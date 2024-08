Menej peňazí aj vlastní ľudia. Čo chce meniť Taraba na zálohovaní PET fliaš? Analytik hovorí o rizikách štátneho monopolu

Za dva roky Slováci vyzbierali vyše dve miliardy PET fliaš a plechoviek. Funkčný systém zálohovania má však prejsť zmenou. Volá po nej minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý chce novelou zákona docieliť väčší dohľad štátu nad Správcom zálohového systému, no aj to, aby mu z nevyplatených záloh za vrátené obaly zostávalo menej peňazí. Analytik Radovan Kazda hovorí, že hoci minister kritizuje súkromný monopol správcu, nahradiť ho chce štátnym monopolom, ktorý je oveľa rizikovejší. Ako Tarabove zmeny ovplyvnia odovzdávanie vratných obalov?

Taraba už raz snahu pretvoriť zálohový systém, ktorý označil v minulosti za škandalózny a tiež za „zlodejinu“, kedysi mal. Ešte ako nezaradený poslanec navrhoval, aby správcom nebola nezisková organizácia, ale recyklačná spoločnosť, ktorú zriadi ministerstvo životného prostredia. Odvolával sa vtedy na nízku návratnosť, ktorá spočiatku dosahovala okolo 20 percent a vysoký finančný zostatok za nevyplatené zálohy v rukách správcu. Na peniaze za nevyplatené zálohy z odovzdaných fliaš chce správcovi siahnuť aj teraz.

„Vznikol tu monopol správcu nákladného systému, ktorý nepodlieha dostatočnej kontrole zo strany štátu. Boli sme preto nútení riešiť podozrenia z rôznej diskriminácie, ktorý monopolný systém spôsobil rôznym výrobcom na trhu. Je neprípustné, aby štát bol iba v polohe štatistu. Navrhovanými zmenami preto posilňujeme postavenie štátu, ktorý nesie za efektivitu a ekonomickú výhodnosť celého systému zodpovednosť,“ argumentuje teraz šéf envirorezrotu.

Správca zálohového systému podotýka, že systém spustili v roku 2022 a za krátke obdobie výrazne prekračuje zákonom stanovené ciele. „Je plne funkčný a v roku 2023 dosiahol návratnosť 92 percent (čím prekročil zákonom stanovený cieľ pre rok 2023 – 80 percent),“ uviedla pre Pravdu vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy Správcu zálohového systému Monika Farka.

Analytik a redaktor Odpady-portal.sk Radovan Kazda podotýka, že ak by došlo k zoštátneniu systému, výrazne by to mohlo zvýšiť riziká neefektívnosti fungovania zálohovania. „Paradoxom je, že minister Taraba kritizuje súkromný monopol správcu systému, ale nahradiť ho chce štátnym monopolom, teda oveľa rizikovejším podnikom. Výsledkom by bolo, že súkromné peniaze by spravoval štátny úradník, teda človek, ktorému je jedno, na čo sa minú cudzie peniaze,“ uviedol pre Pravdu. Čo chce teda Taraba meniť?

Menej peňazí, viac jeho ľudí

Avizovanú novelu zákona minister predložil na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, ktorého dĺžka je deväť dní a jeho lehota uplynutie 14. augusta. Odôvodňuje to hroziacimi hospodárskymi škodami, ktoré majú vzniknúť v dôsledku uplatnenia sankčných článkov Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z júna 2019. Ak novela prejde parlamentom, platiť má od 1. januára budúceho roka.

V dôvodovej správe sú uvedené tri novelizačné body, ktoré posilnia „pevnú ruku štátu“ nad Správcom zálohového systému. Tým je nezisková organizácia, ktorej zakladateľom je na základe poverenia envirorezortu konzorcium štyroch subjektov. Konkrétne ide o Asociáciu výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenskú alianciu moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Ministerstvo aktuálne plní kontrolnú a dozornú funkciu v systéme zálohovania. Ako priblížila vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy Správcu zálohového systému Monika Farka, systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z neuplatnených zá­loh.

