Američania zmenili ponuku, k vrtuľníkom Viper ponúkajú slabšie rakety a stúpla aj cena. Kaliňák chce ešte počkať

Ak by slovenská vláda prijala ponuku amerického ministerstva obrany (Pentagon), Ozbrojené sily (OS) SR by dostali dvanásť bojových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper, k nim 26 motorov, 1 680 riadených striel krátkeho dosahu APKWS a 14 navigačných systémov Honeywell. Okrem toho schválený balíček zahŕňa ďalšie zbrane, ako sú odpaľovacie zariadenia, raketomety, výbušné hlavice, impulzné kazety či systém varovania pred raketami. Súčasťou nákupu by tiež mali byť školenia pre personál, inštalácia a servis systémov, špeciálny softvér a náhradné diely. Príprava na príchod techniky na Slovensko a jej zapojenie do prevádzky by mali trvať najviac dva roky a mali by byť za účasti špecialistov z USA.

„Navrhovaný balík zlepší schopnosť Slovenska čeliť súčasným a budúcim hrozbám tým, že Vzdušným silám SR poskytne lietadlá, ktoré spĺňajú požiadavky posilnenia národnej obrany. Slovensko nebude mať problém so zapojením tejto techniky do Ozbrojených síl,” uvádza Pentagon. Odhadovaná cena nákupu je 600 miliónov amerických dolárov, čo je v prepočte 554 miliónov eur.

Ponuka Američanov nie je pre Slovensko záväzná. Naša vláda síce vlani požiadala o spracovanie cenového návrhu na nákup vrtuľníkov, no nemusí súhlasiť s jeho cenou ani s rozsahom. „Skutočná hodnota bude nižšia v závislosti od konečných požiadaviek, rozpočtového orgánu a podpísaných zmlúv o predaji, ak budú uzatvorené,” píše sa v schválenom materiáli Pentagonu.

Ak by sa Slovensko rozhodlo kúpiť nové helikoptéry pre OS SR, o konkrétnych parametroch zmluvy bude rokovať. Ani schválenie nákupu americkým ministerstvom zahraničia neznamená, že vrtuľníky budú definitívne predané nám. Obchod môže zastaviť americký Kongres a práve s týmito vrtuľníkmi sa to už raz stalo. Stroje totiž boli pôvodne vyrobené pre Pakistan, ktorý si ich objednal v roku 2015. Nákup ale narazil na odpor v Kongrese a helikoptéry zostali zakonzervované u výrobcu, americkej spoločnosti Bell Textron. Pentagon preto hľadá pre ne nového majiteľa.

Odmena za darované migy

Vrtuľníky, rakety a zbrane sa Slovensku ponúkajú s výraznou zľavou. Vláda dostala zvýhodnenú ponuku na Vipery ako odmenu za to, že na jar 2023 darovala Ukrajine flotilu stíhačiek MiG-29. Darovanie lietadiel doteraz nebolo Slovensku uhradené, peniaze z Európskeho mierového nástroja vyše roka blokuje Maďarsko. O uplatnení zľavy pri amerických vrtuľníkoch zas váha vláda SR, rozhodnúť o tom nevie takmer rok a pol.

Pôvodnú ponuku totiž dostal ešte vládny kabinet Eduarda Hegera (Demokrati). Tá obsahovala okrem vrtuľníkov iný typ rakiet – Hellfire II, ktoré majú väčší dolet a sú násobne drahšie. Rátalo sa ale s menším počtom, išlo o nákup 500 týchto protitankových striel. Odhadovaná cena tohto balíka bez zľavy bola vyše jednej miliardy eur, po uplatnení zľavy – 314 miliónov eur.

Prvý let helikoptéry AH-1Z Viper v Česku.

Neskôr rezort obrany pod vedením úradníckeho ministra Martina Sklenára predložil americkej vláde žiadosť o cenovú ponuku na dodanie 12 bojových vrtuľníkov Viper spolu s podrobnou špecifikáciou požiadaviek na túto techniku, príslušenstvo, rakety AGM-114 Hellfire II, počiatočnú logistickú podporu, výcvik pilotov a technikov. Tá mala byť hotová začiatkom roka 2024. Hodnotenie trvalo dlhšie aj preto, že nešlo o štandardný nákupný proces. A to preto, že USA neponúkajú novovyrobené vrtuľníky, ale už hotové stroje. To znamená, že vyrobené helikoptéry je potrebné upraviť do modernejšieho sta­vu.

