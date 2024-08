Čaká nás horúca politická jeseň? Suska a Šimkovičovú chcú odvolávať. Politológ: Koalícia si nohy nepodrazí

Za necelé tri dni stihla Šimkovičová odvolať generálnych riaditeľov Národného divadla a galérie a Susko prepustiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ficov návrat do práce a pomyselné zlomenie barly zrejme posmelili aj ministrov.

Rekord za tri dni?

Minister spravodlivosti Susko podal v prípade právoplatne odsúdeného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušana Kováčika dovolanie a rozhodol o prerušení trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (NS SR). Kováčik, ktorý za 15 rokov vo funkcii podal jednu obžalobu, sa tak dostal na slobodu, nemusí mať elektronický sledovací náramok a nemá ani zákaz vycestovať do zahraničia. Stalo sa tak v deň, keď ministerka Šimkovičová oznámila, že končí aj šéfka Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandra Kusá.

Susko podal dovolanie na základe podnetu obhajcu, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený, vo videu na sociálnej sieti hovoril podobne ako jeho koaliční partneri o spolitizovaných procesoch či zmanipulovaných vyšetrovaniach z čias bývalých vlád. „Som presvedčený, že v prípade Dušana Kováčika boli pri zisťovaní skutkového stavu závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa ma zabezpečiť objasnenie veci,“ povedal. Tento krok považuje za štandardný.

Svojho ministra sa zastal aj Fico, ktorý o Kováčikovom prepustení hovoril už pred minuloročnými parlamentnými voľbami. Susko podľa neho konal zákonne a spravodlivo. „Predstavitelia Smeru – SSD konzistentne označujú prípad Kováčika za učebnicový príklad zmanipulovaného tzv. monsterprocesu, ktorého cieľom bolo odstaviť Kováčika a vydláždiť cestu politickému nominantovi Igora Matoviča Danielovi Lipšicovi,“ informoval Fico.

Pred kamery sa po odvolaní dvoch riaditeľov podľa jej slov po mediálnom tlaku postavila aj Šimkovičová a odvolanie takisto považuje za bežnú prax po nástupe novej vlády. „Prídu noví ministri a riešia sa inštitúcie, ktoré spadajú pod jednotlivé ministerstvá,“ povedala. Na tlačovke zopakovala dôvody, ktoré ju k odvolaniu viedli a ktoré zaslala aj prostredníctvom tlačovej správy. Nikto podľa nej nie je k stoličke riaditeľa SNG alebo SND prilepený. Generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala sa proti slovám Drličku a Kusej ohradil, označil ich za politický aktivizmus a za „tupé a primitívne“ reakcie. Verejnosti sa pýtal, či má byť na čele divadla človek, ktorý verejne kritizuje „ženu, matku a svoju priamu nadriadenú“.

Šimkovičová okrem toho uviedla, že už nebýva v rakúskom Kittsee. Býva znova na Slovensku, no nepovedala kde, pretože sa obáva o svoju bezpečnosť a o bezpečnosť svojej rodiny. V Rakúsku totiž Úrad na ochranu ústavných činiteľov nemá pôsobnosť. Protestujúcich, ktorí chceli ísť na bicykloch protestovať pred jej dom v Rakúsku, Šimkovičová vyzvala, aby sa tam neunúvali ísť.

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík považuje kroky dvoch ministrov za necelé tri dni za koordinovaný útok na podstatu právneho štátu a demokracie. „Vládna koalícia pretvára túto krajinu na svoj obraz. Žiaľ tento obraz je pokrivený, vytŕča z neho nekompetentnosť a prospechárstvo. Prospechárstvo pre určitú úzku skupinu ľudí napojených na strany súčasnej vládnej koalície.

Panisov dekrét a Pellegriniho vyčkávanie

Tretím odvolaným by mal byť šéf Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis, ktorý je aktuálne na dovolenke v zahraničí. Dekrét mu podľa informácií Pravdy stále nedoručili. Zrejme aj preto, lebo je odcestovaný. Panis vyjadril na oficiálnych stránkach SNM podporu nielen Drličkovi, ale aj Kusej. „Táto situácia nie je dobrá. Zanechávaš však životaschopnú inštitúciu. A to je na Slovensku tá najlepšia vizitka,“ napísal.

Šimkovičová to kritizovala a považuje za neprijateľné, aby sa na oficiálnych stránkach SNM vydávali podobné vyjadrenia. „Verejnosť musí vedieť, že politické komentovanie rozhodnutia svojho zriaďovateľa a zneužívanie oficiálnych stránok inštitúcie na svoje súkromné politické názory môže byť dôvodom na odvolanie z funkcie,“ reagoval rezort.

„Kde inde sa mali títo ľudia vyjadriť, ak nie na stránke inštitúcie, ktorú vedú. Nevyjadrovali sa predsa iba ako súkromné osoby, ale ako osoby, ktoré reprezentujú nejakú inštitúciu,“ reagoval Štefančík. „Celé to uvažovanie považujem za zvrátené. SNG je predsa kultúrnou, nie politickou ustanovizňou, nežijeme v Severnej Kórei, aby všetci, ktorí sú platení z verejných zdrojov, mali rovnaké stanovisko ako predstavitelia práve aktuálnej vlády,“ uviedol.

Odvolávanie a prepúšťanie však neboli jedinou témou tohto týždňa. K 31. augustu sa má zrušiť aj Národná kriminálna agentúra (NAKA), čo potvrdil v ta3 minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, aj keď rezort vnútra predtým na otázky Pravdy nereagoval. Uviedol, že po zrušení NAKA vzniknú tri nové špecializované policajné útvary zamerané na korupciu, drogové trestné činy a terorizmus. Začiatkom roka pritom hovoril len o reorganizácii.

