Ministerstvo vnútra vracia poplatky za zmeškané pasy. Kto má na vrátenie nárok a ako oň požiadať?

Počet dovolenkárov, ktorým štát nedokázal v riadnom termíne vytlačiť nový cestovný pas, naďalej stúpa. Kým v júni ministerstvo vnútra evidovalo 15-tisíc omeškaných žiadostí o doklad, začiatkom augusta ich počet vyskočil nad 20-tisíc. Zo zákona o správnych poplatkoch vyplýva, že za bežných okolností sa žiadosť o vydanie dokladu vybavuje v priebehu 30 dní. Od začiatku tohto roka však platí, že na nový pas treba počkať aj dvojnásobne dlhšie. Na situáciu upozornili opozičné hnutie Progresívne Slovensko a strana SaS.

Problémy sa začali hromadiť začiatkom roka, keď tisíce občanov v snahe ušetriť požiadali o vydanie cestovného pasu v predstihu, ešte pred začiatkom dovolenkovej sezóny. Rozhodli sa tak aj preto, že od 1. apríla sa výrazne zvýšili poplatky za vydanie nových dokladov. Nové sadzby sú o 50 percent vyššie, ale pri žiadostiach podaných do apríla platili pôvodné nižšie sumy. Vydanie cestovného pasu do 30 dní pre osoby od 16 rokov teda stálo v marci ešte 33 eur, od apríla je to 50 eur. Pri vydaní pasu do desiatich dní to je 100 eur a do dvoch dní 150 eur.

Preto v marci úrady a klientske centrá zažili masívny prílev občanov, ktorí si prišli vybaviť nové pasy za staré ceny. Opoziční politici to považujú za zlyhanie vlády, ktorá načasovala zvýšenie poplatkov tak, že k nemu prišlo krátko pred letnou sezónou. To, že za kolaps sčasti môže rozhodnutie o zvýšení sadzieb správnych poplatkov, v stanovisku pre Pravdu priznal aj samotný rezort pod vedením Matúša Šutaja Eštoka (Hlas).

„V posledných marcových týždňoch sme dostávali takmer trojnásobné množstvo žiadostí o pasy v porovnaní s inými rokmi – týždenne vyše 25-tisíc žiadostí,” uviedlo pre Pravdu komunikačné oddelenie ministerstva vnútra. Doplnilo tiež, že problém existuje len pri žiadostiach o cestovné pasy. „Ostatné doklady pre našich občanov vydávame v štandardných lehotách,” odpísal rezort.

Stratilo sa pol roka

Zvýšený záujem o pasy prehĺbil už existujúci problém s výrobnými kapacitami štátu, ktoré sú vyše roka v krízovom stave, vysvetľuje ďalej ministerstvo vnútra. Ako už v minulosti informovala Pravda, rezort dlhodobo nemohol obstarať materiály a stroje, ktoré sú potrebné na tlač dokladov. Náporu žiadostí o nové doklady štát čelil aj vlani, v tom čase chýbali čistopisy, teda plastové kartičky, na ktorých sa doklady tlačia. Ich nedostatok mali pre námietky vo verejnom obstarávaní, ktoré bránili podpisu zmluvy s dodávateľom.

Minister Šutaj Eštok koncom roka 2023 hlásil, že tento problém sa podarilo vyriešiť, dnes rezort uznáva, že to tak nie je. Aj keď rezort podpísal zmluvu s víťazom verejného obstarávania, došlo k tomu neskoro. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann poukazuje na to, že dodávateľ čistopisov bol vybraný ešte pred rokom, no vtedajšia úradnícka vláda nechala podpis zmluvy s ním na novú vládnu garnitúru, zvolenú v predčasných parlamentných voľbách. „Stratilo sa tak asi pol roka. Nové a najmä najlacnejšie čistopisy sme mohli mať už na jar, takto budú k dispozícii až po lete,“ uviedol pre Pravdu Neumann. Situácia s dodávkami „kartičiek“ nie je dobrá ani dnes, skladové zásoby sú nízke, doplnil.

Ďalší problém je, že doklady pre celé Slovensko v súčasnosti vyrába len jedno pracovisko – Národné personalizačné centrum (NPC) v Bratislave. Technika NPC, na ktorej sa tlačia pasy a ďalšie doklady, je dlhé roky po životnosti, tvrdí ministerstvo vnútra. „Dôsledkom je, že aktuálne vyrábame veľa a vyrábame pomaly. Vyrábame na zariadeniach obstaraných v rokoch 2008 až 2012, pričom výrobca garantuje ich 10-ročnú životnosť. Technika je teda za hranicou svojej životnosti,” odpísal na naše otázky rezort.

Nové tlačiarne na pasy boli obstarané už roku 2019, avšak ani Roman Mikulec (hnutie Slovensko), ani jeho nástupca na čele rezortu z úradníckej vlády nepristúpili k realizačným zmluvám a nenariadili dodávku nových strojov do NPC, tvrdí ministerstvo s tým, že to urobilo až súčasné vedenie. To však neznamená, že pasovú krízu máme za sebou. Nové stroje prídu na Slovensko až na jeseň. „Následne po ich uvedení do prevádzky a po dôslednom otestovaní procesov začiatkom budúceho roka by sa už oneskorenie výroby dokladov nemalo opakovať, keďže na tejto technike bude možné vyrábať dvojnásobnou rýchlosťou,” sľubuje Šutajov Eštokov rezort.

Ministerstvo tiež chce vybudovať druhé NPC mimo Bratislavy, na ktorom by sa tiež tlačili pasy, občianske a vodičské preukazy. „Kapacita každého NPC je plánovaná tak, aby sa v prípade výpadku pokryl celkový predpokladaný objem výroby. Dôvodom mať k dispozícii dve pracoviská je aj zvýšenie bezpečnosti v prípade nepredvídateľných udalostí,“ opisuje svoj zámer ministerstvo vnútra. Kedy nové NPC vznikne a rozbehne výrobu, ministerstvo vnútra neuviedlo.