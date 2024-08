PS kritizuje príručku pre zber textilného odpadu z dielne envirorezortu

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje metodickú príručku pre zber textilného odpadu, ktorú zverejnilo ministerstvo životného prostredia. Vyzbieraný textil podľa poslanca Michala Saba (PS) zafinancujú občania a textilný odpad skončí na skládke. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii.

„Je to jedna odfláknutá babrácka fušárska robota, ktorá podľa mojich informácií prišla priamo z kancelárie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS),“ podotkol Sabo.

Poukázal na to, že na ministerstve fungovala pracovná skupina, ktorá riešila metodiku a aj novelu odpadovej legislatívy v súvislosti so zberom textilného odpadu. Jej členmi boli aj výrobcovia, ktorí boli podľa Saba pripravení zber textilu financovať. Chce vedieť, prečo sa minister rozhodol ignorovať výrobcov a celé to presunul na samosprávy.

„Tak by to malo byť, tak je to správne. Výrobcovia úplne bežne znášajú nielen náklady na výrobu a distribúciu svojich produktov, ale financujú aj zhodnotenie, zber, respektíve zneškodnenie odpadu zo svojich produktov,“ povedal poslanec s tým, že tento model sa využíva pri zbere plastov, papiera či elektronike.

Zberové odpadové spoločnosti podľa Saba na zbere textilu zarobia. Obáva sa aj, že Európska komisia pošle Slovensku žalobu a vystaví mu ďalšiu pokutu.

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo metodickú príručku pre zber textilného odpadu. Určuje v nej povinnosti pre obce od 1. januára 2025, odkedy je Slovensko povinné zaviesť triedený zber textilu. Obce musia podľa príručky okrem iného uzavrieť zmluvy s osobou oprávnenou nakladať s textilným odpadom, napríklad zberovými spoločnosťami.

Únia miest Slovenska považuje metodickú príručku za mätúcu, zavádzajúcu a nepresnú. Finančná zodpovednosť za tento triedený zber mala byť podľa únie prenesená, podobne ako pri niektorých iných odpadoch, na výrobcov cez rozšírenú zodpovednosť výrobcov a nie na samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska považuje príručku za nedostatočnú. Celá zodpovednosť za zber sa podľa neho prenesie na samosprávy, s čím nesúhlasí. K téme je pripravené rokovať so zástupcami envirorezortu.