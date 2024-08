Muža, ktorý mieril na Šutaja Eštoka atrapou zbrane, v minulosti odsúdili za zabitie

V stropkovskej ubytovni v máji 2020 vtedy len 15-ročný chlapec na smrť dobil muža, ktorý tam dlhodobo býval. Rodičia synovu vinu odmietali, informovala TV Markíza.

„V uvedenom trestnom konaní bolo vo vzťahu k obvinenému rozhodnuté dňa 27. apríla 2021 trestným rozkazom. Odsúdený uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v uvedenej veci vykonal v celom rozsahu k 29. máju 2022,“ uviedla hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová.

V zariadení pre mladistvých si odsedel dva roky a súdom mu bolo nariadené aj psychiatrické liečenie ambulantnou formou.

Šutaj Eštok: Dieťa s kuklou na hlave a s atrapou zbrane mierilo na dom Pellegriniho Video Archívne video.

Uplynulý piatok údajne mieril 20-ročný muž atrapou zbrane na jarmoku v Stropkove do priestoru, kde sa pohyboval aj minister vnútra. Vzhľadom na to, že muža so zbraňou v ruke vyhodnotili ako potenciálnu hrozbu, príslušník policajného zboru, ktorý vykonával ochranu ministra, použil donucovacie prostriedky. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová informovala, že bolo začaté trestné stíhanie pre vyhrážanie a na prípade ďalej intenzívne pracujú.

Ako atentátnik vystrelil na premiéra Fica Video Zdroj: TV Prievidza

Bývalý šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov a bezpečnostný analytik Juraj Zábojník varuje ľudí, aby neskúšali preverovať ochranku, či je naozaj v strehu, uviedol pre TV JOJ. Analytik sa obáva, že podobných situácií môže pribúdať. „Aj atrapa zbrane sa môže v danej chvíli javiť ako skutočná. Navyše môžu nastať situácie, kedy to v danej chvíli nikto preverovať nebude," povedal.

Bezpečnostný analytik Zábojník tvrdí, že celá situácia mohla skončiť tragédiou, keďže zbraň v rukách človeka sa môže javiť ako skutočná a ochranka je ozbrojená. „Aj medzi tými ochrancami sú ľudia, ktorí sú dynamickejší, ktorí sú viac impulzívnejší, teraz sú vybičované tie všetky vášne," doplnil.

Ochrankár spacifikoval mladíka tak rýchlo, že o incidente sa minister vnútra dozvedel až neskôr. Po incidente pokračoval vo svojom programe, keď sa zúčastnil priateľského futbalového zápasu so svojimi spolustraníkmi proti miestnemu mužstvu v Sečovskej Polianke. „Viete, vždy človek k sebe pristupuje trošku ináč, keby sa to stalo inému politikovi, bol by som kritický tak, ako som bol kritický pri incidente, ktorý sa udial pred obydlím pána prezidenta, keď dieťaťu bolo umožnené otcom zahrávať sa s atrapou pištole. A je jedno, či je to atrapa alebo skutočná zbraň," povedal minister Šutaj Eštok pre noviny.sk. Súčasne dodal, že príslušníci policajného zboru a Úradu na ochranu ústavných činiteľov sú pripravení konať a bol by veľmi nerád, keby sa niekomu niečo stalo.