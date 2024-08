NKÚ: Obstaranie vakcín proti ochoreniu COVID-19 sa javí ako netransparentné

Obstaranie vakcín proti ochoreniu COVID-19 sa javí ako netransparentné. Zmluva uzatvorená centrálne Európskou komisiou (EK) bola výhodná iba pre súkromnú firmu. Väčšina štátov Európskej únie mala zazmluvnených oveľa viac dávok ako bolo potrebné. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) na základe kontroly.

Upozornil aj na to, že slovenskému ministerstvu zdravotníctva v čase pandémie chýbali postupy stratégie a nedokázalo dôsledne vyhodnotiť, aké množstvo vakcín treba zabezpečiť a predimenzovalo ich počet.

„Z viac ako 15 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 obstaraných EK a následne dodaných na Slovensko bolo v rokoch 2020 až 2023 podaných len sedem miliónov, čo predstavuje iba 47 percent. Bezmála dva milióny vakcín Slovensko darovalo zo svojich skladov iným krajinám a do konca roka 2023 exspirovalo 4,8 milióna dávok. Účet za nákup vakcín aj s likvidáciou exspirovaných dávok predstavuje sumu viac ako 340 miliónov eur,“ skonštatovali kontrolóri.

Čítajte viac WHO varuje: Preočkovanosť proti covidu-19 je žalostná, vírus zasiahol olympiádu

Upozornili na to, že aj v ostatných členských štátoch podali v priemere menej ako polovicu zakúpených dávok. V tejto súvislosti skritizovali postup EK. „Bolo zarážajúce a z pohľadu kontrolnej inštitúcie úplne nesprávne, že EK pristúpila na podmienky farmafiriem, do rokovaní veľmi neštandardne vstúpila šéfka Komisie a Brusel v rozpore s pravidlami transparentnosti utajil zmluvy na obstarávanie vakcín,“ podotkol predseda úradu Ľubomír Andrassy. NKÚ nerozumie, prečo Komisia zazmluvnila vakcíny v počte viac ako päť kusov a päť záložných dávok pre všetkých obyvateľov EÚ, aj keď v tom čase neboli vakcíny určené pre deti pod 18 rokov. Postupom EK by sa mali podľa neho zaoberať Europarlament aj európski audítori či prokuratúra.

Čítajte viac Prekukol splnomocnenec Kotlár sprisahanie WHO? Medzinárodná hanba, odkázala mu opozícia. Dolinková žiada o pomoc odborníkov

Kontrolóri sa zaoberali aj postupmi slovenského ministerstva zdravotníctva počas pandémie. Poukázali na to, že chýbali postupy a stratégie. „Neboli napríklad určené zodpovedné útvary a chýbal manuál pre ich riadenie v čase mimoriadnych situácií. Absentovali odborní zamestnanci v procesoch krízového riadenia a nebol vypracovaný plán obstarávania vakcín vrátane kompetencií či zodpovednosti,“ poznamenali.

Čítajte viac Amnestie za priestupky počas "tzv. pandémie"? Splnomocnenec Kotlár ide žiadať vládu o generálnu milosť

Ministerstvo podľa nich tiež nedokázalo dôsledne vyhodnotiť, aké množstvo vakcín treba zabezpečiť a predimenzovalo ich počty. Kontrola zároveň ukázala, že šéf rezortu zastupoval Slovensko pri uzatváraní medzinárodných zmlúv na obstaranie vakcín bez rozhodnutia vlády. „Čo bolo v rozpore s národným pandemickým plánom i ústavou,“ uviedol NKÚ. Upozornil aj na to, že potvrdzovanie objednávok vykonávali okrem ministra i iné osoby a rezort pre ne nepredložil výnimky. „Ministerstvo tiež nedisponovalo právnym znalcom na belgické právo, podľa ktorého sa táto zmluva na úrovni Komisie uzatvárala. Kontrolóri tak nezískali uistenie, či úradníci rezortu pod výrazným časovým tlakom dostatočne rozumeli zmluvným podmienkam, ktoré zaväzovali Slovensko k podpisu komplikovaných kontraktov,“ dodal.

Čítajte viac Privysoký účet za pandémiu? Nákup vakcín sa dostal pod drobnohľad NKÚ

Avizoval, že s výsledkami kontroly oboznámia vládu, parlament, Generálnu prokuratúru SR aj predstaviteľov Európskej prokuratúry a Europarlamentu. „V budúcnosti je potrebné využiť skúsenosti z pandémie COVID-19 a vytvoriť krízový plán, ktorý ministerstvu zdravotníctva a ďalším kompetentným inštitúciám pomôže cielene sa pripraviť a v prípade zdravotnej hrozby reagovať okamžite, efektívne a účelne a zachovať pritom prijateľnú mieru hospodárnosti,“ povedali kontrolóri. Zároveň žiadajú, aby sa vakcíny mohli obstarávať centrálne prostredníctvom ministerstva aj mimo mimoriadnych situácií.