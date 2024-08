Šimkovičová zatvorila obľúbený kaštieľ. Čo s ním bude? Pracovali v ňom zdravotne znevýhodnení. Obec hovorí o šikane

Chystali ste sa cez prázdniny na výlet do kaštieľa v Budmericiach? Pre verejnosť je od utorka neprístupný. Obľúbené miesto zatvorili po tom, čo Ministerstvo kultúry (MK) SR na čele s Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS) ukončilo zmluvu o spolupráci s Obecnými službami Budmerice. Tvrdí, že sociálny podnik neuviedol kaštieľ pri odovzdaní do pôvodného stavu, čo samospráva odmieta. Otázne je, čo bude teraz s kaštieľom a ťažko zdravotne znevýhodnenými pracovníkmi, ktorí sa podieľali na chode pamiatky.

Tabuľky s výstrahami, vypustený bazén, turisti otáčajúci sa na päte a oznam, že kaštieľ je z technických príčin zatvorený. Poľovnícky kaštieľ vrátane prehliadok expozície zatvorili uprostred letnej sezóny. Dôvodom je spor ministerstva kultúry so samosprávou a s integračným sociálnym podnikom Obecné služby Budmerice. Šimkovičovej rezort viní obec zo zanedbania pamiatky a prešetruje možné poškodenia na bývalom sídle šľachty.

Samospráva obvinenia odmieta a hovorí o šikanovaní. Na stranu Budmeríc sa postavila aj opozícia, podľa ktorej ministerstvo kultúry hodilo znevýhodnených zamestnancov cez palubu a turistom odoprelo návštevu historickej stavby.

„Obecné služby Budmerice, ktoré mali objekt dlhodobo v správe, neuviedli objekt pri odovzdávaní jeho správy do pôvodného stavu. Navyše odstránením technického zabezpečenia zostali na stenách viditeľné zmeny, pričom nie sú vylúčené hlbšie poškodenia. Ministerstvo kultúry vo veciach v súvislosti s konaním Obecných služieb Budmerice podalo trestné oznámenia,“ uviedol rezort s tým, že činnosť podniku spôsobila štátu viaceré škody.

Starosta obce Jozef Savkuliak s obvineniami nesúhlasí. Podotkol, že Obecné služby vznikli roku 2019 a na starostlivosti o zámok participujú necelé tri roky. „Predchádzajúce vedenie ministerstva bolo s našou prácou spokojné, pričom mali rovnaké povinnosti vo vzťahu ku kaštieľu a k inému štátnemu majetku, ako má aktuálne vedenie. Ide teda iba o snahu pomsty, snahu vyvolať dojem nezákonnosti a šikanovania zo strany MK SR,“ uviedla samospráva v reakcii.

Zmiznuté dreviny a finančný prospech

Po emigrácii posledného majiteľa roku 1945 sa Budmerický kaštieľ stal majetkom štátu. Neskôr sa využíval ako Dom slovenských spisovateľov. Pre verejnosť ho otvorili roku 2021, v čase, keď bola na čele rezortu kultúry ministerka vtedajšieho koaličného hnutia OĽaNO Natália Milanová.

Podujatia aj odborný výklad s lektormi zabezpečoval do minulého mesiaca budmerický sociálny podnik, expozície inštalovalo Slovenské národné múzeum a predmety poskytovalo ministerstvo. Vybrané vstupné mohli podľa dohody Obecné služby použiť na úhradu nákladov, ktoré im vznikli. Energie či obsluhu zariadení v kotolni, upratovanie, revízie alebo čistiace prostriedky zase platilo ministerstvo. Spolupráca obce so samosprávou vznikla na základe zmluvy, kde sa Obecné služby zaviazali, že kaštieľ budú chrániť pred poškodením, opotrebovaním a zničením.

Pozrite si aj staršie zábery z kaštieľa v Budmericiach.

To však podľa Šimkovičovej obec nedodržala a spôsobila škody. „Za všetky možno spomenúť napríklad zmiznutie vyťažených drevín v lesoparku kaštieľa, demontáž čerpadla bazénovej techniky a jeho požičiavanie neznámym subjektom bez vedomia ministerstva, neoprávnené a neschválené inštalácie zariadení, ako aj ďalšie neoprávnené nakladanie s majetkom a jeho využívanie v prospech Obecných služieb Budmerice vrátane prehliadok s finančným prospechom pre Obecné služby,“ vymenovalo ministerstvo na svojom webe.

