Bývalý policajt obvinený z vraždy hádzanárky Cynthie ide na slobodu

„Krajský súd v Trnave zrušil napadnuté uznesenie Okresného súdu Trnava a obvineného ihneď prepustil na slobodu,“ priblížila hovorkyňa. Rozhodnutie súdu je právoplatné. Okresný súd pôvodne rozhodol o vzatí obvineného do väzby z tzv. kolúznych a preventívnych dôvodov.

Štyridsaťštyriročný muž čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Mŕtve telo ženy našli v noci z nedele (21. 7.) na pondelok (22. 7.) v jednom z rodinných domov vo Veľkom Mederi. Obeťou bola 31-ročná hádzanárka Cynthia Simsik. Polícia jej telo našla minimálne päťkrát omotané v igelite a hodené v šachte pod pieskoviskom na dvore rodinného domu. Po žene zostali dve malé deti.

Otec zavraždenej ženy uviedol po náleze jej tela uviedol, že od dcéry dostal správu napísanú brilantnou maďarčinou, akou ona nepíše, že chce skoncovať so životom. Následne prišiel do domu, kde našiel len jej priateľa, ktorý mu oznámil, že Cynthia tam nie je a spolu ju šli hľadať. Po žene pátrala aj Občianska stráž. Celá akcia však bola od začiatku odsúdená na neúspech.

„Partner, s ktorým žila, tvrdil, že sa obesila. Povedal, že zvesil jej telo a zabalil ho do igelitu, do piatich vrstiev. To neviem dosť dobre vysvetliť. Podľa vyšetrovateľa ju potom uložil do šachty pod pieskovisko, kde sa hrali moje vnúčatá. Následne ju odtiaľ premiestnil do apartmánu v zadnej časti pozemku, kde ju našli policajti," povedal otec.

„Keď bola v tej šachte, bol som na dvore a hľadal som ju u nich. Jej telo ležalo asi päť metrov odo mňa. Jej partner vtedy povedal, že nevie, kde je. Zahral to, že išla asi na tréning,“ dodal otec Cynthie.

Polícia obvinila 44-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Obvinený Juraj Csiffary sa údajne k svojmu skutku priznal minimálne trom rodinným príslušníkom, všetci traja už aj vypovedali pred vyšetrovateľom. Ide zároveň o bývalého zamestnanca kriminálneho úradu Finančnej správy.

Cynthia Simsik bola bývalá vrcholová hádzanárka. Pôsobila v maďarských kluboch Szent István SE, DVSC, Dorog, Szombathelyi Haladás, Csurgó. Hrávala aj za Komárno. „Vo veku 32 rokov zomrela Cynthia Simsik, bývalá hráčka nášho klubu, ktorá odohrala 38 zápasov za jeden a pol sezóny v tíme DVSC,“ uviedol klub na sociálnej sieti.