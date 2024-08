Šimkovičovej stále leží v žalúdku výzva na jej odvolanie. Polícia si predvolala umelkyňu: Toto som nezažila ani za socializmu

Ako ďalej uviedla riaditeľka odboru komunikácie ministerstva kultúry Petra Bačinská pre agentúru SITA, ministerka kultúry Šimkovičová (nom. SNS) totiž podala sťažnosť voči uzneseniu o odmietnutí trestného oznámenia. To odmietol poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Bratislava Staré Mesto – stred, „nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania".

Trestné oznámenie v súvislosti s výzvou na odstúpenie Šimkovičovej na neznámeho páchateľa na generálnu prokuratúru bolo podané generálnym tajomníkom služobného úradu Lukášom Machalom. Prokurátor vyhovel Šimkovičovej sťažnosti 6. júna 2024 a zrušil uznesenie, ktorým bola vec odmietnutá. Zároveň uložil príslušníkovi policajného zboru, aby vo veci ďalej konal a rozhodol.

Polícia tak opäť prešetruje výzvu na odstúpenie Martiny Šimkovičovej z postu ministerky. Koncom júla si na vypočutie predvolala umelkyňu a jednu z iniciátoriek výzvy Ilonu Németh. „Bol to pre mňa šok z toho, kde sa ako krajina nachádzame. Bola som presvedčená, že toto sa už nemôže vrátiť,“ uviedla Németh pre Denník N a dodala, že považovala „celú vec" za uzavretú.

V postupe orgánov vidí Németh paralelu so socializmom, keď po angažovaných umelcoch išla tvrdo štátna moc. Umelkyňa bola aktívnou účastníčkou Novembra '89, mala vtedy dvadsaťšesť rokov. Predvolanie na políciu však zažila prvýkrát teraz, uviedla pre Sme.

„V tom období sme organizovali študentské festivaly v Nových Zámkoch. V roku 1988 ich zakázali a môjho kolegu si predvolali na výsluch. Po Nežnej revolúcii som bola presvedčená, že podobné situácie už máme za sebou,“ hovorí Németh.

Németh sa na polícii pýtali na celý priebeh zverejnenej výzvy, na proces kontroly podpisov či odovzdanie vytlačených hárkov do podateľne ministerstva kultúry.

„Otázky sa týkali aj toho, ako sme vyjasnili, že ide o verejnú výzvu na odstúpenie, nie o petíciu, ktorá má mať iné náležitosti. Bolo to vecné,“ povedala Németh. Ako ďalej pre Denník N uviedla, výsluch bol pre ňu ponižujúci. „Veľmi zle mi to padlo, bolo to ponižujúce. O seba sa nebojím, o to vôbec nejde, ale ide o to, kde sme sa to ocitli, že za vyjadrenie názoru, čo je základné ľudské právo, som bola na výsluchu,“ hovorí Németh.

Otvorená výzva na odstúpenie ministerky kultúry bola zverejnená v januári tohto roku. Šimkovičová ju viackrát spochybňovala a tvrdila, že podpisy sú zmanipulované. Dokonca tvrdila, že podvrh má dokazovať to, že „podpisy tam pribúdali aj v noci“. „Minimálne tritisíc ľudí je tam duplicitne uvedených a minimálne stotisíc podpisov je neidentifikova­teľných,“ uviedol za ministerstvo generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala.