Vydrží Dolinková vo funkcii? Životnosť šéfa zdravotníctva sú dva roky. Odborníci: Podporu Smeru a SNS nemá

Odpovedať na otázky členov výboru by mal prísť aj riaditeľ trenčianskej nemocnice Michal Plesník, ktorého ministerka do tejto funkcie vymenovala. „Som pripravená zodpovedať všetky otázky, ktoré sa budú pýtať páni opoziční a prípadne aj koaliční poslanci. Verím, že prídu všetci pozvaní hostia, som pripravená povedať všetko, tak ako aj doteraz,“ avizovala Dolinková v nedeľu.

Krízová situácia na kardiologickom oddelení trenčianskej nemocnice vznikla v júli. Riaditeľ Plesník totiž koncom júna odvolal primára kardiológie Petra Blaška, ktorý oddelenie spolu s ďalšími lekármi vybudoval. S odvolaným primárom sa rozhodli odísť z nemocnice aj ďalší zdravotníci. Výpoveď podalo minimálne päť lekárov, podľa niektorých zdrojov je na odchode sedem ľudí. Opozičný poslanec a člen zdravotníckeho výboru parlamentu Peter Stachura (KDH) tvrdí, že kardiológia v Trenčíne je prakticky nefunkčná a už v auguste hrozí, že lekári nedokážu zastrešiť služby.

Lekári odchádzajú na protest

Šéfka rezortu zdravotníctva oponuje, že situáciu v Trenčíne pred týždňom preverovala osobne a chod zdravotníckeho zariadenia je podľa nej stabilizovaný. Bývalý lekár a poslanec Stachura naznačuje, že ministerka nemá presné informácie, lebo ich dostáva od riaditeľa nemocnice, ktorému „ide o krk“. „Ministerka tvrdí jedno, my tvrdíme iné. Myslím si, že fakty treba položiť na stôl,“ uviedol s tým, že cieľom mimoriadneho výboru je vyjasniť všetky otázky okolo pretrvávajúcej krí­zy.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková prichádza do Mestského kultúrneho strediska na výjadzové rokovanie vlády v Rimavskej Sobote 19. júna 2024.

Podľa toho, čo zaznie na výbore, sa opozičné strany rozhodnú o ďalšom postupe. Zatiaľ nemajú v pláne odvolať Dolinkovú na mimoriadnej schôdzi NR SR, keďže v minulosti takýto pokus dopadol neúspešne, pripomenul Stachura. „Dávame priestor vládnej koalícii, aby si s ministerkou situáciu vyriešili sami, pretože je to ich nominácia. Myslím si, že podľa toho, čo pani ministerka desať mesiacov robí, nie je dostatočne zdatná viesť takýto zložitý rezort,“ uzavrel poslanec za KDH.

Opoziční politici už dlhšie naznačujú, že vo vládnej koalícii narastá nespokojnosť s Dolinkovou na poste šéfky zdravotníctva. Kríza v trenčianskej nemocnici je najčerstvejším, ale nie jediným problémom, ktorému ministerka čelí. Podpredsedníčka Hlasu dostala do rúk jeden z najzložitejších rezortov a spolu s funkciou zdedila aj mnohé problémy, ako sú akútny nedostatok pediatrov či sestier, zadlžené nemocnice a štátna zdravotná poisťovňa v zlom finančnom stave.

Nástup Dolinkovej na čelo rezortu zdravotníctva vlani vzbudzoval opatrnú nádej, hovorí analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS) Martin Vlachynský. „Prihlásila sa k viacerým rozbehnutým reformám a napriek tradičnej rozsiahlej personálnej výmene na ministerstve a sektorových organizáciách obsadenie niektorých postov signalizovalo, že sa v reformách bude pokračovať,“ pripomína odborník. Konštatuje však, že s časom sa reformy začínajú zadrhávať a komplikovať.

