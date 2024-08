Šimkovičovej čistky pokračujú. Podrží ju koalícia? Maďarič: Spôsob odvolania bol nehorázny, sú to pseudodôvody

Politológ Juraj Marušiak ani bývalý minister kultúry Marek Maďarič nepredpokladajú, že by koalícia Šimkovičovú nahradila. Smer a Hlas doteraz podporili všetky jej sporné zákony.

Za dva dni padli dvaja riaditelia

Po šéfovi Slovenského národného divadla (SND) Matejovi Drličkovi si Šimkovičová hneď na druhý deň vzala na paškál generálnu riaditeľku Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandru Kusú. Galérii šéfovala 14 rokov a o jej odvolaní sa špekulovalo prakticky od nástupu ministerky do čela rezortu. Obaja dostali do rúk odvolávacie dekréty bez udania dôvodu. Drlička uviedol, že mu ho doručila priamo k nemu domov pracovníčka rezortu kultúry s dvoma „100-kilovými chlapmi“.

Drlička deň po odvolaní uviedol, že nesledujeme odvolávanie riaditeľov, ale kultúrnu vojnu. „Martina Šimkovičová a jej ideológ Lukáš Machala vyhlásili vojnu umeniu. Odvolávania a zmeny nie sú podložené racionálnymi argumentmi, iba valcujú všetko, čo im stojí v ceste,“ vyhlásil. Kusú spôsob odvolania urazil. „Všetci, ktorí pracujú v kultúre, vedia, v akých podmienkach to robíme, a potom to niekto hodí do koša a povie, že sme neefektívni. Uráža ma to,“ uviedla.

Šimkovičová v oboch prípadoch v oficiálnom odvolávacom dekréte dôvody neuviedla a s dnes už odvolanými riaditeľmi sa nestretla. Svoje dôvody zverejnila na Telegrame a prostredníctvom tlačovej správy. O oboma bola dlhodobo nespokojná. Pri Drličkovi jej prekážali sťažnosti zamestnancov a sólistov Opery SND, jeho postoj k odvolanej šéfke Baletu SND Nine Polákovej, starší výrok z Budapešti, pre ktorý ho už raz odvolala bývalá ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) či spadnutý luster počas predstavenia opernej rozprávky Čert a Káča.

Problémom bola pre Šimkovičovú aj zmluva o prenájme priestorov v obchodnom centre v Lamači, kam dočasne presunul časť zamestnancov Umelecko-dekoračných dielní. „Matej Drlička si pomýlil funkciu generálneho riaditeľa národnej kultúrnej ustanovizne s politickým aktivizmom a opakovane vnášal do SND politiku,“ konštatoval rezort.

Pri Kusej prekážal ministerke konflikt záujmov v prípade rekonštrukcie budovy SNG, narábanie s verejnými financiami, neefektívne riadenie či prezentácia umenia na podujatiach galérie doma aj v zahraničí, pričom spomenula konflikt po prestížnych bienále v Benátkach. Kusú zatiaľ nahradí krízový manažér Anton Bittner, Drličkov nástupca známy nie je. Po Drličkovi a Kusej by malo na rad prísť odvolanie šéfa Slovenského národného múzea Branislava Panisa. Zatiaľ však žiadnu písomnosť nedostal, aktuálne je na dovolenke v zahraničí.

Matej Drlička a Alexandra Kusá

Generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala obhajuje odvolanie Drličku. „My sme vás neodvolali na základe toho, že s vami nejakým spôsobom politicky nesúhlasíme, ale na základe toho, že ste vážne manažérsky pochybili, a to nie raz,“ uviedol. Tvrdí, že pre Drličkovu PN nemalo ministerstvo inú možnosť, ako mu odvolanie doručiť domov. Rezort kultúry neskôr dodal, že Drlička v pondelok PN ukončil a sám inicioval stretnutie so Šimkovičovou.

