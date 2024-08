Žilinka ako nástroj pomsty Smeru? Opozícia varuje, šéf GP hovorí o útoku. Advokát čurillovcov zámer predvídal

PS kritizuje Žilinku a tvrdí, že je nástrojom pomsty Smeru Video Zdroj: ta3

Šúrekovi pozastavili funkciu

V pondelok poobede generálny prokurátor dočasne pozastavil výkon funkcie prokurátorovi GP SR Michalovi Šúrekovi, ktorý je vyšetrovateľom ÚIS trestne stíhaný pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spolupáchateľstvom. Žilinka na sociálnej sieti uviedol, že rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora je výlučne rozhodnutím vo veci služobného pomeru prokurátora a žiadnym spôsobom neprejudikuje výsledok trestného konania vedeného proti prokurátorovi.

Prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, nemá počas tohto pozastavenia práva a povinnosti prokurátora a nesmie vykonávať funkciu. „O dočasnom pozastavení výkonu funkcie som rozhodol tak, ako vždy doposiaľ, keď bolo proti prokurátorovi vedené trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin,“ napísal Žilinka.

Šúrek čelí spolu s policajnými vyšetrovateľmi Čurillom a Ďurkom a exšéfom NAKA Daňkom obvineniu z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva. V trestnej veci sú poškodenými podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer), podnikateľ a Norbert Bödör a Jozef Brhel, o ktorom sa roky hovorí ako o Mecenášovi Smeru. Gašpar a Bödör figurujú v kauze Očistec, ktorá hovorí o zneužívaní polície na politické a súkromné ciele. Policajti podľa obžaloby buď účelovo nevyšetrovali prípady, alebo si naopak nechávali vyplácať paušály.

Obvinili štyri osoby Vyšetrovateľ ÚIS obvinil štyri osoby z trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva. Obvineným hrozí až 12 rokov. „Nikdy som nepochybil a ani nerozumiem, čo mi je kladené za vinu. Mal som vraj určovať, kto vykoná aký úkon, ale to mi vyplývalo z funkcie vedúceho pracovnej skupiny Očistec,“ povedal Daňko. Uznesenie o obvinení mu doručili do práce v Nadácii Zastavme korupciu. Podľa exšéfa NAKA ide o účelové obvinenie a odmieta, že by zneužil svoju právomoc. Podľa Kubinu nie je z uznesenia o vznesení obvinenia vôbec zrejmé, ktoré paragrafy ktorého zákona mali štyria obvinení svojou činnosťou porušiť.

„Je absolútne legitímne viesť trestné stíhanie za manipulácie výpovedí, krivé obvinenia, či „mučenie“ spolupracujúcich osôb, avšak viesť trestné stíhanie za odhaľovanie reálnej trestnej činnosti je v právnom štáte celkom zničujúce,“ komentoval bývalý šéf ÚŠP Daniel Lipšic. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok reagoval na sociálnej sieti a uviedol, že „doba zastrašovania poctivých vyšetrovateľov inšpekcie sa skončila“ a odmietol štvavú kampaň proti Dlabajovi.

Smerácky nástroj? Žilinka to odmieta

Kauzu Očistec mal na starosti práve v súčasnosti obvinený prokurátor Šúrek, vedúcim pracovnej skupiny bol Daňko. Žilinkov postup otvorene kritizuje opozícia, ktorá za tým takisto vidí jasný zámer. Podľa Progresívneho Slovenska (PS) koná Žilinka tak, ako by bol nástrojom pomsty Roberta Fica, Gašpara a Bödöra, uviedol poslanec PS Branislav Vančo. „Tieto obvinenia sú nezmyselné a dokázateľne v rozpore s dlhodobou praxou polície a prokuratúry,” uviedol. „Všetko nasvedčuje tomu, že napríklad kauza Očistec pôjde dostratena, dostane ju poslušný prokurátor, ktorý urobí veci tak, aby na tom súde prehral alebo rovno kauzu stiahne,“ povedal poslanec.

Žilinku vyzval, aby garantoval, že nový dozorujúci prokurátor, ktorý bude prípad viesť, ho nestiahne. „Vždy tu bude tieň podozrenia, že pán Gašpar vyviazol na základe intríg a na základe toho, že odstavil pôvodného prokurátora,“ dodal. „Čo v skutočnosti robí? Odstavuje prokurátorov v dôležitých kauzách, v ktorých sú zapletení ľudia z tejto vládnej koalície pre veľmi pochybné a vymyslené obvinenia. V kontexte tohto všetkého sú reči generálneho prokurátora o tom, ako slúži spravodlivosti, štátu a verejnému záujmu len prázdne frázy,“ uviedla poslankyňa PS Zuzana Števulová.

„Maroš Žilinka opäť raz potvrdil, že pomáha Smeru. Odstaviť prokurátora Šúreka, ktorý riešil jednu z najväčších smeráckych káuz, je jasným dôkazom, že Žilinka koná v prospech Smeru,“ reagoval predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že nejde o nestrannosť ani slobodné rozhodovanie.

