fungovalo,“ doplnil Stachura.