„Ministerka bola pripravená prijať generálneho riaditeľa na pôde ministerstva kultúry o 10:00 v utorok 6. 8. 2024. V utorok ráno však Matej Drlička prostredníctvom svojho sekretariátu stretnutie s ministerkou kultúry zrušil, a to z dôvodu návratu choroby a opätovnej práceneschopnosti. Odvolávací dekrét mu bol preto doručený domov,“ uviedol rezort na stránkach. Machala Drličku vyzval, aby „politicky nekomentoval veci, ktoré mu neprináležia“. Vo videu na Telegrame uviedol, že exšéfovi SND doručili dekrét nie ochrankári, ale zamestnanci právneho oddelenia. V deň odvolania Kusej komentoval len vyčíňanie výtržníka, ktorý na okno budovy rezortu kultúry nakreslil hákový kríž. Páchateľa rieši polícia.

Nespokojnosť rastie aj v koalícii

V opozícii to vyvolalo obrovskú vlnu nevôle. „Ministerka Šimkovičová robí hanbu slovenskej kultúrnej obci, robí hanbu doma aj v zahraničí,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že sa chce len pomstiť kritikom. „Ako funguje táto vládna koalícia? Na jednej strane vidíme, že sa predstavitelia Hlasu fotia s pánom Drličkom a hovoria, že to bol dobrý riaditeľ SND a na druhej strane ho ministerka odvolá,“ uviedol.

Progresívne Slovensko (PS) uviedlo, že vo funkcii nemajú končiť odborníci, ale Šimkovičová. PS preto začína zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie ministerky kultúry a na utorok 13. augusta zorganizovali protestné zhromaždenie v Bratislave. „Arogancia a autoritárske zásahy ministerky Šimkovičovej presahujú všetky hranice,“ reagoval podpredseda PS Ivan Štefunko.

„Niečo podobné sme ešte nezažili. Ešte aj v časoch Vladimíra Mečiara sa politici aspoň snažili zachovať zdanie zákonnosti, demokracie a zdravého rozumu,“ uviedla podpredsedníčka kultúrneho výboru Zora Jaurová (PS). Petícia za odvolanie Šimkovičovej má za necelých 24 hodín vyše 100-tisíc podpisov. Koaliční predstavitelia konanie ministerky zatiaľ oficiálne nekomentovali. V kuloároch sa hovorí o pomerne veľkej nespokojnosti s jej konaním. O rozhodnutí nemali podľa informácií Pravdy vedomosť ani v koalícii či v SNS. Je možné, že sa bude o situácii hovoriť aj na koaličnej rade. V lete sa však žiadna nekonala a žiadna ani nie je v dohľadnej dobe plánovaná. Situácia sa však ešte môže zmeniť.

„Je to čisto vec ministerstva kultúry, je ich povinnosťou, aby si to zdôvodnili. S parlamentom ani s výborom to nemá nič spoločné. Dozvedel som sa to tak, ako všetci ostatní, z médií,“ reagoval pre Pravdu poslanec SNS Roman Michelko. Smer ani Hlas na otázky Pravdy nereagovali. S Dušanom Jarjabkom, členom kultúrneho výboru, sa nám telefonicky spojiť nepodarilo. Medzi Hlasom a SNS sa tak môže napätie zdvihnúť ešte viac, keďže líder SNS verejne deklaroval nespokojnosť s ministerkou zdravotníctva Dolinkovou (Hlas) a v Hlase zas majú byť naopak nespokojní so Šimkovičovou.

Aj keď je SNS najmenšou koaličnou stranou, svoje si vedela presadiť už v niekoľkých prípadoch oveľa ráznejšie, než Hlas, ktorý nakoniec ustúpil aj pri zákone o STVR aj pri zmenách vo Fonde na podporu umenia, ktorých kritikmi boli poslanci Hlasu Roman Malatinec a Ľubica Laššáková. K situácii sa nevyjadril a na otázky Pravdy nereagoval ani prezident a bývalý šéf Hlasu Peter Pellegrini. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová zdôraznila potrebu slobody umenia a odvolaným riaditeľom vyjadrila podporu.

Výzvu koaličným poslancom adresoval aj Drlička. „Vážení poslanci, ministerky a ministri tejto vlády. Dokedy sa budete prizerať, ako vaša kolegyňa robí hanbu tejto krajine nielen doma, ale aj v zahraničí. Verím, že je v tejto vláde dostatok slušných a príčetných politikov, ktorým záleží na tom, aby krajina nestagnovala, ale išla dopredu. S Martinou Šimkovičovou a pánom Machalom to nebude možné. Prosím zakročte a urobte zmenu na pozícii ministra kultúry,“ povedal na tlačovke.

