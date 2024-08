Kolaps v Trenčíne? Výbor sa nekonal, opozícia si chce potrubie v nemocnici pozrieť osobne. Žiadajú Dolinkovej koniec

Baláž: Keď vládne nejaká strana, nemôže tempo diktovať opozícia Video Zdroj: TV Pravda

O zvolanie mimoriadneho výboru požiadali opoziční poslanci, podľa ktorých je zdravotná starostlivosť v regióne Trenčína ohrozená a žiadajú, aby premiér ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas) odvolal.

Na jej odvolaní trvá aj opozičná SaS, ktorá v utorok predstavila päť dôvodov, pre ktoré by mala skončiť. Podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga Dolinkovú nerešpektuje nielen premiér Robert Fico (Smer), no ani odborníci, lekári a zdravotníci. Dokazovať to má stretnutie k situácii vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), kde premiér rokoval nie s ministerkou, ale jej straníckym šéfom z Hlasu a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.

„Je úplne jasné, že ministerka Dolinková je zrelá na odvolanie, a preto Robert Fico by to mal vedieť aj urobiť, a my ho aj vyzývame týmto, aby odvolal ministerku Dolinkovú zo svojej pozície,“ vyhlásil predseda SaS a vymenoval päť dôvodov, pre ktoré by mala svoje miesto opustiť.

Prvým má byť chaos vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, kde Dolinková dosadila na miesto riaditeľa svojho nominanta Michala Plesníka. S ním súvisí situácia na kardiologickom oddelení, ktoré je „pred kolapsom“. Dolinkovej nominant totiž odvolal koncom júna primára kardiológie Petra Blaška, s ktorým odchádzajú ďalší piati až siedmi špecialisti na infarkty a srdcové ochorenia. Zdravotnícky odborník SaS Szalay hovorí, že nový riaditeľ nemocnice očividne nezvládol spôsob, akým dal Blaškovi výpoveď.

Riaditeľ: Kardiológia funguje

Keďže výbor neotvorili, súčasný riaditeľ a nominant Dolinkovej Michal Plesník na otázky odpovedal až na tlačovke popoludní. Zdravotná starostlivosť na kardiológii v trenčianskej nemocnici je podľa neho zabezpečená. Potvrdil to aj súčasný primár kardiológie Miroslav Vytiska s tým, že spektrum výkonov ostáva zachované a ich objem je redukovaný len pre čerpanie dovoleniek. Ministerka reagovala, že v prípade medializovaných informácií o kolapse v trenčianskej nemocnici ide o klamstvá a z potrubia robí kauzu len opozícia.

Predseda výboru a poslanec Smeru Vladimír Baláž povedal, že koaliční poslanci sú ochotní výbor absolvovať, no opozícia nemôže diktovať tempo. „Osobne si myslím, že je to značne nadhodnotená situácia. Nevraví sa vždy, všade a o všetkom pravda. Bolo by dobré, aby ľudia vedeli, ako to naozaj stojí,“ reagoval po neotvorení výboru.

Trenčianska nemocnica podľa medializovaných informácií už pod vedením nového riaditeľa Michala Plesníka vyplatila vyše miliónový kontrakt firme, ktorá mala prerábať v objekte potrubia. Ako sa však neskôr malo ukázať, zobrať mala peniaze za to, čo neurobila. Namiesto výmeny malo dôjsť len k natretiu niektorých rúr.

Baláž neverí, že v trenčianskej nemocnici ide o premaľované potrubia. Odvoláva sa pritom na tvrdenie súčasného riaditeľa nemocnice, že k tomu neexistuje žiaden znalecký posudok. „Existuje nejaký odborný posudok, ktorý nevieme, kto urobil,“ povedal Baláž. Dúfa, že budúci týždeň sa o stave prác na potrubí pôjdu poslanci osobne do Trenčína presvedčiť.

Potrubie si chcú obzrieť osobne

Situáciu kritizoval aj opozičný poslanec Peter Stachura (KDH). „Z môjho pohľadu je smutné, že koalícia sa takémuto konfrontačnému, ale potrebnému stretnutiu vyhla,“ uviedol pre Pravdu Stachura. Situácia na kardiológii a takisto aj kauza s potrubím už podľa neho dostatočne dlho buble, aby na ňu verejnosť dostala odpovede.

„Odpovede na otázky sme zatiaľ nedostali, pretože výbor sa neuskutočnil. Koaliční poslanci sa ho rozhodli bojkotovať tým, že neprídu,“ povedal Pravde na margo vysvetlení poslanec Szalay s tým, že situácia v trenčianskej nemocnici si žiada okamžité odpovede. „To, čo ma tu ruší, je, že ľudia sú zneistení,“ podotkol. Výbor bez diskusie považuje za premárnenú príležitosť ministerky Dolinkovej. „Už je neudržateľné, aby bola vo funkcii,“ dodal.

Poslanec PS Oskar Dvořák bol na výbore pripravený pýtať sa Dolinkovej a Plesníka konkrétne na kardiológiu aj hrdzavé rúry. „Koalícia však na výbor neprišla, ten sa preto ani neotvoril, ministerka odmietla odpovedať aj neformálne. Namiesto toho s pánom Plesníkom zavreli za sebou dvere a na tlačovej konferencii hovorili svoje monológy,“ vyčítal šéfke rezortu.

Do Trenčína sa chce ísť teda pozrieť osobne. Keby sa Dolinková konfrontácii nevyhýbala, kauza mohla byť už podľa Dvořáka ukončená. „Ministerka mohla celú kauzu ukončiť, riaditeľ nemocnice nás mohol pozvať na návštevu, kde by nám ukázal rozpis služieb či potrubie. Oni sa však rozhodli spoločnosť naťahovať ďalšie týždne, počas ktorých môže neúnosná situácia v trenčianskej nemocnici stáť niekoho život,“ skonštatoval.

Dolinkovú o posudku informoval

Podľa bývalého riaditeľa trenčianskej nemocnice Tomáša Janíka bol o stave potrubí vytvorený odborno-technický posudok s bližšie uvedenými miestami, kde sa problém nachádza. O posudku mala vedieť podľa Janíka aj Dolinková, ktorú s ním oboznamoval počas odvolávania. „Odborný posudok bol negovaný, že to som si mohol nafotiť, kde chcem,“ priblížil okolnosti a dodal, že ho ministerka spochybnila.

Podľa zistení sa nachádzajú v trenčianskej nemocnici potrubia, ktoré boli len repasované, oškriabané a znova zaizolované. Nie je podľa neho pravdou, že by firma mala meniť všetky rúry v rámci nemocnice. „Mali ísť len po prístupné body do budov,“ spresnil. V súvislosti s nezaplatený faktúrami za úkon uviedol, že na neuhradení poplatkov bola dohoda, že do skončenia súdneho procesu ani nebudú vyplatené. K personálnej situácii na kardiológii uviedol, že je možné očakávať pokles zdravotníckych úkonov.