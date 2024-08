Najprv kritika, teraz zelená? Danko pri sobášoch poslancami uznáva hlas regiónov. Podľa Štefunka to SNS len niekto navrhol

Danko sa inšpiroval podľa svojich slov aj návrhom, ktorý riešia aj v Čechách. „Pokiaľ viem, bolo to prijaté aj v Čechách a keďže môžu sobášiť primátori, starostovia alebo miestni poslanci, tak niekedy je dopyt aj po tejto téme,“ povedal novinárom.

Pred piatimi rokmi SaS vysmial, teraz uznáva zmenu

Pred piatimi rokmi v rámci novely zákona o rodine SaS predložila návrh, aby všetci poslanci Národnej rady SR (NR SR) mohli sobášiť páry. Podľa vtedajšieho návrhu mal poslanec sobášny obrad vykonať na celom území Slovenska a zadarmo. Aj vtedy sa liberáli odvolávali na silný dopyt po tejto možnosti.

Danko sa takisto aktuálne odvolal na to, že je po téme dopyt aj z regiónov a priznal, že názor zmenil. „Ja som v minulosti túto tému aj kritizoval. Uvedomujem si však, že je často aj taká požiadavka v regiónoch a uvidím, ako sa k tomu postaví aj opozícia,“ povedal s tým, že to určite aktuálne nie je najväčší problém Slovensk.

Podpredseda PS Štefunko s humorom poznamenal, že je rád, že SNS už neuznáva len cirkevné sobáše, ale aj civilné. „Neviem, či sa na to budem hlásiť, lebo ako vidíte, nie som najlepší rečník. Ale pokojne, nech sa poslanci hlásia a sobášia,“ uviedol. „Pozerám sa na to tak, že niekto im to navrhol. Pred niekoľkými rokmi s tým nesúhlasili, keď to navrhovala SaS, takže tie názory sa vyvíjajú a zrejme nie sú až takí skostnatelí ako o sebe tvrdia,“ dodal.

SNS prišla cez víkend s ďalším návrhom a chce presadiť právo pre poslancov vykonávať sobáše. Novelu zákona o rodine chcú predložiť už na najbližšiu septembrovú parlamentnú schôdzu. Predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko je presvedčený, že zmeny prinesú nový rozmer do oblasti civilných obradov na Slovensku.

„Cieľom je posilniť úlohu poslancov NR SR v spoločnosti a umožniť im byť prítomnými pri tých najdôležitejších momentoch v životoch našich občanov. Veríme, že táto úprava zákona bude pozitívne prijatá a prispeje k prehĺbeniu dôvery a zlepšeniu vzťahu medzi poslancami a verejnosťou,“ uviedol Danko.

V prípade prijatia novely budú môcť poslanci vykonávať sobáše pred ktorýmkoľvek matričným úradom na slovenskom území. Cieľom je zvýšiť prestíž poslancov, či viac ich priblížiť k bežným ľuďom a posilniť ich úlohu v spoločnosti. „Môže to byť krásny spôsob, ako poslanci môžu preukázať svoju dôveru a podporu občanom, ktorí ich zvolili,“ dodal líder národniarov. Ak zmeny poslanci schvália, účinnosť by mohla novela nadobudnúť už začiatkom budúceho roka.