Taraba chce práve jedným z bodov novely siahnuť správcovi na výšku peňazí, ktoré mu zostanú, ak si ľudia zálohu za vrátené fľašky a plechovky nevyberú. Kým aktuálne zostáva správcovi 50 percent prostriedkov z nevyplatených záloh, ak novela prejde, výška príjmov poklesne na 20 percent. Okresaním sa podľa šéfa envirorezortu zníži riziko nesprávneho alebo neefektívneho využívania peňazí z nevyplatených záloh. Peniaze od ľudí, ktorí si nenechali vyplatiť peniaze za vrátenie PET fliaš či plechoviek, majú byť využité „na účely, ktoré sú v súlade s verejným záujmom a účelom zálohového systému“.

Ďalšie dve zmeny majú posilniť štát v rozhodovaní, ako sa bude so zálohovým systémom nakladať. Prvý bod Tarabovho návrhu oprávni ministerstvo meniť zakladajúce dokumenty správcu zálohového systému. Envirorezort tak bude môcť napríklad reflektovať ciele zálohového systému alebo reagovať na „prípadné problémy a nezrovnalosti v činnosti správcu“. Od opatrenia si Taraba sľubuje silnejšiu kontrolnú a riadiacu funkciu ministerstva nad celým systémom.

Väčšiu štátnu kontrolu nad zálohovým systému chce šéf rezortu docieliť aj tretím bodom, a to prítomnosťou väčšieho počtu zástupcov ministerstva v orgánoch zálohového systému. „Nominovaní zástupcovia ministerstva budú priamo zapojení do rozhodovacieho procesu správcu zálohového systému, čo umožní lepšiu kontrolu a dohľad nad jeho činnosťou. Prítomnosť zástupcov ministerstva v správnej rade zabezpečí, že rozhodnutia správcu zálohového systému budú v súlade s národnými environmentálnymi politikami a cieľmi,“ píše sa v dôvodovej správe.

Štát by si mal dosádzať do rady odborníkov na financie, audit, právo a environmentálne otázky. „Prispieť majú k lepšiemu monitorovaniu a riadeniu finančných tokov, zvýšiť transparentnosť zodpovednosť správcu voči verejnosti a štátnym orgánom a tiež urýchliť proces implementácie nových legislatívnych zmi­en.

Správcu úplne obišiel

Samotného správcu však Tarabovo ministerstvo pri tvorbe novej legislatívy obišlo. Farka podotkla, že ho nezainteresovali ani do prípravy návrhu zákona. „S jeho znením sa teda aktuálne oboznamuje,“ priblížila v pondelok. Ako sa teda zmeny navrhované ministrom dotknúť spotrebiteľov nateraz nie je známe, správca chce pripomienky komunikovať verejnosti vo štvrtok.

Navyše, ministerstvo, ergo štát, má na základe platného zákona definované svoje kompetencie, ako môže efektívne dohliadať a kontrolovať zálohovací systém. Analytik aj Farka pripomínajú, že štát je v dozornej rade zastúpený tromi zástupcami, má kompetencie preskúmavať účtovú závierku a prostredníctvom členov dozornej rady aj kontrolovať účtovníctvo systému zálohovania.

„Na plnenie týchto kompetencií štát mal a má k dispozícii všetky potrebné podklady. Správca zálohového systému n. o. predkladá dvakrát do roka Ministerstvu životného prostredia SR správu o činnosti. Správca zálohového systému n. o. doteraz neevidoval žiadne výhrady zo strany zástupcov štátu, reprezentovaného Ministerstvom životného prostredia SR vyplývajúce z uvedených dozorných a kontrolných oprávnení štátu,“ priblížila Farka.

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov upravuje aj ciele návratnosti pre konkrétne časové obdobie. Napríklad, do konca roka 2023 mala byť návratnosť obalov z plastu vo výške 80 percent hmotnosti obalov uvedených na trh v kalendárnom roku. Vlani sa však podarilo vyzbierať až 92 percent obalov, čím sa splniť zákonný cieľ, ktorý mal byť dosiahnuť až na konci budúceho roka. Od spustenia zálohovania, teda od 1. januára 2022, sa vyzbieralo 2,4 miliardy plastových fliaš a plechoviek.