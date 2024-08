Stále má len dvoch poradcov. Banáš povedal Pellegrinimu „zdvorilostné“ nie

Podľa Aktualít ponuku pôvodne akceptoval, ale neskôr sa rozhodol z pozície cúvnuť. „Ponuku pána prezidenta som zdvorilo odmietol,“ povedal s tým, že dôvody prezidentovi vysvetlil a Pellegrini ich akceptoval.

Pellegrini tak má momentálne oficiálne iba dvoch poradcov. Bývalý generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš radí prezidentovi v otázkach zahraničných tém. Kubiš zároveň neúspešne kandidoval za prezidenta, pred druhým kolom podporil Pellegriniho.

Poradcom pre právne otázky je profesor Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Miroslav Slašťan. „Je to osoba, ktorá možno nie je taká mediálne známa, ale je to profesor v primeranom veku s primeranými skúsenosťami a cením si na ňom, že sa viac venuje odbornej práci ako svojej vlastnej prezentácii v médiách. Myslím si, že môže byť veľmi dobrou posilou,“ povedal o ňom Pellegrini ešte v júni v RTVS. Slašťan sa nedávno zviditeľnil názorom, že podanie prezidentky na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou Trestného zákona bolo treba zamietnuť, aby následne nedošlo k „právnemu chaosu”. Podľa neho by mal Ústavný súd rozhodovať o právnej úprave až po tom, čo je zverejnená v Zbierke zákonov.

Banáš sa mal stať poradcom prezidenta pre kultúru a médiá. Pred voľbami verejne podporil Pellegriniho. Banáš je populárny aj na konšpiračnej scéne a rád vystupuje v alternatívnych médiách, počas pandémie spochybňoval ochorenie COVID-19. Patrí medzi najpredávanejších slovenských spisovateľov a jeho knihy sú prekladané aj do iných jazykov. V minulosti sa angažoval aj v politike, a to v stranách SDKÚ a ANO.