Samospráva sa proti tvrdeniam ohradila a odmieta, že by zmizli vyťažené dreviny z lesoparku. Čerpadlo nepožičiavali iným, ale demontovali ho kvôli oprave. „V nadväznosti na tvrdenia, že odstránením technického zabezpečenia zostali na stenách viditeľné zmeny, pričom nie sú vylúčené hlbšie poškodenia, by sme tieto chceli vyvrátiť tým, že Obecné služby Budmerice odovzdali kaštieľ dňa 31. 7. 2024 a v Odovzdávacom protokole nie sú uvedené žiadne z týchto tvrdení,“ priblížila v reakcii obec.

Kedy bude kaštieľ s anglickým parkom, ktorý dal postaviť gróf Ján Pálffy, znova otvorený, zatiaľ nie je známe. Ministerstvo na otázky, kedy ho znova sprístupní turistom, explicitne neodpovedalo.

„Sme si plne vedomí, že kaštieľ je vzácnou a obľúbenou historickou a národnou kultúrnou pamiatkou, o to viac nás mrzí kritická situácia, ktorú audit Ministerstva kultúry SR pri správe pamiatky odhalil,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Petra Bačinská. „Ministerstvo kultúry SR v súčasnosti intenzívne vykonáva všetky potrebné kroky, aby bol tento objekt čo najskôr opäť prístupný verejnosti,“ doplnila.

Minifarma bez súhlasu a modrý bazén

Zistenia Pamiatkovej inšpekcie sú zhrnuté v správe krajského pamiatkového úradu, ktorá je dostupná na webe obce. Čo službám vyčítala, je, že konáre síce podnik odstraňoval, no počet suchých stromov je vysoký a z hľadiska bezpečnosti parku neprípustný. V správe sa tiež uvádza, že pôvodná sieť chodníkov je slabo viditeľná a potrebuje znova vytýčiť, aby sa nevytratila. Zároveň vzhľadom na stav vegetácie odporučila, aby sa pohyb verejnosti dočasne usmernil do bezpečných zón.

Obecné služby mali na starosti aj bazén, a to konkrétne kontrolu kvality vody, vysávanie a reguláciu PH. Zamestnankyňa pamiatkového úradu našla rozpor aj tu, no čerpadlo nespomínala. „Bazén pred kaštieľom je natretý modrou farbou. Toto zafarbenie pôsobí kontrastne v pohľade na kaštieľ a je v rozpore so základnou ochranou a údržbou pamiatky. Farebnosť by mala byť čo najprirodzenejšia a aj voda by mala pôsobiť čo najprirodzenejšie (k farbe kameňa, resp. betónu),“ píše sa v správe. Výhrada sa týkala aj chýbajúcej časti plota, cez ktorý je do areálu neobmedzený prístup, čo vzhľadom na stav stromov nemusí byť bezpečné.

Pamiatková inšpekcia v správe podotkla, že v areáli kaštieľa sa nachádza minifarma s lamami, somármi, koňmi, kozami, ovcami a ďalšími zvieratami. Bez povolenia. „Z dostupných informácií a podkladov Pamiatkovej inšpekcie vyplýva, že Minizoo je zriadená bez zmluvného základu poskytovateľom (bez písomného súhlasu vlastníka NKP a tiež bez schválenia KPÚ BA),“ konštatovala inšpektorka s tým, že zoo síce nemá zlé umiestnenie v parku, no pri jej zriadení nedodržali platnú právnu úpravu. Namietala aj vizuál oplotenia.

Obec sa v prípade minifarmy odvoláva na ústny súhlas s využívaním priľahlých parciel. Tie vyčistila a vytlačila z nich narkomanov a dílerov. „Konkrétna parcela, kde dnes stojí minifarma – ,mobilná ohrada určená na zriadenie výbehu pre zvieratá', bola predtým husto zarastená inváznymi druhmi drevín, ako aj náletovými porastmi, bola plná odpadkov, črepín skla zo zdevastovaných skleníkov, ktoré v minulosti plnili svoju funkciu, no o ktoré sa už nikto nestaral a v ktorých našli útočisko sprejeri, narkomani a díleri drog, ktorí sa tam stretávali a urobili značné škody v okolí, ako aj na budovách vtedy patriacich MK SR (apartmánový dom a vodohospodársky objekt – rotunda, dnes už patriace obci Budmerice),“ vysvetlila obec s tým, že tam chceli založiť environmentálnu výchovu pre miestnu školu.