Šeliga: Pomsta pokračuje, vyšetrovatelia budú preradení na obvodné oddelenia

Generálny prokurátor na sociálnej sieti označil opozičné vyjadrenia za hrubo urážajúci útok. „Ide o politický útok na najvyššieho predstaviteľa slovenskej prokuratúry pre personálne rozhodnutie, ktorým bolo urobené zadosť zákonu a ktorý bol nevyhnutný pre zachovanie dôveryhodnosti prokuratúry,“ napísal. Dôrazne sa ohradil voči spájaniu jeho osoby s akoukoľvek politickou stranou a voči „súčasnému očierňovaniu“.

„Výroky, že ‚konám ako nástroj smeráckej pomsty a ako nástroj na zmarenie dôležitých káuz v prospech politických špičiek Smeruʻ, a že ‚slúžim politikom a zločincomʻ, považujem nielen za ničím nepodložené hrubé urážky, ale priam až za podlosť a bezočivosť,“ uviedol. Tvrdenia, že nekoná slobodne, považuje za nepatričné a naopak by každému doprial „toľko slobody, nestrannosti a objektivity, ktorou disponuje pri výkone funkcie“. „Lebo, kto koná v súlade so zákonom, koná slobodne,“ dodal a zopakoval, že ho neovplyvní ani verejná mienka, ani médiá a ani politici.

O pomste už reč bola, Kubina situáciu predvídal

Daňko považuje obvinenie za účelové. „Nikdy som sa nedopustil žiadneho trestného činu a budem sa voči tomu brániť legálnou cestou. Zároveň, uznesenie obsahuje nepravdivé tvrdenia voči mojej osobe,” uviedol. Na potenciálny zámer obvinenia upozornil už pred šiestimi dňami advokát čurillovcov.

Šutaj Eštok: Doba zastrašovania poctivých vyšetrovateľov inšpekcie sa skončila

„Celé sa mi to javí tak, ako keby toto trestné stíhanie a obvinenie malo slúžiť predovšetkým jedinému účelu, ktorým je dosiahnuť pozastavenie výkonu funkcie (teda postavenie mimo služby) prokurátora Michala Šúreka, aby mu mohol byť odňatý spis kauzy Očistec, ktorý je už pred súdom, a aby mohol byť pridelený takému prokurátorovi alebo prokurátorke (mená si môžeme tipnúť), ktorý ešte pred otvorením hlavného pojednávania vezme späť podanú obžalobu (a už nikdy ju nepodá). Budem zvedavý, či sa táto moja predtucha potvrdí,“ napísal 30. júla Kubina.

Šúrekov bývalý kolega z ÚŠP Matúš Harkabus na sociálnej sieti uviedol, že je trestne stíhaný nedôvodne. „A to za niečo, čo môže byť maximálne nesprávnym úradným postupom bez úmyslu spôsobiť škodu alebo privodiť niekomu prospech, a teda nejde o trestný čin. O zneužití právomoci ani nechyrovať,“ napísal. Dodal, že Šúrek v nedeľu 4. augusta e-mailom pred návratom a v pondelok písomne sám požiadal o odňatie dozoru vo všetkých trestných veciach, ktoré mal pridelené z ÚŠP, aby neohrozil výsledky práce orgánov činných v trestnom konaní v týchto veciach.

„Ak by mu bolo vyhovené, mal by pridelené len netrestné veci v rámci vykonávania činnosti na referáte väzenstva," vysvetlil Harkabus. Exšéfa NAKA, policajtov aj prokurátora sa v otvorených listoch zastali ich kolegovia. Vyšetrovateľov, ktorí sa zastali Daňka, Čurillu či Ďurku, preradia na obvodné oddelenia. Oznámil to Juraj Šeliga (Demokrati).

Za obvinených policajtov sa nedávno verejne postavilo 23 súčasných aj bývalých bratislavských vyšetrovateľov. „Z našich skúseností máme vedomosť, že vždy postupovali čestne, nestranne, zákonným spôsobom a s jediným cieľom – stíhať trestnú činnosť bez ohľadu na to, kto je jej páchateľom,“ uviedli vo vyhlásení. „Toto je politika NAKA a ministerstva vnútra. Pomsta, pomsta a pomsta,“ uviedol Šeliga. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nekomentoval, či vyšetrovateľov, ktorí sa zastali Daňka, Čurillu a Ďurku v otvorenom liste, preradia na obvodné oddelenia. „Minister nijako nezasahuje do personálnych záležitostí v policajnom zbore, ktoré sú vo výlučnej kompetencii vedenia prezídia,“ reagoval tlačový odbor.

Prezídium policajného zboru neskôr informáciu v rámci reakcie na zrušenie NAKA poprelo, že by mali byť policajti preradení. „Medializovaná informácia, že Vami uvedených 23 osôb, ktorých mená boli médiami zverejnené, sa nezakladá na pravde a určite nebudú preradení, ako uvádzate, na obvodné oddelenia. Preto reakcia na akékoľvek otázky v tejto súvislosti je irelevantná. Bližšie informácii k pripravovanej ďalšej fáze reorganizácie Policajného zboru bude možné uviesť až po uskutočnení všetkých potrebných krokov na jej realizáciu,“ reagoval pre Pravdu odbor komunikácie prezídia PZ.

