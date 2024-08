Hrozí, že ruskí záškodníci a vrahovia preniknú na Slovensko, varuje Krúpa

Slovensku hrozí, že na naše územie preniknú ruskí záškodníci alebo vrahovia. Uviedol to na dnešnej tlačovej besede opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) s poukazom na rozhodnutie Maďarska zjednodušiť podmienky vstupu na svoje územie pre občanov Ruska a Bieloruska.

Tí by totiž na základe tzv. národnej karty, ktorá im umožní vstúpiť do Európskej únie bez akýchkoľvek bezpečnostných kontrol, mali mať možnosť voľne sa presúvať do iných krajín EÚ.

„Ja sa pýtam, kde je naša vláda, ako sa k tomuto stavia,“ uviedol Krúpa s tým, že na Slovensku sa nachádza kritická infraštruktúra, a tiež jednotky NATO aj s logistickou výbavou. „A tieto sa stanú viac ohrozené,“ skonštatoval Krúpa.

Doplnil, že chce vedieť, ako bude vláda k celej veci pristupovať. Poukázal totiž na to, že aj v rámci nedávnej výmeny väzňov medzi Ruskom a USA získali Rusi naspäť práve špiónov a vrahov. „A teraz sa Maďarsko rozhodlo takýmto ľuďom otvoriť schengenský priestor,“ vyhlásil Krúpa s tým, že takúto hrozbu by si mala uvedomovať aj súčasná vláda. „Pretože takáto hrozba je tu a je reálna,“ dodal opozičný poslanec.

Maďarsko zjednodušilo podmienky vstupu na svoje územie pre občanov Ruska a Bieloruska. Po návšteve maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskve zaradila Budapešť občanov týchto krajín do programu udeľovania tzv. národnej karty, ktorá sa vydáva na dva roky s možnosťou predĺženia pre tých, ktorí chcú v Maďarsku pracovať.