Maďarič: Spôsob odvolania je nehorázny

Spôsob, akým sa odvolanie realizovalo, je podľa politológa z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraja Marušiaka určite neprijateľný. „Zároveň však vládna koalícia v tomto nie je ojedinelá. Aj predošlá koalícia, osobitne v začiatkoch Matovičovej vlády, realizovala niektoré personálne zmeny spôsobom, ktorý nie je civilizovaný. Napokon, to bolo aj v prípade odvolania riaditeľa SND – toho istého Drličku – ministerkou Milanovou,“ uviedol.

Exminister kultúry SR Marek Maďarič

Podľa bývalého ministra kultúry za Smer Mareka Maďariča boli odvolaní dvaja z najlepších riaditeľov kultúrnych inštitúcií, akých máme. „Dôvody odvolania, ktoré boli uvedené pri pánovi Drličkovi, sú veľmi pochybné. Spôsob jeho odvolania alebo doručenia odvolacieho dekrétu je podľa mňa nehorázny. Je mi to ľúto, že sa také veci dejú takýmto spôsobom,“ povedal pre Pravdu.

Čo sa týka dôvodov na odvolanie šéfky SNG, Maďarič pripomína, že projekt na rekonštrukciu budovy bol vysúťažený päť rokov predtým, než sa stala riaditeľkou galérie. „Neviem, aký tam mohol nastať konflikt záujmov. Pán Kusý nebol zhotoviteľ, ale jeden z architektov – teda autorov návrhu rekonštrukcie,“ hovorí. „Minister má právo odvolať štatutára, ale má to byť riadne odôvodnené. Mne sa nikdy nestalo, ak som niekoho odvolával, že by som si ho osobne nezavolal a z očí do očí mu nepovedal dôvody,“ pokračoval.

Jednotlivé prípady treba podľa Maďariča posudzovať vždy individuálne. „Pre mňa aj Drlička, aj Kusá sú na slovenské pomery veľmi dobrí riaditelia, za ktorými sú výsledky. Nevidím, že by mali tieto pseudodôvody takú závažnosť. Tak, ako zmrzačili fondy, tak teraz drsným a tvrdým spôsobom likvidujú ľudí, pri ktorých cítia, že ich mentálne svety sú iné,“ uviedol exminister kultúry. Čo sa týka Bittnera, Maďarič nevie, o koho ide. „Zrejme to bude niekto zvonka. Optimálne je, ak do času, kým je vo výberovom konaní zvolený nový riaditeľ alebo riaditeľka, nájdete niekoho v samotnej inštitúcii, kto ju pozná a riadi ju so znalosťou veci.

Odvolať ministerky? Preváži mocenský kalkul

Napriek tomu, že sa stolička neoficiálne láme pod Dolinkovou aj pod Šimkovičovou, politológ ani bývalý minister kultúry neočakávajú, že by vláda svoje nominantky v blízkej budúcnosti odvolala, aj keď na to sú dôvody. Okrem toho má ministerka Šimkovičová oproti Dolinkovej výhodu verejnej podpory premiéra a šéfa Smeru Roberta Fica. Ten sa jej zastal koncom apríla tohto roka po tom, čo ju kritizovali za návrh zákona o zrušení RTVS.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) tlieska v parlamente po schválení zákona o STVR. Bratislava, 20. júna 2024.

Po kontrolnom dni na rezorte kultúry uviedol, že Šimkovičová čelí kritike, pretože plní vládny program s dôrazom na „slovenskú národnú kultúru, a nie kultúru transsexuálov, zvrhlosti a vulgárnosti“. Naopak pri Dolinkovej mal Fico napríklad zasiahnuť do jej kompetenecií, keď zvolal stretnutie k Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Dolinková na stretnutí nebola, aj keď je jej rezort stopercentným akcionárom VšZP. Aj projekt vojenskej nemocnice v Prešove prezentoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer) bez nej. Dolinková aj Šimkovičová už úspešne ustáli jeden pokus na ich odvolanie.