Gašpar v utorok v relácii ta3 opakovane hovoril o narušení právneho štátu, ku ktorému došlo v rokoch 2022 a 2023. Zároveň označil vyšetrovateľov, ktorí sa pod otvorený list podpísali, za spolupáchateľov. „Veď oni sú iba spolupáchatelia. Predpokladám, že z tohto spisu sa začne obvinenie rozširovať. Keby som vyšetrovateľ Vojtuš, tak už čakám, kedy príde uznesenie a nepodpisujem nejakú podporu,“ povedal. Šéf Smeru a premiér Robert Fico a syn Tibora Gašpara a súčasný poverený šéf SIS Pavol Gašpar hovorili o pomste už na uniknutej nahrávke z poľovníckej cha­ty.

„Chlapci, ja som na všetko pripravený a chcem vám povedať, že ja si napriek tomu, že som strašne uťahaný, je toho veľa, lebo ťahám veci od rána do večera aj za všetkých, ja si nechávam desať percent na pomstu. Lebo mne tiež teda ubližujú strašným spôsobom, mojej rodine,“ hovorí v známom prepise odpočúvania Fico, ktorý ešte v opozícii pravidelne na Šúreka útočil a hovoril o ňom ako o „špinavcovi z ÚŠP“. Gašpar mladší uviedol, že on si necháva „na pomstu 110 percent“ a pomstiť sa chcel aj Lipšicovi.

Vyhraj voľby, môžeš všetko

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka sa tento postup javí ako pomsta. „Nakoniec celý ten postup má niekoľko fáz. Prvá fáza bola snaha zastaviť rôzne trestné stíhania vedené voči predstaviteľom tejto vládnej koalície alebo ich blízkym. Súčasťou tejto fázy je zrušenie NAKA a posunutie vážnych prípadov na tie zložky, ktoré si nebudú vedieť s nimi poradiť. Nasledovalo zrušenie špeciálnej prokuratúry a zmeny trestných kódexov,“ hovorí.

Zrušenie ÚŠP a zmeny v trestných kódexoch boli podľa Štefančíka veľmi dôležitý. „Pretože oni nemienia zmeniť svoj prístup k verejným zdrojom a moci, takže budú pokračovať v tom, čo im občania vo voľbách 2020 na tri roky prerušili. Keď už väčšina z nich môže pokojne spávať, nasleduje vysporiadanie sa s tými, ktorí siahli na ich doterajšiu beztrestnosť,“ myslí si.

Kaliňák k lex atentátu: Doživotná renta? Oni ju tam nechcú, ja ju tam chcem, je to jednoduché

„Oni sa totiž považujú za nedotknuteľných. Poslednou fázou bude stav, kedy korupcia prestane v tomto štáte existovať, pretože nebude nikoho v tomto štáte, ktorý by mal odvahu sa do jej vyšetrenia pustiť. Ako si oni predstavujú právny štát, je vidieť na príklade nehody Andreja Danka. Každý obyčajný vodič na Slovensku by už bol právoplatne odsúdený, iba pre papalášov v tejto krajine to neplatí,“ uviedol politológ.

Vládna koalícia podľa Štefančíka spravuje veci verejné v súlade s heslom nebohého ministra zdravotníctva za Smer Pavla Pašku – vyhraj voľby a môžeš všetko. „Termín právny štát v ich hlavách neexistuje, existujú tu len partikulárne záujmy určitých ekonomických a politických skupín. Voliči tento postup akceptujú, pretože zažili hrôzovládu Igora Matoviča. Navyše, Fico a spol. vedia ako na nich. Podsúvajú verejnosti nezmyselné témy, ako otvárací ceremoniál olympijských hier či bradatú speváčku, čím ohlupujú svojich voličov a posúvajú pozornosť niekam úplne inam. Ďaleko od skutočných problémov tejto krajiny, s ktorými si táto vládna koalícia nevie poradiť,“ konštatuje.

Súčasná vláda často opakuje, že len napráva krivdy zničeného právneho štátu, čo má na svedomí predchádzajúca vláda Igora Matoviča, počas ktorej sa odkryla korupcia na najvyšších miestach a vyšetrovaných bolo niekoľko káuz. Bezpečnostné zložky však podľa politológa v súčasnosti neodkrývajú korupciu, ale robia všetko preto, aby korupciu nemal kto vyšetriť. „Teda zameriavajú sa na tých, ktorí by v budúcnosti zneužívanie moci mohli opäť začať vyšetrovať,“ zhodnotil politológ. Predstaviteľov opozície polícia podľa Štefančíka nezatýka, lebo nemá dôvod. Čo sa týka slobodného rozhodovania Žilinku, politológ chápe vyjadrenia politikov, ktorí tvrdia, že nekoná slobodne. „Ak by totiž nekonal slobodne, nevyzeralo by to inak,“ dodal.