Okrem Hlasu nemá podporu

V máji už ministerka čelila prvému pokusu o jej odvolanie v Národnej rade SR. Opozícia Dolinkovej vyčítala, že nie je pripravená viesť taký zložitý rezort. Podľa opozičných poslancov by šéfka rezortu zdravotníctva mala akútne riešiť problémy v ambulantnom sektore, situáciu so sestrami, rušenie zubných benefitov, neriešenie poplatkov v zdravotníctve, politizovanie rezortu namiesto sľubovaného odpolitizovania či zadlžovanie nemocníc.

Počas mimoriadnej schôdze Dolinkovú v rozprave obhajovali len jej stranícki kolegovia z Hlasu, ako napríklad minister investícií Richard Raši a vicepremiér a podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec. Žiadny minister zo Smeru a SNS v sále prítomný nebol, a tak na podporu Dolinkovej neprehovorili. Koaliční poslanci napokon podporili ministerku v hlasovaní, zlepšenie vzťahov vo vnútri koalície však nenastalo.

Podpredsedníčka Hlasu má už dlhšie rozpory so stranou Andreja Danka a jej nominantmi. Napríklad je v permanentnom spore so splnomocnencom vlády pre preverenie procesu riadenia pandémie covid-19 Petrom Kotlárom. Ten je známy najmä kontroverznými vyhláseniami o tom, že pandémia koronavírusu na Slovensku nebola. Kotlár tiež zastupoval Slovensko na rokovaniach Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), počas ktorých sa hlasovalo o nových zdravotníckych predpisoch, ktorými sa štáty majú riadiť v prípade novej pandémie. Slovensko sa proti novým predpisom postavilo ako jediný štát na svete.

V posledných týždňoch sa od ministerky dištancujú aj predstavitelia strany Smer. Minulý týždeň napríklad premiér Robert Fico priamo zasiahol do kompetencií Dolinkovej. Podľa informácií denníka SME predseda vlády zvolal stretnutie k štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), ktorá sa nachádza vo veľkej strate. Hoci jej stopercentným akcionárom je ministerstvo zdravotníctva, ministerka Dolinková na stretnutí nebola. Týždeň predtým ďalší minister za Smer Robert Kaliňák prezentoval projekt novej vojenskej nemocnice v Prešove, ktorú chce postaviť z prostriedkov rezortu obrany a v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Na stretnutie s novinármi však nebola pozvaná ani Dolinková, ani žiaden z jej zástupcov.

Nová vojenská nemocnica v Prešove by mala vzniknúť za tri roky.

Výčitky voči rezortu pod vedením Dolinkovej majú nielen opoziční poslanci, ale aj vládni experti zo sekcie plánu obnovy. V ich pravidelných hodnoteniach plnenia opatrení je ministerstvo zdravotníctva na chvoste. Podľa Národnej implementačnej a koordinačnej agentúry rezort neplní svoje úlohy včas a preto môže ohroziť podanie žiadosti o novú tranžu európskych peňazí. Ďalším problémom je vytvorenie komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie. Do konca budúceho roka by ich malo vzniknúť 28, zatiaľ nemáme ani jedno. NIKA konštatuje, že splnenie cieľa je vysoko rizikové. Otázne je aj to, či rezort dokáže za dva roky postaviť hrubé stavby dvoch nových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici, ako sa v pláne obnovy zaviazal.

Podľa politológa Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraja Marušiaka všetky udalosti okolo pôsobenia Dolinkovej naznačujú, že jej pozícia a hlavne reálny vplyv na rozhodovanie sú oslabené. „Jasnejší signál o nespokojnosti s prácou ministerky si ani neviem predstaviť,“ hovorí odborník. Otázne preto je, či koaliční partneri budú aj naďalej podporovať šéfku rezortu zdravotníctva. Koaličné strany sa k tejto otázke Pravdy nevyjadrili. Dolinková cez tlačové oddelenie ministerstva odkázala, že otázky o dôvere zo strany koaličných partnerov považuje za mediálne špekulácie, ktoré nebude komentovať. „Ministerka zdravotníctva sa plne venuje úlohám, ktoré pred ňou v rezorte stoja a chce ich naplniť,“ odpísal rezort v stanovisku.