„Je faktom, že pracovníci kultúry majú dosť silné nástroje ako ovplyvňovať verejnú mienku, takže tento postup sa koalícii nemusí vyplatiť. Druhá vec však je, že ak aj spôsob, akým svoju politiku Šimkovičová s Machalom robia, sa nemusí viacerým členom vlády páčiť, to neznamená, že sa im nepáči obsah ich politiky,“ konštatuje Marušiak. „Myslím, že Šimkovičová plní pre koalíciu nezastupiteľnú úlohu, keď svojimi krokmi púta pozornosť verejnosti a odvádza pozornosť od ostatných krokov koalície. Pritom jej odvolanie teda nemusí byť problém, ešte to môže aj verejnosť oceniť. Koniec-koncov koalícia má vo svojich radoch dosť ľudí z kultúry, ktorí by ju mohli nahradiť,“ uviedol politológ.

Podľa Maďariča by koalícia aj premiér mali dbať na výber členov vlády. „Napriek tomu, že ministerstvo patrí v úvodzovkách konkrétnej strane. Z môjho pohľadu bola už aj pred týmito odvolaniami oprávnene nastolená otázka vhodnosti a schopnosti pani ministerky túto pozíciu vykonávať. Na druhej strane si myslím, že v koalícii prevážia politicko-mocenské dôvody, pre ktoré nebude ani premiér do týchto vecí zasahovať, pretože koalícia má krehkú väčšinu,“ myslí si exminister.

„V tomto zmysle preto premiér nebude útočiť na svojho koaličného partnera a uprednostní mocenské záležitosti pred ohľadom na kultúru a objektívnym zhodnotením toho, čo sa deje,“ uviedol Maďarič. „Ak dám nabok túto realitu tak si myslím, že nemôže byť koalícia spokojná s tým, čo sa deje v kultúre a čo ministerka kultúry robí. Vidíme, že zákony, ktoré predkladá, či už o STVR alebo o fondoch sú nakoniec schvaľované aj poslancami Hlasu, aj poslancami Smeru. Čiže podporujú tú líniu, ktorú v kultúre v tejto chvíli razí Šimkovičová, Machala a SNS,“ skonštatoval.

Čo sa týka hodnotenia Šimkovičovej pôsobenia v rezorte kultúry, Maďarič ostáva vecný a hodnotí len to, čo sa v rezorte spravilo. „A to, čo zatiaľ vieme povedať, z môjho pohľadu, je, že nastal veľký krok späť v otázke kultúrnych fondov, ďalej ide o veľmi zlý zákon o STVR a teraz sú to podľa mňa neodôvodnené a zlé personálne rozhodnutia v SND a SNG. Je to rad vecí a ja nemám takú fantáziu, aby som vedel povedať, čo ešte môže v rezorte kultúry napáchať, ale nepresvedčila ma, že by som mal očakávať niečo pozitívne,“ uviedol. Podľa Marušiaka môže byť Šimkovičová pre kultúru nebezpečná v tom, že dokončí zmeny pravidiel podľa svojich predstáv. „A môže svojím vystupovaním ohroziť medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry,“ dodal politológ.

Napriek tomu, že každý z ministrov má svoj názor na svet či politiku, rozhodne by to nemalo byť podľa Maďariča v ich práci citeľné. Pri ministerke Šimkovičovej a jej názoroch je však zámer v jej konaní citeľný pomerne jasne. „Jeden z princípov, ktorými som sa riadil ja je, že vo vzťahoch s kultúrnymi inštitúciami, ktoré spadajú pod ministerstvo kultúry, ani na samotnom úrade ministerstva kultúry nemá byť cítiť ani to, že som bol členom nejakej politickej strany. A už teda vôbec nie to, že by mal minister kultúry vo svojom výkone uprednostňovať nejaký svoj vkus alebo svetonázor,“ konštatuje Maďarič. „Minister je v danej chvíli reprezentant kultúry v celej jej šírke. Nemal by jednoducho do svojej práce vťahovať ani svoj svetonázor, ani svoju politickú príslušnosť. Aspoň pre mňa je to nemysliteľné a tak som sa snažil ako minister správať,“ dodal.