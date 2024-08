NAKA v súčasnej podobe zanikne ku koncu augusta. Stovky policajtov presunú

„ÚBOK sa po novom bude deliť na protikorupčnú jednotku, protizločineckú jednotku, jednotku finančnej polície a jednotku finančného vyšetrovania a analytických činností. Ďalej by mala fungovať národná protidrogová jednotka. Každá jednotka by mala mať tri expozitúry – a to na východe, strede a západe Slovenska," uviedli Aktuality.

Popri ÚBOK by mal v rámci policajného prezídia vzniknúť aj ďalší nový útvar, ktorý nahradí dnešnú Národnú centrálu osobitných druhov kriminality (NCODK). Tá rieši envirokriminalitu, finančné vyšetrovanie, alebo počítačovú kriminalitu a spadajú pod ňu aj takzvaní lovci lebiek – teda cieľoví pátrači. „Osud tohto útvaru ešte nie je celkom istý, práve NCODK totiž využíva európske peniaze z plánu obnovy a odolnosti. Pri jeho zmene sa teda zrejme budeme musieť podrobiť požiadavkám Bruselu," uviedol portál.

Na NAKA a NCODK spolu dnes pracuje viac ako tisícka policajtov. „Do budúcna sa plánovalo, že ich zostane približne 400. V praxi to znamená, že významná časť policajtov sa z NAKA presunie na iné prezidiálne útvary, alebo krajské a okresné policajné riaditeľstvá. Podľa posledných informácií sa presuny mali dotknúť približne 700 policajtov," dodal portál.

Informáciu o zániku NAKA zverejnil aj Juraj Šeliga zo strany Demokrati, ktorý ju považuje za účelovú.