Vypracovanú cenovú ponuku mala dostať už nová vláda Roberta Fica (Smer). Premiér však prípadný nákup amerických vrtuľníkov opakovane kritizoval a spochybňoval. USA sa podľa jeho názoru snažia zbaviť starej techniky. „Tieto vrtuľníky nikdy neboli plánované. Sú to stroje, ktoré nepotrebujeme,“ tvrdil šéf Smeru vlani. Ani minister obrany Kaliňák zatiaľ nepodporil návrh na nákup tuctu Viperov. V zime prišiel s nápadom preniesť zľavu z vrtuľníkov na systém protivzdušnej obrany Patriot a o tejto téme mal rokovať aj s americkými partnermi.

„Ak teda ponúkajú zľavu, tak by mala byť prenosná na akýkoľvek produkt amerických spoločností a poukázali sme teda na systém Patriot. Ukázalo sa, že to nie je zľava, ale je to ponuka týchto konkrétnych vrtuľníkov za konkrétnu cenu a tým pádom to padlo,” vysvetľoval Kaliňák v rozhovore pre Pravdu v marci. Argumentoval aj tým, že bojové vrtuľníky nezapadajú do obranného konceptu Ozbrojených síl SR.

Či šéf rezortu obrany tento názor zmenil, nie je jasné. Vypracovaná ponuka od Pentagonu je o 240 miliónov eur drahšia oproti pôvodnej, takže zľava sa časom zmenšila. K otázkam Pravdy o tom, či ministerstvo plánuje, alebo neplánuje kúpiť vrtuľníky Viper, sa rezort obrany nevyjadril. „Evidujeme, že Agentúra pre obrannú bezpečnosť a spoluprácu (DSCA) informovala Kongres USA o zámere predložiť v najbližšej dobe cenovú ponuku na dodanie 12 bojových vrtuľníkov AH-1Z Viper Slovensku. Ministerstvo obrany však oficiálnu cenovú ponuku na stole stále nemá – až keď bude doručená, vyjadríme sa k nej,” uviedol rezort v stručnom stanovisku.

Ponuku na vrtuľníky Viper pritom podporoval náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. V mediálnom vyhlásení ju totiž označil za „absolútne výhodnú“ a deklaroval, že ju odporučí aj ministrovi Kaliňákovi. Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu považuje všetky modernizačné projekty za dôležité. „Tieto vrtuľníky majú nezastupiteľný význam pre obranu SR vrátane tej munície," skonštatoval Zmeko s tým, že s Kaliňákom chce tému prediskutovať a vysvetliť mu význam techniky. Dodal ale, že bude rešpektovať politické rozhodnutie.

Sprava podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer) a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Daniel Zmeko

V Česku ponuku uplatnili

Vrtuľníky Viper na trhu nie sú novinkou. Boli vyvinuté v 90. rokoch a osvedčili sa počas viacerých bojových misií americkej armády. Hlavný rotor vrtuľníka je štvorlistý a vyrobený z kompozitných materiálov, poháňa ho dvojica motorov, z ktorých každý má výkon 1 800 koní. Vrtuľník dosahuje maximálnu rýchlosť 370 kilometrov za hodinu a s externými palivovými nádržami preletí až 685 km. Kabína posádky má tandemové usporiadanie, pričom vrtuľník môže byť pilotovaný zo sedadla v prednej aj zadnej časti.

Jedným z kľúčových zlepšení, ktorým sa Viper odlišuje od predchodcov, je prilbový zameriavač Top Owl. Zobrazuje pilotom informácie o misii, letové údaje a je prepojený s palubnými zbraňovými systémami. Základnú výzbroj vrtuľníka tvorí trojhlavňový rotačný kanón s palebným priemerom 750 nábojov. Na štyroch závesných bodoch pod krídlami môžu byť nesené bloky rakiet vzduch-zem alebo zápalné bomby.

Stroje používa nielen americká armáda, ale napríklad aj české ozbrojené sily. Česko si už v roku 2019 objednalo štyri bojové helikoptéry Viper, prvé z nich k susedom prišli presne pred rokom. Praha vlani tiež dostala od USA ďalších šesť týchto vrtuľníkov ako náhradu za vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Česko tak bude mať desať kusov strojov tohto typu a nimi nahradí techniku ruského pôvodu, teda helikoptéry Mi-24, ktoré naši susedia už vyradili z prevádzky.

V Česku by tiež privítali, ak by Slovensko kúpilo podobné vrtuľníky. „Jednak je Slovensko veľmi blízky spojenec, a tiež by bola možná úzka spolupráca, napríklad pri výmene skúseností, pri výcviku či trenažéroch,“ povedal vlani náčelník generálneho štábu Armády ČR Karel Řehka. Takáto spolupráca by pre obe strany znamenala zníženie nákladov.