Hoci obec zasielala žiadosť na využívanie pozemkov, odpoveď nedostala. „Postupne sme vybudovali minifarmu do dnešnej podoby, tiež s ústnym súhlasom MK SR, ktoré sa tu bolo veľakrát pozrieť a žiadne výhrady k fungujúcej farme nemali,“ opísala samospráva s tým, že farma je obľúbená medzi deťmi aj rodičmi. Hoci sa obec snažila s predstaviteľmi ministerstva komunikovať, k osobnej komunikácii nedošlo a prichádzali len kontroly a inšpekcie, uvádza sa v reakcii.

Po inšpekcii ministerstvo zaslalo Obecným službám výzvu, aby vypratali nehnuteľnosti, ktoré užívajú bez právneho dôvodu.

Pomáhali ťažko zdravotne postihnutým

Po vytlačení Obecných služieb z kaštieľa je tiež otázne, čo bude s ťažko zdravotne postihnutými zamestnancami. Podľa obce skončením zmluvy vznikli podniku nemalé komplikácie v udržaní ich zamestnanosti. „Aktuálne vedenie Ministerstva kultúry SR sa v ostatnom čase snaží cez svoje subjektívne vyjadrenia poškodzovať dobrú povesť našej obecnej spoločnosti, ktorú si vybudovala, tak u občanov Budmeríc, ako aj u partnerov, s ktorými spolupracuje,“ uviedla obec v reakcii.

Poslankyňa PS Jana Hanuliaková zároveň poukázala na to, že Obecné služby Budmerice sú integrovaným sociálnym podnikom a zamestnávajú až 44 % zdravotne znevýhodnených ľudí. „Na chode kaštieľa sa podieľalo šesť ťažko zdravotne znevýhodnených pracovníkov. Týchto ministerstvo svojím nepochopiteľným krokom hodilo cez palubu,” uzavrela Hanuliaková.

Bývalý premiér a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger považuje Budmerický kaštieľ v tomto smere za pozitívny príklad spolupráce štátu a obce v prospech ľudí. Pýta sa, ako je možné, že vláda na jednej strane zriaďuje ministerstvo cestovného ruchu a na druhej strane uprostred letnej sezóny zatvára pamiatky.

Ešte pred pár mesiacmi v ňom pritom oslavoval okrúhle jubileum generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry a pravá ruka Šimkovičovej Lukáš Machala, ktorý sálu dostal na dva dni za 100 eur. Pre zaujímavosť, kaštieľ sa využíval v minulosti aj na svadobné obrady a fotenia, ktoré mladomanželov vyšli na od 350 eur vyššie.

„Obávame sa, že záujmom ľudí z ministerstva kultúry je využívať tento kaštieľ iba na súkromné účely tak, ako sme to videli v apríli tohto roka, keď si tu svoju oslavu narodenín robil pán Machala doslova za babku a za pár eur,“ uviedol bývalý poslanec Kristián Čekovský (Demokrati). Od koaličných a opozičných poslancov mimoparlamentní politici žiadajú zvolanie mimoriadneho výboru o budúcnosti pamiatky. Šimkovičovej rezort reagoval, že zo strany Demokratov ide o politicky motivovaný mediálny cirkus a expremiéra Hegera kaštieľ doteraz nezaujímal.

Niekto nechal – zrejme na pripomenutie – Machalovi pri vstupe do areálu odkaz.

Foto: Pravda Budmerický kaštieľ Budmerický kaštieľ je pre verejnosť zatvorený, do areálu sa dostanete.

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) hovorí, že prípad Budmerického kaštieľa je dôkazom pomstychtivosti vlády. „Ministerstvo vypovedalo Budmericiam zmluvu iba tri dni po tom, čo v kaštieli štátny tajomník Machala oslavoval päťdesiatku. Obec upozornila, že celý kaštieľ mal prenajatý na dva dni len za 100 eur. Ak by ministerstvu išlo o pomstu, nevyzeralo by to inak. Pre ich papalášizmus teraz obyvatelia prídu o dôležitú kultúrnu pamiatku,” reagovala poslankyňa Dana Kleinert.