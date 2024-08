Na Slovensko sa vrátia trópy, vlna horúčav k nám dorazí budúci týždeň

Na Slovensku sa od stredy otepľuje. Budúci týždeň sa očakáva ďalšia vlna horúčav. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že relatívne chladnejšie počasie sa skončilo nocou z utorka (6. 8.) na stredu. Uviedol to na sociálnej sieti.

Teploty postupne stúpnu, zrážok bude minimum Video

„Už v stredu bude nad naším územím v nevýraznom tlakovom poli vo voľnej atmosfére v hladine 850 hektopascalov okolo 15 stupňov Celzia a na juhu bude v nížinách až do 32 stupňov Celzia. Potom sa otepľovanie v uvedenej hladine síce až do nedele viac-menej zastaví, ale v prvej polovici budúceho týždňa sa naša oblasť dostane na zadnú stranu tlakovej výše, ktorej stred sa postupne od západu premiestni až nad Čierne more. Do našej oblasti začne preto od juhozápadu až západu prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch,“ priblížili meteorológovia.

V prvej polovici budúceho týždňa by podľa ich slov malo byť najteplejšie na juhozápade. „V predpovedi je ešte stále dosť veľká miera neistoty a zatiaľ ani nie je dostatočne presne jasný dátum nástupu veľmi teplého počasia (stále je to ešte predpoveď na šesť a viac dní vopred), ale už je viac-menej takmer isté, že budúci týždeň tu máme ďalšiu vlnu horúčav,“ dodali.