Solák v liste ubezpečil policajtov, že pravidlá pri odchode sa meniť nebudú

Susko, Šutaj Eštok a Kaliňák o odmeňovaní ozbrojených zložiek Video

„Prezident Policajného zboru sa takouto formou prihovoril kolegyniam a kolegom, aby upokojil situáciu, pretože sa neustále šíria čiastkové a nepravdivé informácie,“ vysvetlil pre TASR odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ.

Čítajte viac Čo má spoločné Šutaj Eštok s českým ministrom vnútra? Nespokojných policajtov. Za riekou Moravou sa vyhrážajú výpoveďami

Policajný prezident v liste odmietol, že by sa mal výsluhový dôchodok vyplácať až od veku 55 rokov a mal by mať výšku 1100 eur. Tieto pravidlá sú podľa neho pevne ukotvené v zákone. Poprel zároveň, že by mal byť vyhlásený núdzový či výnimočný stav, keď by nebolo možné o uvoľnenie zo služobného pomeru požiadať.

Čítajte viac Liek na exodus policajtov? Šutaj Eštok ponúka 5000 eur za zotrvanie v zbore. Výsmech, hovorí opozícia. Pripomína mu sľub, že zloží funkciu

Solák takisto napísal, že rešpektuje prípadné rozhodnutia policajtov zo zboru odísť. Podľa svojich slov zároveň verí, že tak nerobia na základe nepravdivých informácií.

Čítajte viac Podstav a nízke platy. Šutaj Eštok zatiaľ nenaplnil „slovo chlapa“, podľa odborárov hrozí odchod tisícov policajtov. Čo žiadajú?

Hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann pre TASR potvrdil, že zmeny, ktoré v liste Solák opísal, rezort nepripravuje. Informácie o nich označil za hoax, ktorý má vniesť nepokoj do radov ozbrojených zložiek. „Cieľom silových rezortov je, naopak, situáciu v ozbrojených zboroch zastabilizovať, a využívame na to všetky možnosti, ktoré nám súčasný stav verejných financií umožňuje,“ povedal Neumann.