Koalícia sa okrem toho stále nedohodla ani na šéfovi Národnej rady SR (NR SR), kvôli ktorému sú v spore strany SNS a Hlas a vymenovaný oficiálne stále nie je ani šéf Slovenskej informačnej služby. Aktuálne je povereným šéfom Pavol Gašpar. Koalícia kritizovala exprezidentku Zuzanu Čaputovú, že Gašpara nevymenovala, koalícia ju preto obišla, zmenila zákon a poverenému šéfovi dala riadne kompetencie. Šéfa SIS však stále nevymenoval ani novozvolený prezident Peter Pellegrini.

Očakávalo sa aj to, aký postoj zaujme Pellegrini ako pravidelný návštevník divadla. Pravda kontaktovala prezidentskú kanceláriu s otázkami už v stredu. Ani po opakovanom maile sa k odvolaniu Drličku a Kusej či k spokojnosti s krokmi ministerky Šimkovičovej prezident nevyjadril. Pellegrini reagoval len na ministra Suska, ktorého sa zastal. „Minister spravodlivosti využil právomoc, ktorá je v trestnej legislatíve zakotvená už 18 rokov. Prezident republiky však zdôrazňuje, že o vine a treste v demokratickom a právnom štáte vždy musia rozhodovať súdy, a to na základe ústavy a zákonov. Preto považuje za dôležité, aby v tejto veci Najvyšší súd rozhodol čo najskôr,“ uviedla kancelária.

Progresívne Slovensko (PS) vyzvalo prezidenta Pellegriniho, aby „prestal sledovať Olympijské hry“ a začal si všímať situáciu doma. „Vyzývame prezidenta, aby pozval do paláca týchto dvoch ministrov a žiadal vysvetlenie ich krokov,“ uviedlo hnutie. Pellegrini však nereagoval ani na túto otázku Pravdy.

Podľa politológa Štefančíka je komunikácia vládnych strán od začiatku založená na prekrývaní dôležitých tém nepodstatnými. „Týždne budeme diskutovať o bradatej speváčke či o žene s väčšími svalmi, namiesto toho, aby sme konečne počuli návod, ako vyriešiť množstvo dôležitejších problémov, ktoré sužujú túto krajinu. Vládna koalícia má skúsenosti so zahmlievaním reality prekrývaním jednej témy inou. Rovnaký scenár zvolila pri bývalom prokurátorovi Kováčikovi,“ uviedol politológ.

Horúca jeseň nebude, angažovať sa musí spoločnosť

Jedna reakcia však striedala druhú a opozícia sa rozhodla takisto konať. Najprv Progresívne Slovensko (PS) avizovalo na budúci utorok protest a pridalo aj zber podpisov na odvolanie Šimkovičovej, k iniciatíve sa pridala aj SaS. Pod petíciu za jej odvolanie sa podpísalo viac ako 150-tisíc ľudí. Po prepustení Kováčika iniciovala SaS zber podpisov aj na jeho odvolanie. Podľa liberálov totiž Susko prepustením Kováčika prekročil všetky hranice. Pod obe mimoriadne schôdze sa podpíšu aj poslanci KDH a hnutia Slovensko.

„Neprijateľne zasiahol do rozhodnutia súdov, ktoré Dušana Kováčika odsúdili na osem rokov väzenia. Borisa Suska nemôžeme nazývať ministrom spravodlivosti, tento človek je ministrom zločincov,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling. Podľa poslankyne a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej sa minister spravodlivosti spreneveril justícii. „Najprv presadil zmenu trestných kódexov za pomoci trestne stíhaných osôb, ktorým tak pomáha uniknúť pred spravodlivosťou. Ničí kľúčové inštitúcie pre boj s korupciou, či už naprieč Slovenskom, alebo v rámci rezortu," skonštatovala Kolíková.

Politológ však neočakáva, že by boli odvolávania ministrov v parlamente úspešné. „Vládna koalícia sa síce opiera iba o krehkú väčšinu v parlamente, ale táto väčšina je stabilná. Vládne strany nemajú dôvod podrážať si nohy, ak sú jedna od druhej závislé,“ skonštatoval Štefančík. Čo sa týka prezidenta Pellegriniho, prekvapilo by ho, ak by ukázal svoju nezávislosť. „Ak sa to raz stane, bude to pre mňa veľké prekvapenie. Nepredpokladám však, že k tomu tak skoro dôjde,“ uviedol.

Pellegrini je nominantom tejto vládnej koalície a ľudia ho podporili. „Ale ten ľud bol zväčša elektorátom vládnych strán. Takže Pellegrini je zatiaľ len prezidentom vládnej koalície a jej voličov,“ myslí si Štefančík. Aj napriek odvolávaniu ministrov, avizovanému zákonu „lex atentát 2“, novému šéfovi SIS či NR SR alebo mnohým zmenám zákonov, ktoré avizovali poslanci či ministri SNS, politológ horúcu jeseň neočakáva. „Horúca jeseň nebude. Vláda má zatiaľ stabilnú podporu v parlamente. Opozícia sa možno prebudí z letnej letargie, dôležité ale bude, aby nezaspala občianska verejnosť. Pretože angažovaná verejnosť sa doteraz vždy ukázala ako najstabilnejší prvok slovenskej demokracie,“ dodal.