Horúca stolička

V predošlých rokoch na odvolanie či demisiu ministra zdravotníctva stačil aj menší počet problémov a káuz. Analytik Vachynský pripomína, že priemerná životnosť ministeriek a ministrov zdravotníctva za posledných 18 rokov sú necelé dva roky. „Bolo ich za tú dobu 14, ak odrátame poverených členov vlády, tak 11. Prípadné odvolanie by bolo len potvrdením historického trendu a toho, ako vlády k sektoru zdravotníctva pristupujú,“ poznamenal pre Pravdu. S ním súhlasí aj politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík, podľa ktorého sa odvolanie Dolinkovej pravdepodobne uskutoční ešte do konca roka.

„Ak dôjde k nejakým zmenám vo vláde po skončení prázdnin, predpokladám, že výmena šéfa ministerstva zdravotníctva bude na programe dňa medzi prvými bodmi,“ uviedol odborník pre Pravdu. „Pani Dolinková doteraz pôsobila skôr ako produkt politického marketingu, ale bez reálnych schopností a politického vplyvu. Ako manažérka zatiaľ zlyháva a vyzerá to tak, že to takto vníma aj predseda vlády Fico,“ doplnil.

Politológ Marušiak zo SAV k tomu dodáva, že prípadný odchod ministerky Dolinkovej sa bude riešiť ako krok smerom k zmierneniu nespokojnosti voličov a tak bude prezentovaný. „Myslím, že Smer-SD a premiér osobne si zvolili taktiku prezentovať úspechy vládnej koalície ako úspech svojej strany a zodpovednosť za zlyhania sa budú snažiť preniesť na Hlas-SD. Obsadenie rezortov vo vláde tomu nasvedčuje od samého začiatku vládnutia,“ predpokladá Marušiak.

Minister Tomáš Drucker gratuluje kolegyni Zuzane Dolinkovej k neodvolaniu.

Na obhajobu Dolinkovej sa dá povedať, že na čele rezortu presadila aj zopár pozitívnych vecí, hovorí analytik INESS Vlachynský. „Prešli aspoň niektoré kompetenčné zmeny a zmeny vo vzdelávaní,“ pripomína. Avšak kritizuje, že ministerka pokračovala v kultúre divokých personálnych výmen, ktoré brzdia akékoľvek dlhodobé a systémové zmeny. „Po druhé, ministerka nepredstavila žiadnu jasnú dlhodobú víziu, aké verejné zdravotníctvo chce vytvárať, v podstate len mechanicky pokračuje v činnostiach, ktoré v zdravotníctve nakreslil plán obnovy, aj to s premenlivým úspechom,“ poznamenal Vlachynský.

Dolinková vo funkcii len hasí problémy, ktoré však nespôsobila ona, ale sú dôsledkom nesystémového prístupu bývalých vlád Smeru k zdravotníctvu, zhodujú sa odborníci. Aj napriek všetkým okolnostiam to neznamená, že Dolinková o stoličku príde. „Pre vládnu koalíciu môže byť odchod ministerky problémom, keďže je zároveň podpredsedníčkou druhej najsilnejšej strany. V rámci Hlasu je súčasťou tej skupiny, ktorí do strany prešli z Dobrej voľby, čo by mohlo vyvolať vnútorný konflikt. Ten si neželá v súčasnosti nikto v koalícii. Tlak na ministerku však zároveň môže byť súčasťou snáh o rošádu vo funkcii predsedu NR SR v prospech SNS,“ predpokladá politológ Marušiak. Prípadná personálna zmena na čele rezortu zdravotníctva nič nezmení, dodáva Martin Vlachynský. „Maximálne tak príde ďalšia vlna obmien ministerských úradníkov a manažérov a kopec procesov sa znova reštartuje a začne odznova,“ uzavrel analytik.