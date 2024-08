Štefunko z PS: Šimkovičová sa správa ako by jej kultúra patrila. Danko na Kusú vytiahol staré faktúry

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa správa ako by jej kultúra patrila. Ako feudálka. Uviedol to dnes v diskusnej relácii televízii TA3 V politike poslanec NR SR z hnutia Progresívne Slovensko Ivan Štefunko.

„Podľa mňa s vašou ministerkou Šimkovičovou ani nesúhlasíte, ale tu ju obhajujete,“ povedal Štefunko.

Podľa lídra Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka je prirodzené, ak nová ministerka kultúry vymení riaditeľov, ktorí spadajú pod jej rezort. „Ja stojím za krokmi, ktoré urobila. Ak bývalá riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandra Kusá urobila v minulosti niečo dobré, nemám problém to uznať. Ale ak sa bavíme o rekonštrukcii SNG za 75 miliónov eur, kde išlo o rodinkárstvo, tak to vnímam ako vážny problém. Viete si predstaviť mňa, keby som dal otcovi zákazku za 2 milióny eur na obnovu hradu? Mňa by zlynčovali,“ povedal Danko.

Podľa lídra SNS je v niektorých projektoch potrebná tvrda ruka štátu a nie analýzy na analýzy. „Aj menšia rekonštrukcia Slovenského národného divadla (SND) podľa mňa môže napríklad vrátiť operu do divadla. My máme právo si vybrať manažérov vo funkciách, ktorí nebudú ovplyvnení bývalými vládami. Ale nemôžete paušalizovať vyjadrenia hercov. My hovoríme, že treba vnímať kultúrnu obec ako celok, nielen národné divadlo. Alebo napríklad je rozumné opraviť Slovenské národné múzeum za 70 miliónov?“ konštatoval Danko.

Čo (ne)videla ministerka Šimkovičová v SNG

Podľa Štefunka však protestujúcich hercov trápi to, že kultúra je podfinancovaná. „Vaša ministerka rozdeľuje ľudí, a tiež hovorím, že sa sťažujú ľudia v kultúre po celom Slovensku,“ dodal poslanec PS.